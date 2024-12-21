Karakterine Göre Sen Aslında Hangi Şirket Departmanına Aitsin?

Sen tam bir insan sarrafısın! İnsanları tanımak, anlamak ve onları doğru şekilde ikna etmek konusunda doğal bir yeteneğin var. Enerjin hiç bitmiyor, hedef odaklısın ve sonuç almak için elinden geleni yapıyorsun. Ofisteki herkesin seni 'networking uzmanı' olarak gördüğüne eminiz. Satış ve pazarlama dünyasında hem eğlenip hem de başarıyı yakalayacak türden birisin!