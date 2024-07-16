Müziğinizle Sizi Baş Başa Bırakacak Huawei FreeBuds 6i Kulaklığı İnceledik!

Bu algoritma 34 farklı senaryo için özel olarak tasarlanmış. Her 2.6 mikrosaniyede gürültüleri izleyerek çevreye göre gürültü engelleme özelliği çalıştırıyor. Bu sayede dışarıda dışarıda ne kadar gürültü olursa olsun siz etkilenmiyorsunuz. Dış dünyadan kopartan kulaklıklarla gürültü sizi hiç rahatsız etmiyor.

27 dB geniş frekans aralıklı gürültü engelleme

%100 geliştirilmiş gürültü engelleme kapasitesi