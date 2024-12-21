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Finans
Karakterine Göre Sen Aslında Hangi Şirket Departmanına Aitsin?

etiket Karakterine Göre Sen Aslında Hangi Şirket Departmanına Aitsin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 17:01

Hepimizin içinde saklı bir iş dünyası ruhu var. Kimimiz tam bir insan kaynakları müdürü, kimimiz de kahve molalarını Excel tablosuna çeviren bir finans uzmanı! Peki, senin karakterine en uygun şirket departmanı hangisi? Hadi, soruları çöz ve birlikte öğrenelim!

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1. İlk sorumuz klasik ama önemli: Çay mı yoksa kahve mi?

2. Peki patronun sabah seni ofise çağırdı, "Önemli bir şey konuşacağız," dedi. Tepkin ne olur?

3. Diyelim ki tatil planı yapıyorsun, nereye gitmek isterdin?

4. Ofiste bir kriz var ve çözüm gerekiyor. İlk iş ne yaparsın?

5. Öyleyse biraz belirleyici bir soru soralım. Toplantılara katılmayı faydalı bulur musun?

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6. Ofis dedikoduları hakkında ne düşünüyorsun?

7. Bu dedikodular sonrasında motivasyonun düştüğünde kendini nasıl toparlarsın?

8. Ekip çalışması mı, bireysel çalışmak mı?

9. Son olarak, arkadaşların seni bir kelimeyle tanımlayacak olsa ne derlerdi?

Sen Satış ve Pazarlama Departmanı İçin Doğmuşsun!

Sen tam bir insan sarrafısın! İnsanları tanımak, anlamak ve onları doğru şekilde ikna etmek konusunda doğal bir yeteneğin var. Enerjin hiç bitmiyor, hedef odaklısın ve sonuç almak için elinden geleni yapıyorsun. Ofisteki herkesin seni 'networking uzmanı' olarak gördüğüne eminiz. Satış ve pazarlama dünyasında hem eğlenip hem de başarıyı yakalayacak türden birisin!

Sen Finans veya Analitik Departmanı İçin Doğmuşsun!

Hesap, kitap, planlama... Bunlar senin uzmanlık alanların! Detaylara odaklanmayı seviyor, hiçbir şeyi şansa bırakmıyorsun. Kararlarını sağlam bir mantık üzerine kurar, verilerle konuşmayı tercih edersin. Soğukkanlı tavrın ve analitik zekan sayesinde kriz anlarında bile çözüm bulmada üstüne yok. Sen tam olarak ofisin matematikçisisin ve kimse bunu inkâr edemez!

Sen İnsan Kaynakları Departmanı İçin Doğmuşsun!

Sosyal bir kelebeksin! İnsanlarla iletişim kurmak senin en güçlü yeteneğin. Empati yapmayı biliyor, her durumun insan boyutunu hesaba katıyorsun. Çalışanların motivasyonunu artırmak, ekipleri bir araya getirip uyumlu bir şekilde çalıştırmak konusunda harikasın. Ofiste 'herkesin güvendiği kişi' olarak biliniyor olabilirsin. İK departmanı, tam da senin gibi birine ihtiyaç duyar!

Sen Yaratıcı Departmanlar (Tasarım, Reklam, İçerik Üretimi) İçin Doğmuşsun!

Hayal gücün sınırsız! Renkli fikirlerin, sıra dışı bakış açın ve özgün tarzınla bulunduğun her ortamda fark yaratıyorsun. Sıradan şeylere tahammül edemiyor, hep daha iyisini ve yenisini arıyorsun. Ofisteki herkes senin yaratıcı zekana hayran ve genellikle en zor işleri çözen kişi oluyorsun. Reklam kampanyalarından tasarım projelerine kadar her şeyde imzan olabilir!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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