Müziğinizle Sizi Baş Başa Bırakacak Huawei FreeBuds 6i Kulaklığı İnceledik!
Müziğinizle Sizi Baş Başa Bırakacak Huawei FreeBuds 6i Kulaklığı İnceledik!
Huawei FreeBuds 6i kulaklık, gürültü önleme özelliğiyle öne çıkan bir model. Dışarıdayken rahat edeceğiniz bir kulaklık arıyorsanız Huawei FreeBuds 6i'yi sizin için inceledik!
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Huawei FreeBuds 6i, Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip.
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Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme özelliği gerçek zamanlı model oluşturma yoluyla gürültü engelleme parametreleri üretiyor.
Az gürültü daha fazla konsantrasyon demek!
Gürültülü bir ortama girdiğinizde Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi devreye giriyor. Bu sayede en kalabalık ortamlarda bile dış dünyadan kolayca uzaklaşabiliyorsunuz.
Huawei FreeBuds 6i kulaklık, diğer kulaklıklardan farklı olarak 5 yenilik içeriyor.
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Kulaklıkların 3 mikrofonla donatıldığını söyledik. Bu sayede aramalarınız sırasında arka plandaki gürültü sizi hiç rahatsız etmiyor.
Huawei FreeBuds 6i, kulaklık dostu tasarıma sahip!
Bu kulaklıkları yönetmek de çok basit.
Şarjı konusunda da Huawei FreeBuds 6i sizi memnun ediyor.
Bu kulaklıkla ilgili seveceğiniz diğer özellikler ise şunlar:
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Huawei FreeBuds 6i, 3 rengiyle geliyor.
Özelliklerini anlattık, şimdi fiyatına da bakalım mı?
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