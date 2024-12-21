Yeni Yılda Farklı Bir Ülkeye Gitmek İsteyenlere: Yılbaşı Kutlamak İçin En Büyüleyici 12 Lokasyon

Japonya zaten eşsiz bir görüntüsü olan bir yer, ama siz bir de onu yılbaşında görün! Her yeri ayrı güzel olan Japonya'da bir yılbaşı geçirmeden gerçek bir yılbaşı geçirmiş sayılmazsınız. Renkli sokaklar ve havai fişek gösterisiyle aydınlanan Japonya'da görsel bir şölene şahit olacaksınız. Bunun yanında Japonya'ya kadar gitmişken geleneksel mutfağının tadına da bakma şansınız olacak.