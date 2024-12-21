Evet/Hayır Testine Göre Hayatının Aşkını Buldun mu?
Evet/Hayır Testine Göre Hayatının Aşkını Buldun mu?
Aşkı aramak her zaman kolay olmayabilir; bazen uzun bir yolculuğa dönüşebilir. Ancak aşk, bulunduğunda insanın hayatını güzelleştiren, ona farklı bir anlam katan özel bir duygudur. Hayatının aşkını bulmak, bazen beklenmedik bir anda gelir, bazen de uzun bir arayışın sonunda. Peki ya sen, kalbini yerinden oynatan o özel kişiyi buldun mu?
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1. İlk olarak sen uzun ilişki insanı mısın?
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2. Sevgilinin ve yakın arkadaşının samimi olması seni rahatsız eder mi?
3. İlişkilerini karşındaki kişinin maddi durumuna göre şekillendirir misin?
4. Şu anda bir ilişkin var mı diye sorsak?
5. Hiç aşık oldun mu?
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6. Hayatının aşkıyla flört uygulamasında tanışsaydın yine de olur muydun?
7. Yakın arkadaşın sevgilini sevmese ayrılır mısın?
8. Sevgilinin işeri çok yoğun olsa sürekli görüşemeseniz bile olur muydu?
9. Aşka inanır mısın?
10. Uzak mesafe ilişkisi yapabilir misin?
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Sen hayatının aşkını bulmuşsun!
Sen hayatının aşkını bulamamışsın!
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