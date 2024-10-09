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THY Pilotu Uçuş Esnasında Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti!

THY Pilotu Uçuş Esnasında Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 12:22 Son Güncelleme: 09.10.2024 - 12:32

Türk Hava Yolları'nın Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağının pilotu İlçehin Pehlivan (59), uçuş esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Uçak kokpit ekibi tarafından New York'a acil iniş yaptırıldı. 

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THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın kaptanı İlçehin Pehlivan uçuş sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Uçak kokpit ekibi tarafından New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın kaptanı İlçehin Pehlivan uçuş sırasında kalp krizi geçirerek vefat etti. Uçak kokpit ekibi tarafından New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 👇

'TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.'

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