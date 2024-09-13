BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Halı Yıkama Makineleri

Koltukları ve halıları evde yıkamak için bu makine şart. Kirlenen koltuklarınızı ve halılarınızı daha ekonomik bir şekilde temizleyeceğiniz makine özellikle çocuklu evlere gerek. 3000 ml temiz su deposu olan makinenin 1500 ml kirli su deposu var.

Tam ev tipi işimizi rahatlıkla gördüğümüz bir cihaz yapmışlar. evde 2 çocuk var sürekli bir şeyler dökülüp saçılıyor, çok memnun kaldık fikir olması için fotoğrafları ekledim. Çıkan kirli suyun fotoğrafını eklemedim bildiğiniz çamur aktı ve ben her yıl koltuk yıkatıyorum, örtü ile kullanıyorum. Sonuç olarak biz çok memnun kaldık, çok başarılı teşekkürler.

Sepette 4.524 TL'ye düşen makine çok işinize yarayacak!

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

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