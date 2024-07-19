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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 19 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 19 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 13:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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%20 indirime giren Romofy Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu ile arabada telefonu nereye koyacağım derdi son buluyor.

%20 indirime giren Romofy Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu ile arabada telefonu nereye koyacağım derdi son buluyor.

Kaliteli malzemesiyle telefonunuzu düşürmeyen tutucu şu an 143 TL. Temu'da benzer bir ürün ise 174 TL.

Akıllı telefonlarla uyumlu telefon tutucuyu almak için tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Saçınızı şekillendirmek için başka cihaza ihtiyaç bırakmayan Galori Sıcak Hava Tarağı 5-in-1 Saç Şekillendirici ile evde çok rahat edeceksiniz.

Saçınızı şekillendirmek için başka cihaza ihtiyaç bırakmayan Galori Sıcak Hava Tarağı 5-in-1 Saç Şekillendirici ile evde çok rahat edeceksiniz.

%15 indirime giren saç şekillendirici 1.811 TL'den 1.538 TL'ye düşüyor. Temu'da benzer bir ürünün fiyatı 1.782 TL.

Saçı kurutma, düzleştirme, bukle yapma gibi birçok fonksiyonu olan saç şekillendiriciye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Ultra parlak ışığıyla her eve lazım Bluefox LED Güçlü El Feneri indirime giren ürünlerden.

Ultra parlak ışığıyla her eve lazım Bluefox LED Güçlü El Feneri indirime giren ürünlerden.

Zoom özelliği ve 5 farklı modu olan el feneri %10 indirime girmiş. İndirimli fiyatı 197 TL olan el feneri, küçük olduğu için her yere kolayca sığıyor.

Temu'da benzer bir el fenerinin fiyatı 256 TL.

İndirimler bitmeden bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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Tek ürünle 3 cihazınızı da şarj eden leQuiven Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı ile kablo karmaşası ortadan kalkıyor.

Tek ürünle 3 cihazınızı da şarj eden leQuiven Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı ile kablo karmaşası ortadan kalkıyor.

iPhone, Apple Watch ve Airpods'un bazı modelleriyle uyumlu şarj cihazı indirime girmiş. %20 indirimle 850 TL'den 680 TL'ye düşen manyetik şarj cihazı telefon, akıllı saat ve kulaklığı olanların alması gereken bir ürün. Temu'da ise bu şarj cihazının benzeri 769 TL.

Size kolaylık sağlayacak şarj cihazını almak için tıklayın.

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6-36 ay arası kullanılabilen Kanz Yummy Mama Sandalyesi oldukça güvenli. 3 nokta emniyet kemeri olan mama sandalyesinin kaydırmaz ayakları var.

6-36 ay arası kullanılabilen Kanz Yummy Mama Sandalyesi oldukça güvenli. 3 nokta emniyet kemeri olan mama sandalyesinin kaydırmaz ayakları var.

Amazon Prime Day Fırsatlarında %24 indirime giren mama sandalyesi 755 TL'ye düşmüş. Temu'da benzer bir mama sandalyesi 2.186 TL.

Mama sandalyesine ihtiyacınız varsa indirimlerden hemen almak için tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Bagajı düzenlemek için Araba Bagaj Çantası arabası olan herkese lazım.

Bagajı düzenlemek için Araba Bagaj Çantası arabası olan herkese lazım.

Şu an %10 indirime giren ürün 152 TL'ye düşüyor. 169 TL'den düşen bagaj düzenleyici çantayı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Temu'da bagaj düzenleyici çantanın fiyatı ise 181 TL.

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ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık çok kullanışlı. 100 ml'lik yağdanlığın içine yağ, sirke veya limon koyabilirsiniz.

ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık çok kullanışlı. 100 ml'lik yağdanlığın içine yağ, sirke veya limon koyabilirsiniz.

Prime Day Fırsatı olan ürün 85 TL. Temu'da ise bu ürün 130 TL.

Yağdanlığı beğendiyseniz hemen almak için tıklayın.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

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2 tane gelen Orret Home Araç İçi Kokusuz Küllük hem evde hem arabada kullanılabiliyor.

2 tane gelen Orret Home Araç İçi Kokusuz Küllük hem evde hem arabada kullanılabiliyor.

Yuvarlak küllük hem dekoratif hem çok kullanışlı. Çok satanlarda yer alan küllük şu an %10 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 53 TL. Temu'da ise bu küllüğün bir benzeri 98 TL.

Küllük ihtiyacınız varsa hemen buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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