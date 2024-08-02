BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Buhar Kazanlı Ütüler

Anti kireç sistemi olan ütünün koruyucu başlığı var. Ütü yaparken hiç sizi yormayan Tefal GV9620'nin damlama önleyici koruma sistemi bulunuyor. En sevmediğiniz ev işi olan ütüyü size sevdirecek kazanlı ütüyü deneyin deriz!

Gerçekten harika bir ütü. Smart seçeneği ile buhar tuşuna hiç basmanıza gerek kalmadan kolayca ütü yapabiliyorsunuz. Yağ gibi akıyor diye bir yorum okumuştum gerçekten öyle. Tek olumsuz tarafı biraz ağır.

Bu ütü için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.