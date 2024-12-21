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O Türkiye’de İlk ve Tek! Sebebi İse İsminden Kaynaklı: Tüm Hikayesi Nüfus Memurunun Yanlış Anlamasıyla Başladı

O Türkiye’de İlk ve Tek! Sebebi İse İsminden Kaynaklı: Tüm Hikayesi Nüfus Memurunun Yanlış Anlamasıyla Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 17:11

Kocaeli’de yaşayan Bigman Çakman isimli vatandan adından dolayı “Türkiye’de ilk” olma özelliğini taşıyor… 38 yaşındaki Bigman, her şeyin doğduğunda nüfus memurunun yanlış anlaşılmasıyla gerçekleştiğini anlatıyor. Bigman Çakmak, geçen aylarda bir siyasi partiye üye olmak istediğini ancak başvurusunun isminden dolayı kabul edilmediğini dile getirdi.

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Bigman Çakman, 1986 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Bigman’in hikayesi de kimliğini çıkarılması için babasının gittiği nüfus müdürlüğünde başladı.

Bigman Çakman, 1986 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Bigman’in hikayesi de kimliğini çıkarılması için babasının gittiği nüfus müdürlüğünde başladı.

Bigman, ismi nedeniyle Türkiye’de tek. İlk tanıştığı kişilerin tabii ilk duyduğunda bu ismi anlaması pek mümkün olmuyor. Kimisi şaşkınlıkla bakıyor kimisi inanmıyor…

Küçükken babasının Bigman adında restoranı olduğu dile getiren Çakman, hikayesini şu sözlerle anlattı:

Küçükken babasının Bigman adında restoranı olduğu dile getiren Çakman, hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Babam nüfus cüzdanımı çıkarmak için müdürlüğe gitmiş. O dönemin ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. O zamanlarda da bizim Bigman adında restoranımız varmış. İlçe nüfus müdürü babama restoranı kast ederek ’Bigman nasıl?’ demiş. Bunu duyan nüfus memuru da ’Bigman herhalde çocuğun ismidir’ diye düşünerek kimliğimi Bigman olarak çıkartmış.”

Siyasi partiye ismiden dolayı üye olamadı.

Siyasi partiye ismiden dolayı üye olamadı.

Bigman Çakman, geçen aylarda bir siyasi partiye üye olmak istediğini ancak isminden dolayı başvurusunun kabul edilmediğini belirtti. Çakman, 'İsmimden emin olamadıkları için üyeliğimi kabul etmediler, en son genel başkana mesaj attım ve sonrasında üyeliğim kabul edildi' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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