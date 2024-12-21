O Türkiye’de İlk ve Tek! Sebebi İse İsminden Kaynaklı: Tüm Hikayesi Nüfus Memurunun Yanlış Anlamasıyla Başladı
O Türkiye’de İlk ve Tek! Sebebi İse İsminden Kaynaklı: Tüm Hikayesi Nüfus Memurunun Yanlış Anlamasıyla Başladı
Kocaeli’de yaşayan Bigman Çakman isimli vatandan adından dolayı “Türkiye’de ilk” olma özelliğini taşıyor… 38 yaşındaki Bigman, her şeyin doğduğunda nüfus memurunun yanlış anlaşılmasıyla gerçekleştiğini anlatıyor. Bigman Çakmak, geçen aylarda bir siyasi partiye üye olmak istediğini ancak başvurusunun isminden dolayı kabul edilmediğini dile getirdi.
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Bigman Çakman, 1986 yılında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Bigman’in hikayesi de kimliğini çıkarılması için babasının gittiği nüfus müdürlüğünde başladı.
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Küçükken babasının Bigman adında restoranı olduğu dile getiren Çakman, hikayesini şu sözlerle anlattı:
Siyasi partiye ismiden dolayı üye olamadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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