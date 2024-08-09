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Bime Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evde Lazer Epilasyon Aletleri

etiket Bime Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evde Lazer Epilasyon Aletleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 15:36

Epilasyon cihazları son zamanlarda çok moda. Evde rahatça tüylerinizi almak istiyorsanız bu cihazları deneyebilirsiniz. Sizin için beğenilen epilasyon cihazlarını derledik. Gelin bu cihazlara birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips Lumea BRI950/00 IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea BRI950/00 IPL Tüy Alma Cihazı

Tüylerinizden kurtulmak için ihtiyacınız olan ürün ile evde rahatça epilasyon yapabileceksiniz. Yüz, vücut ve hassas bölge için uygun cihaz kablolu ya da kablosuz kullanılabiliyor.

2.5 sene hastanelerde lazer gördüm. O soğuk odalarda acıdan kasıla kasıla girdiğim seanslara acıyorum. Şimdi senede 3-4 kere az az çıkan tüylerimi toplamak için aldım cihazı. Çok memnunum. Evimde rahat rahat keyifle kullanabiliyorum. Şahane bir lüks.. :)

15.499 TL olan tüy alma cihazını hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Braun Silk·Expert Pro 5

Braun Silk·Expert Pro 5

1 yıl boyunca pürüzsüz bir cilde sahip olmak için almanız gereken lazer epilasyon cihazının kendi çantası var. Yanında Venus tıraş makinesiyle gelen Braun Silk·Expert Pro 5'in 2 başlığı var. 3 haftada tüylerin azaldığını göreceğiniz lazer epilasyon gücünü cilt tonunuza göre ayarlıyor.

Ev rahatlığında tüy almak için tıklayabilirsiniz.

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Kiwi KEP-6833 Pro IPL Lazer Epilasyon

Kiwi KEP-6833 Pro IPL Lazer Epilasyon

Tüylerin yeniden çıkmasını engelleyen IPL teknolojisi sayesinde ağrısız bir şekilde tüylerinizden kurtulabileceksiniz. Aydınlatmalı LCD bilgi ekranı olan cihazın ayarlanabilir 8 güç seviyesi var.

Ürünü 22 marttan beri haftada bir olarak kullanıyorum ince tüylerde daha etkili kalın tüyler için daha yol uzun. Bayağı seyreltiyor ben kollarımda ve bıyık bölgemde kullandım, bıyık bölgemde pek bir şey kalmadı diyebilirim kollarımda baya azaldı azimle her hafta 1 kere devam edeceğim umarım daha da azalır ama faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Kolumun ilk hali ile şu anki halinin fotosunu atıyorum yorum sizin. Bu süreçte ilk alacağım zaman kısaltım tüyleri daha sonraları 2 kere daha kısalttım, şu an kısaltma yapmadan kullanıyorum.

1.489 TL olan epilasyon aleti tüm vücutta kullanılabiliyor.

Mesafe sensörlü güvenliği olan lazer epilasyon cihazına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti

Acısız bir tüy alma deneyimi yaşamak istiyorsanız epilasyon aleti sizin için şart. Tüm vücut için uygun cihazın 999.990+ atışı var. Vücudun farklı bölgeleri için 5 aşamalı olarak geliştirilmiş. Manuel ve otomatik modları olan epilasyon aletinin soğutma fanı da var. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Riomi Yeni Nesil Buz Lazer IPL Epilasyon

Riomi Yeni Nesil Buz Lazer IPL Epilasyon

999.999 atım hakkı olan epilasyon cihazının buz başlığı var. 9 kademe güç ve ısı ayarı olan epilasyon cihazının cildinizin tonunu algılayan cilt sensörü var. Kablolu kullanılabilen epilasyon cihazının dahili UV koruması da var. 

Dokunmatik ekranı olan IPL cihazına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Yasomi AI17 Buz Başlıklı Lazer Epilasyon

Yasomi AI17 Buz Başlıklı Lazer Epilasyon

999.999 atışı olan lazer epilasyonun 9 enerji seviyesi var. 8 haftada pürüzsüz bir cilde kavuşacağınız lazer epilasyonla 10 dakikada tüm vücudunuzu temizleyebiliyorsunuz. 

