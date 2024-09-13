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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Halı Yıkama Makineleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Halı Yıkama Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 14:38

Halı yıkama makineleri hayatı kolaylaştırıyor. Evdeki halılarınızı en kolay şekilde yıkamanın yolu bir halı yıkama makinesi almak. Beğenilen halı yıkama makinelerini sizin için derledik. Gelin bu modellere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Koltukları ve halıları evde yıkamak için bu makine şart. Kirlenen koltuklarınızı ve halılarınızı daha ekonomik bir şekilde temizleyeceğiniz makine özellikle çocuklu evlere gerek. 3000 ml temiz su deposu olan makinenin 1500 ml kirli su deposu var.

Tam ev tipi işimizi rahatlıkla gördüğümüz bir cihaz yapmışlar. evde 2 çocuk var sürekli bir şeyler dökülüp saçılıyor, çok memnun kaldık fikir olması için fotoğrafları ekledim. Çıkan kirli suyun fotoğrafını eklemedim bildiğiniz çamur aktı ve ben her yıl koltuk yıkatıyorum, örtü ile kullanıyorum. Sonuç olarak biz çok memnun kaldık, çok başarılı teşekkürler.

Sepette 4.524 TL'ye düşen makine çok işinize yarayacak!

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

Halı ve koltuklardaki kirleri temizleyecek makine sayesinde eviniz hep tertemiz olacak. Zorlu leke çıkarma başlığı sayesinde derine işlemiş lekelerde bile etkili. 2 farklı modu olan makineyi ihtiyacınıza göre kullanmanız mümkün.

Bu ürünün sepette indirimli hali 17.849 TL.

Bissell Proheat 2x Revolution Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

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Karcher Se6100 Halı Yıkama Makinesi

Karcher Se6100 Halı Yıkama Makinesi

Halılarınızı dışarı göndermek yerine kendiniz evde temizlemek istiyorsanız bu makineyi alabilirsiniz. 1400 Watt motor gücü olan makinenin emiş gücü de oldukça kuvvetli.

Su püskürtmesi iyi, vakumu kuvvetli. Kovada siyah su çıktı. İlk başta vakit alacak bir şey gibi geldi ama sonra halıyı süpürür gibi pratik bir şekilde yıkadım. Yatak başı ve yatağı yapmak biraz daha kol kuvveti gerektirdi. Sonuçta gayet başarılı bir ürün. 2 gün dolmadan elime ulaştı. Satıcıya ayrıca teşekkür..

Karcher Se6100 Halı Yıkama Makinesi

HEPSİBURADA

Yasomi Polish Vacum Cleaner Buharlı Halı Süpürgesi

Yasomi Polish Vacum Cleaner Buharlı Halı Süpürgesi

Toz haznesi olan halı süpürgesinin 2100 Watt gücü var. Hem ıslak hem kuru süpüren süpürge ile evde temizlenmeyen halı kalmayacak. 

Çok kaliteli bir cihaz. Hem buharlı temizleyici hem de halı yıkama iki işlevi bir arada görmesi büyük bir avantaj, tavsiye ederim.

Yasomi Buharlı Halı Süpürgesi

HEPSİBURADA

Arnica Hydra Rain Plus Turbo Başlıklı Çift Borulu Halı Yıkama Makinesi

Arnica Hydra Rain Plus Turbo Başlıklı Çift Borulu Halı Yıkama Makinesi

6 metre kablosu olan halı yıkama makinesi ile temizlik yapmak kolaylaşıyor. 2400 Watt gücü olan makinenin performansı oldukça güçlü. Pratik tasarımı ile sınırsız hareket kabiliyeti sunan makinenin koltuk temizleme aparatı da var.

Ürün harika başka markalara boşuna bunun 2 katı 3 katı para vermeyin.biraz motor kuvetli olduğu için sesli çalışıyor.

Arnica Hydra Rain Plus Halı Yıkama Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Fakir Range Gleamplus Spot Cleaner Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Fakir Range Gleamplus Spot Cleaner Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Koltuklarınızı ve halılarınızı yıkarken size çok yardımcı olacak Fakir halı ve koltuk yıkama makinesinin dik açılı emiş başlığı ve su emiş başlığı fırçası var. 1.1 litre temiz su tankı olan makinenin 0.4 litre kirli su tankı var.

Sepette 3.513 TL'ye düşen yıkama makinesi kaçmaz!

Fakir Range Gleamplus Spot Cleaner Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

HEPSİBURADA

Fantom Robotix CC-9500 Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

Fantom Robotix CC-9500 Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

Halılarınızı mis gibi yapacak halı yıkama robotunun 2400 Watt gücü var. 5 metre kablo uzunluğu sayesinde rahat rahat temizlik yapmak mümkün. Dikey bu süpürge evinizin tertemiz olmasını sağlayacak.

Şimdilik halıda denedim güzel çekim gücü harika ama suyu çabuk bitiyor uzunn süreli işlerde su doldurup yapacaksın temizliğini. İçinde deterjanı köpük önleyici ve oda kokusu cıktı.

Fantom Robotix Su Filtreli Halı Yıkama Robotu

HEPSİBURADA

Yasomi Clean Force Pro Dikey Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Yasomi Clean Force Pro Dikey Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

800 Watt motoru olan makine en inatçı kirlerde bile etkili. Sert halılar ve kuru alanlarda bile etkili makinenin 2.1 litrelik temiz su tankı ve 1.6 litrelik kirli su tankı var.

9.424 TL olan halı ve koltuk yıkama makinesi oldukça başarılı.

Yasomi Clean Force Pro Dikey Halı Koltuk Yıkama Makinesi

HEPSİBURADA

Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Tekstil yüzeyleri derinlemesine temizleyen halı ve koltuk yıkama makinesi alerjisi olanlar ve evcil hayvanla birlikte yaşayanlar için ideal bir makine. Kirleri temizlerken kötü kokuları da yok eden halı yıkama makinesi ile eviniz hep mis gibi kokacak.

Karcher SE 4001 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

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Bissell Spotclean Plus Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Bissell Spotclean Plus Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Hafif ve kompakt tasarımı olan makineyi kullanmak çok kolay. İnatçı kirler için etkili deterjanı da olan makineyi halılardan koltuklara her yerde kullanabilirsiniz. Araba döşemelerini temizlemek için de kullanabileceğiniz makine çok işinize yarayacak.

Gayet güzel bir ürün taşınabilir hafif  su haznesi biraz büyük olsaydı iyi olurdu ama gene de fena değil.

Bissell Spotclean Plus Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

HEPSİBURADA
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Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kuru ve ıslak süpürme yapabilen makineyi kanepeler, halılar, kilimler ve çeşitli döşemeler için kullanmak mümkün. 1400 ml temiz su deposu ve 1200 ml kirli su deposu olan halı yıkama makinesi ekstra fırça başlığı ile geliyor.

Anlatmaya gerek yok, gayet güzel temizledi pırıl pırıl oldu. Ben Arap sabunu, parlatıcı, bulaşık tableti ile karışım hazırlayıp koltuğu onun ile iyice ıslattım ve fırçası ile iyice fırçalayıp bir kaç dk bekletip çektim, mükemmel çekti. Evde bulunması gereken bir ürün tavsiye ederim.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Kumtel Hcc-01 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Kumtel Hcc-01 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

350 Watt gücü olan halı yıkama makinesi evde çok halısı olanlar için ideal bir makine. Düşük gürültü seviyesi olan makine ile kimseyi rahatsız etmeden halılarınızı yıkayabileceksiniz. 

Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

HEPSİBURADA
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