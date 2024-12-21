Yeni Yılda Farklı Bir Ülkeye Gitmek İsteyenlere: Yılbaşı Kutlamak İçin En Büyüleyici 12 Lokasyon
Yeni Yılda Farklı Bir Ülkeye Gitmek İsteyenlere: Yılbaşı Kutlamak İçin En Büyüleyici 12 Lokasyon
Yeni yılda her yerde rengarenk kutlamalar oluyor. Her yerin büyüleyici gözüktüğü yılbaşını her ülke farklı farklı kutluyor. Dünyada acaba yılbaşını kutlamak için en iyi yerler neresi, gelin birlikte bakalım...
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1. İzlanda
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2. Avusturya
3. Japonya
4. Fransa
5. İtalya
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6. Almanya
7. Brezilya
8. Çek Cumhuriyeti
9. Yeni Zelanda
10. Meksika
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11. İspanya
12. Hindistan
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