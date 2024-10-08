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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Konuştuğu Cinayetlerle İlgili Açıklama: "Alkol, Uyuşturucu, TV Dizileri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Konuştuğu Cinayetlerle İlgili Açıklama: "Alkol, Uyuşturucu, TV Dizileri"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz' dedi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İstanbul'da Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

Erdoğan'ın İstanbul'da Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇

'Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay camide menfur bir saldırı oldu. İstanbul'da gencecik polis memuru alçakça şehit edildi. 

Geçen cuma 2 genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. 

Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. 

Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizi dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır.'

19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

Yine geçtiğimiz ay 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

Yine geçtiğimiz ay 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

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