BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Dikey Süpürgeler

Philips 8000 Serisi süpürge ile tek hareketle hem süpürüp hem silebiliyorsunuz. Tek seferde temizlemeye imkan veren süpürge kirleri %99,7 oranında yakalıyor. Dijital ekranı sayesinde her şeyi görmek mümkün. Esnek dikey süpürge ile manevra yapmak çok kolay.

80 dakikaya kadar çalışma süresi olan süpürge için tıklayın.