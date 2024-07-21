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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 21 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 21 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 17:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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XXL boyuyla masayı kaplayan Klasse Classic Mouse Pad, %11 indirime giriyor.

XXL boyuyla masayı kaplayan Klasse Classic Mouse Pad, %11 indirime giriyor.

Kaymaz tabanı olan mouse pad'in boyutu 90x40 cm. Dikişli kenarlarıyla oldukça dayanıklı mouse pad şu an 169 TL. Temu'da ise aynı boyuttaki mouse pad 193 TL.

Geniş mouse pad'i almak için tıklayabilirsiniz.

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Volkanik taş desenli Su Emici Üç Katmanlı Banyo Paspası hem iç hem dış mekana uygun.

Volkanik taş desenli Su Emici Üç Katmanlı Banyo Paspası hem iç hem dış mekana uygun.

Kaymaz yapısıyla güvenli banyo paspası şu an 150 TL. Temu'da banyo paspasının fiyatı ise 191 TL.

İndirimler bitmeden banyo paspasını almak için tıklayın.

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Tavaları ve kapakları düzene sokan Vienev 4 Katlı Dolap İçi Tava Düzenleyici her eve lazım!

Tavaları ve kapakları düzene sokan Vienev 4 Katlı Dolap İçi Tava Düzenleyici her eve lazım!

Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü tava düzenleyici sayesinde istediğiniz tava veya kapaklara kolayca ulaşabilirsiniz. 

Dolabınızı düzenleyecek bu tava düzenleyici şu an 179 TL. Temu'da bu ürünün benzeri 421 TL.

4 katlı düzenleyiciye ulaşmak için tıklayın.

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12 tane gelen İdeal Baby Priz Kapağı, çocuklarınızın güvenliği sağlamak için gerekli ürünlerden.

12 tane gelen İdeal Baby Priz Kapağı, çocuklarınızın güvenliği sağlamak için gerekli ürünlerden.

Bebekli evlerin olmazsa olmazı priz koruyucu kapak, kolayca takıp çıkarılabiliyor. Montaj gerektirmediği için kullanımı oldukça kolay.

Şu an %2 indirimde olan priz kapağı, 80 TL. Temu'da ise fiyatı 97 TL.

Sağlığa zararlı olmayan maddeden üretilen ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Büyük boydaki Buffer 001 Silikon Hamur Açma Matı, mutfakta çok işe yarayan ürünlerden.

Büyük boydaki Buffer 001 Silikon Hamur Açma Matı, mutfakta çok işe yarayan ürünlerden.

60x45 cm boyutundaki mat şu an 135 TL. Temu'da aynı boyuttaki mat ise 228 TL.

İndirimlerden hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Asla streçleri düzgün kesemiyorsanız Cook Bas & Kes Streç Kesici tam sizin ihtiyacınız olan ürün.

Asla streçleri düzgün kesemiyorsanız Cook Bas & Kes Streç Kesici tam sizin ihtiyacınız olan ürün.

%15 indirime giren streç kesici 199 TL'ye düşüyor. Temu'da benzer bir ürün ise 436 TL.

Streçleri hep güzel kesmenizi sağlayacak olan ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Sakal keserken etrafın dağılmasını engelleyen EASYSO Mega Pratik Sakal Kesme Örtüsü, aynaya takılarak kullanılabiliyor.

Sakal keserken etrafın dağılmasını engelleyen EASYSO Mega Pratik Sakal Kesme Örtüsü, aynaya takılarak kullanılabiliyor.

61x81 cm boyutundaki sakal kesme örtüsü, kolayca temizlenebiliyor. %10 indirimde olan örtü 59 TL. Temu'da ise fiyatı 10 kuruş daha pahalı.

Örtüyü satın almak için tıklayın.

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Kestaneleri hiç uğraşmadan çizmek için Hayveys Kestane Kesiciyi alabilirsiniz.

Kestaneleri hiç uğraşmadan çizmek için Hayveys Kestane Kesiciyi alabilirsiniz.

İndirimlerde 91 TL olan kestane çizici Temu'da 121 TL.

Bu kestane çiziyi satın almak için tıklayabilirsiniz

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