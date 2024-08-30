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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bardak Setleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 15:35

Bardak mutfakların olmazsa olmazı. Bardakların artık çeşit çeşit modelleri var. Set halinde gelen bardakların çeşitlerini merak ediyorsanız gelin birlikte bakalım...

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'Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Madame Coco Pierretta-Golden Rain 4'lü Su Bardağı Seti

Madame Coco Pierretta-Golden Rain 4'lü Su Bardağı Seti

4 tane gelen bardakların desenleri çok tatlı duruyor. 380 ml'lik bardaklar her eve lazım. 

Çok kibar, çok hoş.

Sepette 221 TL'ye düşen set kaçmaz.

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Lav Diamond 18 Parça Meşrubat Bardak Seti

Lav Diamond 18 Parça Meşrubat Bardak Seti

18 parçalık bardak setinin içinde 6 tane 385cc, 6 tane 310cc ve 6 tane 215cc'lik bardaklar var. Çeyiz için alınabilecek bardak seti şık bir model.

Harika harika, o kadar güzel paketlenmiş ki çeyizime aldımm.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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Schafer Smiley Bardak Seti

Schafer Smiley Bardak Seti

6 tane gelen bardakların her biri 220 ml. Kulplu modellerden olan bardaklar sıcak veya soğuk içecekler için kullanılabiliyor. 

299 TL olan bardak seti sepette 209 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Madame Coco Voyelle Meşrubat Bardağı Seti

Madame Coco Voyelle Meşrubat Bardağı Seti

4 tane gelen meşrubat bardakları 310 ml. Zarif tasarımı olan bardakları günlük ya da misafirler için kullanabilirsiniz. Kaliteli bardaklar en sevdiğiniz bardaklardan olmaya aday. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bardakları kaçırmayın deriz.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Selka Home Andrew Kadeh Seti

Selka Home Andrew Kadeh Seti

280 ml'lik kadehler rengarenk geliyor. 6 tane olan bu kadehler ile şık sofralarınız olacak. Zarif tasarımı ve renkli modeliyle eğlenceli kadeh seti her sofraya çok yakışıyor. 

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Bella Maison Soft Bardak Seti

Bella Maison Soft Bardak Seti

12 parçalı set çok zarif bir takım. Vizon rengindeki bardak setinin içinde bardak ve kadeh var. Şık bu bardaklarla çok güzel bir sofra kurabilirsiniz. 

Tek kelime ile bayıldım. Çok şık bir ürün çok.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Paşabahçe Joy 4'lü Sodalime Glass Bardak Seti

Paşabahçe Joy 4'lü Sodalime Glass Bardak Seti

Şık ve kaliteli bir bardak seti almak istiyorsanız bu seti düşünebilirsiniz. İçecek içerken kullanılabilen bardak setini mutlaka alın deriz!

Sepette 279 TL'ye düşen bardak seti normalde 399 TL.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Madame Coco Chapelle 4'lü Kahve Yanı Bardağı Seti

Madame Coco Chapelle 4'lü Kahve Yanı Bardağı Seti

Kahve yanına koymak için alabileceğiniz bardak setindeki bardaklar 100 ml'lik. İçinde 4 tane bardak olan set ile kahve sunumlarınız çok daha şık oluyor. Kahve sunumlarınızda bardağınız eksikse o zaman bu seti hemen almalısınız.

Tam göründüğü gibi çok güzel.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Paşabahçe Cam Latte Kahve Kupası Seti

Paşabahçe Cam Latte Kahve Kupası Seti

Latte içerken kullanabileceğiniz kupa setindeki kupalar 360 ml. Sıcak içecekler için kullanabileceğiniz set her mutfağa lazım. İçinde 2 tane olan bardaklarla kahvelerinizi içmek çok rahat.

Bu bardaklara ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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LAV Liberty Meşrubat Bardağı

LAV Liberty Meşrubat Bardağı

6 tane gelen bardaklarla her şeyi içmek mümkün. Soğuk içecekler için uygun bardaklar kullanışlı olduğu kadar şık duruyor. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de kolay.

Amazon’dan ilk alışverişimde. Gayet sorunsuz ve hızlı bir teslimat gerçekleşti. Ürünümü de çok beğendim teşekkürler.

Bu ürün için tıklayın.

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Paşabahçe Allegra Su Meşrubat Bardak Takımı

Paşabahçe Allegra Su Meşrubat Bardak Takımı

18 parçalık bardak takımında su bardağı, meşrubat bardağı ve kadeh var. Her sofrada olması gereken bardak seti ile sofralarınız çok daha güzel görünecek. Evde bardak eksiğiniz varsa bu seti alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Paşabahçe Hill Su Bardağı

Paşabahçe Hill Su Bardağı

Eski moda su bardaklarından sıkıldıysanız bu yeni model su bardakları hoşunuza gidebilir. Paketin içinde 6 tane olan bardaklar 200cc. İç içe geçerek saklandığı için yer kaplamıyor.

İç içe geçmesi rahat saklanmasını sağlıyor. 200 cc küçük gibi gelse de su ve alkol gibi içeceklerde keyifli bir deneyim sunuyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Madame Coco Floressa Su Bardağı Seti

Madame Coco Floressa Su Bardağı Seti

Cam bardaklar 375 ml. İçinde 4 tane olan bardaklar su içmek için ideal. Klasik tasarımlardan biri olan bardaklar günlük olarak kullanılmaya uygun. Ergonomik tasarımı ile kullanımı da çok kolay.

Bu bardakla su içmek çok keyifli. Bayıldım.

Bu ürün için tıklayın.

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Karaca Refikadan Tatlıcan Çay Bardağı Seti

Karaca Refikadan Tatlıcan Çay Bardağı Seti

Şeffaf bardaklar çay içmek için ideal. 6 tane gelen bardaklar misafirlere çay verirken kullanılabilir. Çayınızı keyifle içmek için bu bardakları kaçırmayın!

Çok şık ve spor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Paşabahçe Elysia Bardak Seti

Paşabahçe Elysia Bardak Seti

12 parçalık bardak seti her eve lazım. Tüm bardak ihtiyacınızı karşılayacak sette iki boy bardak var. Klasik bardak modellerinden olan setteki bardaklar çeyiz için de uygun.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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