Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Konuştuğu Cinayetlerle İlgili Açıklama: "Alkol, Uyuşturucu, TV Dizileri"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin Konuştuğu Cinayetlerle İlgili Açıklama: "Alkol, Uyuşturucu, TV Dizileri"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapkın akımların, uyuşturucu illetinin, alkol belasının, tv dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün, kimi zaman infaz sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın İstanbul'da Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile bir suç makinesi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'la ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde: 👇
19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
Yine geçtiğimiz ay 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.
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