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Müziğinizle Sizi Baş Başa Bırakacak Huawei FreeBuds 6i Kulaklığı İnceledik!

etiket Müziğinizle Sizi Baş Başa Bırakacak Huawei FreeBuds 6i Kulaklığı İnceledik!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 17:44

Huawei FreeBuds 6i kulaklık, gürültü önleme özelliğiyle öne çıkan bir model. Dışarıdayken rahat edeceğiniz bir kulaklık arıyorsanız Huawei FreeBuds 6i'yi sizin için inceledik! 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Huawei FreeBuds 6i, Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip.

Huawei FreeBuds 6i, Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip.

Bu özellik sayesinde bir şey dinlerken sadece siz ve müziğiniz baş başa kalıyorsunuz. Size özel konser düzeyinde bir deneyim sunan kulaklıklarla dinlediğiniz her şey tam istediğiniz gibi!

Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliği gerçek zamanlı model oluşturma yoluyla gürültü engelleme parametreleri üretiyor.

Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliği gerçek zamanlı model oluşturma yoluyla gürültü engelleme parametreleri üretiyor.

Bu algoritma 34 farklı senaryo için özel olarak tasarlanmış. Her 2.6 mikrosaniyede gürültüleri izleyerek çevreye göre gürültü engelleme özelliği çalıştırıyor. Bu sayede dışarıda dışarıda ne kadar gürültü olursa olsun siz etkilenmiyorsunuz. Dış dünyadan kopartan kulaklıklarla gürültü sizi hiç rahatsız etmiyor.

  • 27 dB geniş frekans aralıklı gürültü engelleme

  • %100 geliştirilmiş gürültü engelleme kapasitesi

Az gürültü daha fazla konsantrasyon demek!

Az gürültü daha fazla konsantrasyon demek!

Dışarının gürültüsünü sizin için azaltan kulaklık sayesinde çok kalabalık kafede bile otursanız işinize kolayca odaklanabileceksiniz. Dışarıdaki gürültüleri azaltan teknolojisi sayesinde her ortamda çalışmanıza imkan sağlıyor.

Gürültülü bir ortama girdiğinizde Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi devreye giriyor. Bu sayede en kalabalık ortamlarda bile dış dünyadan kolayca uzaklaşabiliyorsunuz.

Gürültülü bir ortama girdiğinizde Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi devreye giriyor. Bu sayede en kalabalık ortamlarda bile dış dünyadan kolayca uzaklaşabiliyorsunuz.

Huawei FreeBuds 6i, tekerlek sesi, konuşma gibi günlük gürültülerden sizi koruyor. Kulaklığınızı takıp müziğinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olan kulaklıkları bir an yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Huawei FreeBuds 6i kulaklık, diğer kulaklıklardan farklı olarak 5 yenilik içeriyor.

Huawei FreeBuds 6i kulaklık, diğer kulaklıklardan farklı olarak 5 yenilik içeriyor.

  • Gürültü Filtreleme Bölmesi: Gürültü filtreleme odası gürültüleri filtreliyor.

  • Üçlü Mikrofon Sistemi: Kulaklıkların üç mikrofonu var. Bu mikrofonlar önceki modellere göre %50 daha yüksek sinyal-gürültü oranına sahip.

  • 2.4 Kat Daha Yüksek Bilgi İşlem Gücü: Önceki modellere göre %240 daha yüksek bilgi işlem gücüne sahip.

  • 11 mm Dört Mıknatıslı Dinamik Sürücü: 4 mıknatıslı dinamik sürücüler, bir önceki modellere göre %50 daha hassas.

  • Geliştirilmiş Kulaklık Uçları: Cilt dostu kulaklık uçlarının 3 farklı boyutu var. Kulağa tam oturan silikon kulaklık uçları hava geçirmiyor ve yüksek gürültü engelleme performansı sunuyor.

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Kulaklıkların 3 mikrofonla donatıldığını söyledik. Bu sayede aramalarınız sırasında arka plandaki gürültü sizi hiç rahatsız etmiyor.

Kulaklıkların 3 mikrofonla donatıldığını söyledik. Bu sayede aramalarınız sırasında arka plandaki gürültü sizi hiç rahatsız etmiyor.

14 Hz'e kadar düşük frekansta güçlü baslar üretiyor. Nefesinizi kesmeye yetecek bu performansa her gün yeniden hayran olacaksınız.

Huawei FreeBuds 6i, kulaklık dostu tasarıma sahip!

Huawei FreeBuds 6i, kulaklık dostu tasarıma sahip!

10.000'den fazla kulak örneği üzerinde çalışılarak kulak içi bileşenler %6 daha küçük hale getirilmiş. Ayrıca kullanımı ve konforu doğrudan etkileyen temel göstergeler de iyileştirilmiş. Sıvı silikondan yapılan kulak uçları konfordan ödün vermeden gürültüyü engelliyor.

Bu kulaklıkları yönetmek de çok basit.

Bu kulaklıkları yönetmek de çok basit.

Telefonunuz cebinizdeyken arama yanıtlamak ve kulaklığı kontrol etmek artık hiç zor değil.

  • Basılı tutarak aktif gürültü engelleme modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

  • Yukarı kaydırarak sesi yükseltebilir, aşağı kaydırarak sesi alçaltabilirsiniz.

  • Çift dokunarak ses oynatmayı durdurabilirsiniz ya da bir aramayı yanıtlayıp bitirebilirsiniz.

  • Üç kez dokunarak ise sonraki parçaya atlayabilirsiniz.

Şarjı konusunda da Huawei FreeBuds 6i sizi memnun ediyor.

Şarjı konusunda da Huawei FreeBuds 6i sizi memnun ediyor.

Tam şarjlı kutuyla 35 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında 10 dakikalık şarjla 4 saat dinleyebiliyorsunuz. Tek şarjla ise 8 saate kadar dinlemek mümkün.

Bu kulaklıkla ilgili seveceğiniz diğer özellikler ise şunlar:

Bu kulaklıkla ilgili seveceğiniz diğer özellikler ise şunlar:

  • Çift Cihaz Bağlantısı

  • Ses Paylaşımı

  • IP54 Düzeyinde Toz ve Suya Dayanıklılık

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Huawei FreeBuds 6i, 3 rengiyle geliyor.

Huawei FreeBuds 6i, 3 rengiyle geliyor.

Her zevke hitap eden 3 renkle gelen Huawei FreeBuds 6i kulaklığın mor, siyah ve beyaz renkleri var. Şık tasarımı ve eşsiz renkleri olan Huawei FreeBuds 6i kulaklık ile tarzınızı yansıtacaksınız!

Özelliklerini anlattık, şimdi fiyatına da bakalım mı?

Özelliklerini anlattık, şimdi fiyatına da bakalım mı?

Öncelikle bu kulaklığın hediyelerine bakalım...

  • 6 ay Kayıp Kulaklık Desteği

  • İkinci FreeBuds 6i alırken 700 TL indirim

  • 150 TL kupon

Şimdi gelelim ürünün fiyatına. Huawei FreeBuds 6i kulaklığın fiyatı 2.999 TL. İsterseniz peşin fiyatına 3 taksitle ödeme imkanı da var.

Kulaklığa ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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