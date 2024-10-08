Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Konuştuğu Cinayetlerle İlgili Açıklama: "Alkol, Uyuşturucu, TV Dizileri"

'Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay camide menfur bir saldırı oldu. İstanbul'da gencecik polis memuru alçakça şehit edildi.

Geçen cuma 2 genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor.

Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizi dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır.'