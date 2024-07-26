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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Dikey Süpürgeler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Dikey Süpürgeler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 15:06

Dikey süpürgeler her eve lazım. Evde temizliği kolaylaştıran dikey süpürgelerin birçok farklı modeli var. En beğenilen modelleri derlediğimiz dikey süpürgeler için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips XC7040/01 SpeedPro Max Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max Dikey Şarjlı Süpürge

Kablosuz olduğu için çok kullanışlı Philips SpeedPro Max'in 360 derece emiş başlığı var. Bu başlık sayesinde ileri ve geri hareketlerde çok daha fazla kir toplamak mümkün. Halılarda ve sert zeminlerde kullanılabilen süpürge ile etkili bir temizlik yapabileceksiniz.

%2 indirimle 6.749 TL'ye düşen süpürge 65 dakika çalışıyor.

Manevra kabiliyeti yüksek şarjlı süpürge için tıklayabilirsiniz.

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Fantom Pratıc-S P 1200 Toz Torbasız Dikey Süpürge

Fantom Pratıc-S P 1200 Toz Torbasız Dikey Süpürge

500 Watt motor gücü olan dikey süpürge toz torbasız. Evde kolayca her yeri süpürmek istiyorsanız almanız gereken ürün bu! 1 litre toz kapasitesi olan süpürge birçok aksesuarıyla geliyor. 

5 metre kablosu olan süpürgeye ulaşmak için tıklayın.

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Karaca Vantuz Power Force Şarj Edilebilir Dik Süpürge

Karaca Vantuz Power Force Şarj Edilebilir Dik Süpürge

Yüksek emiş gücüne sahip Karaca dikey süpürge ile kolay ve zahmetsiz şekilde ev temizliği yapabiliyorsunuz. 2000 mAh Lityum iyon bataryası sayesinde 45 dakika boyunca kesintisiz evi süpürebiliyorsunuz. Tozu ve havayı ayırarak uzun süreli performans sağlayan dikey süpürgenin 0,60 litre yıkanabilir toz haznesi var. 

Vantuz süper elimden düşmüyor, onunla geziyorum. Temizliği severim, o yüzden beğendim. Pahalı ürüne gerek yok, Karaca yeter.

Tek tuşla kolayca temizlik yapmak için tıklayın.

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Philips XC8349/01 Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge

Philips 8000 Serisi süpürge ile tek hareketle hem süpürüp hem silebiliyorsunuz. Tek seferde temizlemeye imkan veren süpürge kirleri %99,7 oranında yakalıyor. Dijital ekranı sayesinde her şeyi görmek mümkün. Esnek dikey süpürge ile manevra yapmak çok kolay.

80 dakikaya kadar çalışma süresi olan süpürge için tıklayın.

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PHILIPS XC8049/01 Dikey Şarjlı Süpürge

PHILIPS XC8049/01 Dikey Şarjlı Süpürge

Tüm evi temizlemenize yetecek kadar uzun çalışan dikey şarjlı süpürgeyi kullanarak tek şarjla 125 m²'yi temizleyebilirsiniz. 70 dakika çalışan süpürgeyi turbo modda ise 28 dakika kullanabiliyorsunuz. LED başlığı ile görünmeyen kirleri bile görebiliyorsunuz.

Çekim gücü gayet yüksek. 140 metre kare ev için gayet ideal, aradaki farkı görün diye diğer süpürgemi de çektiğini ekledim zaten çekim gücü düştü diye kablolu almak yerine buna karar verdim. Hem az yer kaplıyor hem de çekiştirmekle uğraşmıyorsunuz. Dyson çok pahalı bunun da ondan aşağı kalır yanı yok. Çok başlık olmaması kafamı karıştırmıyor. Bir eve bir şarjlı, bir robot yeter. Başkasına gerek yok bence.

Bu süpürge için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge

42 dakika kesintisiz temizlik yapmanızı sağlayacak dikey süpürge 4 saatte şarj oluyor. Hem el süpürgesi hem dikey süpürge olarak kullanılabileceğiniz Grundig süpürgenin haznesini tek elle temizlemek mümkün. Zor alanlar için kullanışlı ışıklı turbo başlığı tüm tozları ortaya çıkıyor.

Kablosuz dikey süpürge için tıklayın.

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Sinbo SVC-8602 Dikey Elektrikli Süpürge

Sinbo SVC-8602 Dikey Elektrikli Süpürge

62 dB ses seviyesi olan dikey süpürgenin 890 Watt gücü var. Bu ürün ile evi hızlıca süpürebileceksiniz. Pratik süpürge şu an %6 indirimde. İndirimli fiyatı ise 1.134 TL.

Fiyatına göre harika bir ürün. Öğrenci evinde yaşıyorum, kullandıktan sonra torbasını ve alt kısmını çamaşır suyu ile yıkıyorum. İki kedi ile yaşıyoruz, neredeyse her gün çalıştırıyorum. Koltukların altına bile giriyor süpürge. Hiçbir sıkıntı görmedim. Taa ki arkadaşım süpürgeyi torbasız kullanıp motoru mahvedene kadar. Yenisini sipariş ettim, böylece torba vs yedeğim oldu, motoru değiştirir değiştirir kullanırım.

Fiyat/performans ürünü süpürge için tıklayabilirsiniz.

