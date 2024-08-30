BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

280 ml'lik kadehler rengarenk geliyor. 6 tane olan bu kadehler ile şık sofralarınız olacak. Zarif tasarımı ve renkli modeliyle eğlenceli kadeh seti her sofraya çok yakışıyor.

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