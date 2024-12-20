Berfu ve Eser Yenenler'in 3. Kez O Ses Yılbaşı'na Katılmaları Tepki Topladı
Berfu ve Eser Yenenler'in 3. Kez O Ses Yılbaşı'na Katılmaları Tepki Topladı
Bir yılbaşı klasiği olarak Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Yılbaşı özel 31 Aralık gecesi yine yayınlanacak. Her sene farklı isimlerin konuk olduğu programa bazı isimler birden fazla kez katılırken Berfu ve Eser Yenenler çifti, bu seneyle beraber tam 3 kez katılım sağlamış olacak. 'Çek Kamaracı' şarkısıyla yarışacak olan çiftin yine programda yer alması sosyal medyada tepkilere yol açtı.
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Bir TV8 klasiği O Ses Yılbaşı Özel, 31 Aralık akşamı hepimizin evine konuk olacak.
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Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın jüri olacağı geceyi Acun Ilıcalı yönetirken yarışmada şarkı söyleyecek isimler şimdiden heyecan yarattı.
Sevilen programa sayılı gün kalırken stüdyodaki çekimlere giden izleyicilerin paylaşımlarıyla daha önce 2 kez yılbaşı programına katılan Berfu ve Eser Yenenler'in bir kez daha sahnede olacağını öğrendik.
"Çek Kamaracı" şarkısıyla yarışan ikilinin 3. kez O Ses Yılbaşı'nda boy göstermesi tepkilere yol açtı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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