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Arnica Merlin Pro Pratik Dik Elektrikli Süpürge

Arnica Merlin Pro Pratik Dik Elektrikli Süpürge

Şık ve zarif tasarımının yanında çok kullanışlı Arnica dikey süpürge fiyat/performans ürünlerinden biri. Zemindeki kirleri kolayca ve hızlıca temizlemenize yardımcı olacak süpürge yüksek emiş gücüne sahip. 850 Watt gücündeki süpürgenin toz haznesi var. 

Bu fiyat skalasında aldığım en iyi süpürge. Öğrenci evinde yaşıyorum dikey süpürgelerden bu zamana kadar çok sıkıntı yaşadım. Bu süpürgeyle birlikte sıkıntılarım son bulacak gibi. Çekiş gücü gayet iyi, farklı başlıkları olması da birçok yerde kolaylık sağlıyor. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim tek şey halı süpürürken çok güçlü bir şekilde halıya yapışıyor, bu yüzden tam verim alamıyorsunuz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Fakir Rody 2 in 1 Dikey Elektrikli Süpürge

Fakir Rody 2 in 1 Dikey Elektrikli Süpürge

800 Watt gücündeki Fakir süpürge her eve lazım. Evi şipşak temizlemeye yardımcı olan süpürgeyi kullanmak da çok kolay. Üstün emiş gücüne sahip süpürgenin 1 litrelik toz haznesi var. 6 metrelik kablosu sayesinde her yere kolayca erişebiliyor. 

Çekiş gücü çok iyi. Sesi yüksek değil. Kablo tutucu sayesinde süpürürken kablosu altına dolaşmıyor. Kablo uzunluğu yeterli. Duvara dayamaya gerek yok, dik olarak sabitleniyor.

64 dB sesi olan süpürge için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Tefal UY5118 Air Force Dual Power 2'si 1 Arada Kablolu Dikey Süpürge

Tefal UY5118 Air Force Dual Power 2'si 1 Arada Kablolu Dikey Süpürge

Evde işlerinizi kolaylaştıracak dikey süpürge 2'si 1 arada bir model. Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilecek dikey süpürge yüksek performansıyla hoşunuza gidecek. El süpürgesi olarak erişemeyeceğiniz her yerde kullanabileceğiniz süpürgeyi arabayı temizlemek için de kullanmanız mümkün.

Tefal'in güzel bir ürünü, fiyatı da çok uygun. Makine yani süpürge sanki elektrik süpürgesi. Bence düşünmeyin alın, derim. Satıcı çok güzel ambalajlamış. Zamanında da geldi. Çok memnunum.

Kullanışlı dikey süpürge için tıklayın.

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Xiaomi G10 Dikey Süpürge

Xiaomi G10 Dikey Süpürge

Xiaomi dikey süpürge, en çok tercih edilen süpürgelerden. Yüksek emiş gücüne sahip süpürgenin toz haznesi 600 ml. 5 aşamalı filtrelemesi sayesinde güzel bir temizlik yapan Xiaomi G10, tozların %99,97'sini temizliyor. 65 dakikaya kadar kullanılabilen süpürge 3,5 saatte şarj oluyor. 

Merhaba g10'u eve gelince hemen denedik. 5 dakikalık Eco modundaki toz performansının resmini çektim, en beğendiğim 3 tane özelliği sağlamlık, kibarlık ve kolay kullanım. Boruların bağlantı noktaların resmini çektim. Gayet sade ve sağlam gözüküyor, umarım uzun süre kullanırız.

450 Watt gücü olan süpürge için tıklayın.

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Viomi A9 Kablosuz Dikey Süpürge

Viomi A9 Kablosuz Dikey Süpürge

LED ışıklı süpürgenin 23000 Pa emiş gücü var. Viomi süpürgenin 400 Watt gücü var. 5 seviyeli filtrelemesi olan dikey süpürgenin 400 ml toz haznesi var. Ev temizliğini kolaylaştıran süpürge ile artık yorulmadan temizlik yapacaksınız.

Bu dikey süpürge için tıklayabilirsiniz.

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Altus AL616 2'si 1 Arada Dikey Şarjlı Süpürge

Altus AL616 2'si 1 Arada Dikey Şarjlı Süpürge

2'si 1 arada dikey süpürgeyi el süpürgesi olarak kullanabiliyorsunuz. 500 ml toz kapasitesi olan süpürgenin özel temizleme fırçası var. Hem ev hem ofis için uygun süpürgenin HEPA filtresi var. 30 dakika boyunca kesintisiz çalışan şarjlı süpürge çok sessiz çalışıyor. 

Sessiz süpürgeye ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Yasomi G22 Plus Uv 29000 Pa Şarjlı Dikey Süpürge

Yasomi G22 Plus Uv 29000 Pa Şarjlı Dikey Süpürge

420 Watt gücü olan dikey süpürge 48 dakika boyunca çalışabiliyor. 70 dB ses seviyesi ile oldukça sessiz. 29000 Pa emiş gücü olan dikey süpürgenin 3 farklı emiş gücü var. LED ekranı sayesinde her şeyi görebiliyorsunuz. 

Çekim gücü çok iyi. 2. fotoda eklediğim temiz sandığım koltuklarımdan çıkan toprak ve tüy. Kedim olduğu için elim sürekli üstünde olması gerekiyor. Her gün süpürge yapmak benim için işkenceydi. Bununla süpürge yapması keyifli, yormuyor. Tek eksik noktası bataryası yetersiz geldi bana. Evin yarısında şarjı bitiyor. Yedek batarya şart.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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