3.699 TL olan lazer epilasyonun 360 derece buz hissi var.

Bu lazer epilasyon aletini almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Longem IPL Epilasyon Cihazı

Longem IPL Epilasyon Cihazı

Tüm vücut için uygun epilasyon makinesi ile ağrısız bir tüy alma deneyimi yaşayacaksınız. 900.000 atışı olan cihazın otomatik ve manuel modu var. 

Şu an bu ürün %1 indirimde. İndirimli fiyatı ise 1.183 TL.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı IPL

Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı IPL

Ağrısız bir epilasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız bu IPL cihazını alabilirsiniz. 990.000 atımı olan epilasyon cihazının 5 enerji seviyesi var. Hassas bölgeler için uygun cihaz ile evde çok rahat edeceksiniz.

1 aydan fazladır ev tipi IPL epilasyon aleti arayışındaydım sanayi tipine en yakın olarak bu markayı gördüm ve çok dikkatimi çekti şansa bakaram sipariş verdim, 1 günde teslimat gerçekleşti öncelikle teşekkür ederim satıcı firmaya 🙏 extra kutusuna kadife koruyucu kitine bayıldım kutusu bile harika 😂 duruşu gerçekten çok kaliteli daha kullanmadım ama hemen başlıcam ve inşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz çünkü çok yükseldim 😂 kullandıktan sonra durum güncellemesi yapıcam 😊

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Foreo Peach™ 2 Mint Kalıcı Tüy Azaltma IPL Cihazı

Foreo Peach™ 2 Mint Kalıcı Tüy Azaltma IPL Cihazı

Cilt soğuma sistemi olan IPL cihazı ile ev rahatlığında tüyleri almak mümkün. Dakikada 120 ışık atabilen cihazın 500.000 atımı var. 5 güç ayarı olan cihazın paketinden ürünü kullanırken ihtiyacınız olan her şey çıkıyor.

Tüy almanın en rahat ve kolay yolu olan IPL cihazına hemen ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Braun Silk Expert Mini

Braun Silk Expert Mini

300.000 atımlı Braun Silk Expert Mini'nin 3 kademe hız ayarı var. Tüm vücut bölgelerine göre kendini ayarlayan cihaz ile 3 ayda gözle görünür sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Kompakt ve hafif tasarımı olduğu için taşıması oldukça kolay. 

%1 indirime giren cihazın fiyatı 7.830 TL.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Eym IPL Lazer Epilasyon Cihazı

Eym IPL Lazer Epilasyon Cihazı

Buz başlıklı cihazı kullanmak çok kolay. Evde kullanım için tasarlanan epilasyon cihazının yanında gözlük ve tıraş bıçağı var. 8 seviyesi olan epilasyon cihazının 48 Watt gücü var.

Bu ürün için tıklayın.

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Philips Akıllı Lazer Epilasyon

Philips Akıllı Lazer Epilasyon

Kablosuz olduğu için kullanımı kolay akıllı lazer epilasyon tüm vücut için uygun. Yüz ve hassas bölge için uygun epilasyon cihazı sayesinde yıl boyunca pürüzsüz bir cildiniz olacak. Yüz ve vücut için 2 ayrı başlığı olan epilasyon 29.699 TL.

Bu cihazı beğendiyseniz almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Medisana IPL-88580 Lazer Epilasyon Cihazı

Medisana IPL-88580 Lazer Epilasyon Cihazı

Cildinizin hep pürüzsüz kalmasını istiyorsanız bu cihazı deneyebilirsiniz. Epilasyon cihazı küçük olduğu için kolayca saklanabiliyor. Güvenli bir kullanımı olan cihazın yanında yedek lazer kartuş var. 

Bu ürün için tıklayın.

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XSOUL IPL Epilasyon Cihazı

XSOUL IPL Epilasyon Cihazı

999,999 atımı olan XSOUL cihazını tüm vücuda uygulamak mümkün. Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kullanabileceğiniz epilasyon cihazı ile artık tüylerinizi almak için başka alternatiflere ihtiyaç duymayacaksınız.

1.034 TL olan epilasyon cihazı fırsat ürünlerinden.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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