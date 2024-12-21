O Türkiye’de İlk ve Tek! Sebebi İse İsminden Kaynaklı: Tüm Hikayesi Nüfus Memurunun Yanlış Anlamasıyla Başladı

“Babam nüfus cüzdanımı çıkarmak için müdürlüğe gitmiş. O dönemin ilçe nüfus müdürü babamın arkadaşıymış. O zamanlarda da bizim Bigman adında restoranımız varmış. İlçe nüfus müdürü babama restoranı kast ederek ’Bigman nasıl?’ demiş. Bunu duyan nüfus memuru da ’Bigman herhalde çocuğun ismidir’ diye düşünerek kimliğimi Bigman olarak çıkartmış.”