Karakterine Göre Sen Aslında Hangi Şirket Departmanına Aitsin?
Karakterine Göre Sen Aslında Hangi Şirket Departmanına Aitsin?
Hepimizin içinde saklı bir iş dünyası ruhu var. Kimimiz tam bir insan kaynakları müdürü, kimimiz de kahve molalarını Excel tablosuna çeviren bir finans uzmanı! Peki, senin karakterine en uygun şirket departmanı hangisi? Hadi, soruları çöz ve birlikte öğrenelim!
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1. İlk sorumuz klasik ama önemli: Çay mı yoksa kahve mi?
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2. Peki patronun sabah seni ofise çağırdı, "Önemli bir şey konuşacağız," dedi. Tepkin ne olur?
3. Diyelim ki tatil planı yapıyorsun, nereye gitmek isterdin?
4. Ofiste bir kriz var ve çözüm gerekiyor. İlk iş ne yaparsın?
5. Öyleyse biraz belirleyici bir soru soralım. Toplantılara katılmayı faydalı bulur musun?
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6. Ofis dedikoduları hakkında ne düşünüyorsun?
7. Bu dedikodular sonrasında motivasyonun düştüğünde kendini nasıl toparlarsın?
8. Ekip çalışması mı, bireysel çalışmak mı?
9. Son olarak, arkadaşların seni bir kelimeyle tanımlayacak olsa ne derlerdi?
Sen Satış ve Pazarlama Departmanı İçin Doğmuşsun!
Sen Finans veya Analitik Departmanı İçin Doğmuşsun!
Sen İnsan Kaynakları Departmanı İçin Doğmuşsun!
Sen Yaratıcı Departmanlar (Tasarım, Reklam, İçerik Üretimi) İçin Doğmuşsun!
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