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Prime Fırsatlarından Seçtik! Dev İndirimli Legolar

etiket Prime Fırsatlarından Seçtik! Dev İndirimli Legolar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 15:27

Amazon'da indirimler hiç durmuyor. Herkesin ilgisini çekebilecek birçok kategoride güzel indirimler var. Merakla beklenen indirimlerden olan legolarda da indirim başladı. Seveninin çok olduğu lego çeşitleri indirimdeyken kaçırmak istemeyeceksiniz. 

Amazon'daki fırsatları kaçırmamak için hemen tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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LEGO® Disney Pixar “Yukarı Bak” Evi

LEGO® Disney Pixar “Yukarı Bak” Evi

'Yukarı Bak' filmini izleyen herkesin almak isteyeceği lego ev 598 parça. 9 yaş ve üzerine uygun oyuncak çocuklar için ideal. Renkli ve eğlenceli oyuncağı çocuğunuz oynayabilir ya da odasında sergileyebilir.

Çok güzel aynı görseldeki gibi ve yapınca mükemmel oldu.

Prime Fırsatı ürünlerinden olan lego 1.781 TL.

LEGO® Disney Pixar “Yukarı Bak” Evi

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LEGO ICONS Çiçek Buketi

LEGO ICONS Çiçek Buketi

Yetişkinler için uygun çiçek buketi 756 parça. Yaparken çok rahatlayacağınız lego bittiğinde eserinizle gurur duyacaksınız. Vazoda sergileyebileceğiniz buket evinize çok yakışacak.

Anneme hediye olarak aldım. LEGO kalitesi tartışılmaz. Amazon.com en uygun fiyat ve ertesi gün teslim etmesi farkıyla rakipsiz tavsiye eder ve teşekkür ederim.

1.674 TL'ye düşen çiçek buketi lego kaçırılmayacak bir fırsat!

LEGO ICONS Çiçek Buketi

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Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler burada.

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LEGO® Technic Monster Jam Monster Mutt Dalmaçyalı Kamyonlu Oyuncak Yapım Seti

LEGO® Technic Monster Jam Monster Mutt Dalmaçyalı Kamyonlu Oyuncak Yapım Seti

7 yaş ve üzeri herkese uygun lego 244 parça. Çocukların beğeneceği model arabayı önce yapıp sonra oynamak mümkün. Çek-bırak fonksiyonu sayesinde çocuklar uzun saatler oynayabiliyor.

İndirimli fiyatı 539 TL.

Oğlumuz bayıldı bu monster legoya. Çek bırak olması sebebiyle de oynaması zevkli. Tavsiye ederim.

LEGO® Technic Monster Jam Monster Mutt Dalmaçyalı Kamyonlu Oyuncak Yapım Seti

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LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu

LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu

4 yaş ve üzeri tüm çocukların severek oynayacağı lego kutusu 790 parçadan oluşuyor. Çocukların yaratıcılığını geliştirecek lego 33 farklı renkte geliyor. Her çocuğun hayalindeki şeyleri yapabileceği legolar indirimdeyken kaçırmayın!

1.214 TL olan kutuyu çocuğu olan herkes alsın deriz!

LEGO Classic Büyük Boy Yaratıcı Yapım Kutusu

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler burada.

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LEGO Speed Champions Lamborghini Countach

LEGO Speed Champions Lamborghini Countach

8 yaş ve üzerine uygun lego seti 262 parçadan oluşuyor. Spor araba modeli arayanlar için ideal bir oyuncak olacak ürün 1970’lerden ünlü Lamborghini Countach’ın lego versiyonu. Gerçekçi detaylarla dolu arabanın yanında sürücü de geliyor.

894 TL'den 699 TL'ye düşen lego meraklıları için güzel bir parça!

LEGO Speed Champions Lamborghini Countach

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LEGO® Technic Damperli Kamyon

LEGO® Technic Damperli Kamyon

Kamyonlardan hoşlanan bir çocuğunuz varsa 177 parçalık bu seti alabilirsiniz. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun seti özellikle inşaat oyuncaklarını seven çocuklar çok seviyor. 

Ürün sadece çocuklar için değil yetişkinler için bile çok iyi. Kurulumu oldukça keyifli ve zihin çalıştırıcı. Kurulumdan sonra ortaya son derece sağlam ve fonksiyonel bir oyuncak çıkıyor.

Bu lego indirimlerde 269 TL'ye düşüyor.

LEGO® Technic Damperli Kamyon

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LEGO ICONS Orkide

LEGO ICONS Orkide

Sevdikleriniz için alabileceğiniz lego orkide 608 parçadan oluşuyor. Çiçek seven biri için ideal hediyelerden olacak lego yetişkinler için uygun. Kendinize vakit ayıracağınız saatlerde yapabileceğiniz lego ile sakinleşip rahatlayacaksınız.

1.389 TL'ye düşen lego orkide indirimdeyken kaçırmayın!

LEGO ICONS Orkide

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LEGO City Elektrikli Spor Araba

LEGO City Elektrikli Spor Araba

5 yaş üzeri çocukların oynayabileceği spor araba özellikle çocukların çok hoşuna giden bir lego olacak. 95 parçalık oyuncak yapım setinin içinde araba dışında şarj istasyonu ve sürücü de var.

Fırsat ürünlerinden olan lego 245 TL.

LEGO City Elektrikli Spor Araba

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler burada.

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LEGO Icons Minik Bitkiler

LEGO Icons Minik Bitkiler

Tam sergi ürünü olacak bu bitkileri yaptıktan sonra odanızda en güzel şekilde sergileyebilirsiniz. 758 parçadan oluşan bitki legoların yapımı oldukça eğlenceli. 9 bitkiyi yapmak için ihtiyacınız olan her şey bu sette. 

1.349 TL'ye düşen lego seti indirimdeyken kaçmaz!

LEGO Icons Minik Bitkiler

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LEGO DUPLO İlk Sayı Treni

LEGO DUPLO İlk Sayı Treni

18 aylıktan itibaren bebeğinize oynatabileceğiniz İlk Sayı Treni, 23 parçadan oluşuyor. Bebeğinize saymayı öğretebileceğiniz legolar bebeğinizin çok hoşuna gidecek. Eğlenirken öğreneceği legolar çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayacak.

359 TL'ye düşen legoyu çocuğunuza alabilirsiniz.

LEGO DUPLO İlk Sayı Treni

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Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler burada.

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