Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Buhar Kazanlı Ütüler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Buhar Kazanlı Ütüler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:17

Buhar kazanlı ütüler, ütü yapmayı çok kolaylaştırıyor. Ütü yapmayı sevmeyenlerin bile rahatlıkla ütü yapmasını sağlayan kazanlı ütülerin beğenilen modellerini sizin için derledik.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tefal Kazanlı Ütü

Tefal Kazanlı Ütü

2400 Watt gücündeki kazanlı ütü oldukça hafif. Evde ütü yapmanızı kolaylaştıracak Tefal ütünün 1,8 litre su deposu var. Ütüyü artık sevilmeyen iş olmaktan çıkaran Tefal kazanlı ütü ile hayatınız kolaylaşacak.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Russell Hobbs 24440-56 Steam Power Buharlı Ütü

Russell Hobbs 24440-56 Steam Power Buharlı Ütü

2600 Watt gücündeki buharlı ütünün 3 buhar ayarı var. 1,3 litre su haznesi olan ütünün kireç koruması var. 60 saniyede ısınan ütü ile evde ütülenmeyen çamaşır kalmayacak. Ütünüzü işiniz bitince yatay ya da dikey saklamanız mümkün.

Ütü harika. Kullanımı çok rahat, çok hafif, yormuyor ve çok hızlı işinizi bitiriyorsunuz. Paranızı boşuna pahalı ütülere vermeyin. Basınç harika, suyu çok iyi kullanıyor. Bir depo ile beş kez ütü yaptık.

Bu ütü için hemen tıklayın.

AMAZON

Philips PerfectCare PSG6042/20 Buhar Kazanlı Ütü 6000 Serisi

Philips PerfectCare PSG6042/20 Buhar Kazanlı Ütü 6000 Serisi

550 g/dk şok buhar ve 130 g/dk sürekli buhar çıkışı olan Philips PerfectCare buhar kazanlı ütünün 1,8 litre çıkarılabilir su haznesi var. Ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi veren ütü kumaş üzerinde rahatça kayıyor. Otomatik kapanan ütü en inatçı kırışıklara karşı bile etkili.

6.799 TL olan ütü işinizi çok kolaylaştıracak.

Çok satanlarda 1. sırada olan ütü için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tefal GV9720E0 Pro Express Ultimate II Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9720E0 Pro Express Ultimate II Buhar Kazanlı Ütü

Ütü sevmeyenlere bile ütüyü sevdirecek kazanlı ütü, hızlı ısınıyor. 3200 Watt gücü olan Tefal ütü ile kırışıklıkları gidermek oldukça kolay. Filtresi kireci durduruyor ve çamaşırlara saf buhar veriyor. Bu filtreyi temizlemek de çok kolay. Otomatik kapanma özelliği sayesinde oldukça güvenli ütü her eve lazım!

350 ml su haznesi olan ütüye ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Tefal Express Mini SV4111 Buhar Kazanlı Ütü

Tefal Express Mini SV4111 Buhar Kazanlı Ütü

Güçlü buharı sayesinde zamandan tasarruf edeceğiniz kazanlı ütünün kompakt tasarımı ile kullanması çok kolay. İnatçı kırışıklıkları halletmek için 200 g/dakika şok buhar veriyor. Kaygan tabanı sayesinde ütü yapmak artık çok basit.

Bu ütüyü incelemek için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü

Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü

240 grama kadar şok buhar veren ütü, 115 grama kadar sürekli buhar veriyor. 2400 Watt gücündeki ütünün 1,2 litre su haznesi var. Yapışmaz tabanı ile ütü yapmayı çok kolay hale getiren bu cihazın otomatik temizleme fonksiyonu var. 

Suyu bittiğinde haber veren ütü 2.499 TL. 

Dikey ütüleme de yapabileceğiniz buharlı ütü için tıklayın.

AMAZON

Tefal GV9620 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9620 Pro Express Ultimate Buhar Kazanlı Ütü

Anti kireç sistemi olan ütünün koruyucu başlığı var. Ütü yaparken hiç sizi yormayan Tefal GV9620'nin damlama önleyici koruma sistemi bulunuyor. En sevmediğiniz ev işi olan ütüyü size sevdirecek kazanlı ütüyü deneyin deriz!

Gerçekten harika bir ütü. Smart seçeneği ile buhar tuşuna hiç basmanıza gerek kalmadan kolayca ütü yapabiliyorsunuz. Yağ gibi akıyor diye bir yorum okumuştum gerçekten öyle. Tek olumsuz tarafı biraz ağır.

Bu ütü için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Karaca Vantuz Smart Touch Kazanlı Ütü

Karaca Vantuz Smart Touch Kazanlı Ütü

2600 Watt gücü olan kazanlı ütü 3 dakikada ısınıyor. İnatçı kırışıklıklara karşı etkili ütülerden biri olan Karaca Vantuz Smart'ın 1,7 litrelik su haznesi var. 2 saate kadar kullanabileceğiniz ütü ile inatçı kırışıklıkları açmak artık çok kolay. Seramik taban üzeri kaplaması ile kıyafetlere eşit şekilde buhar veriyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Beko Actipress Master Bku 8024 Buhar Kazanlı Ütü

Beko Actipress Master Bku 8024 Buhar Kazanlı Ütü

2400 Watt gücü olan ütünün SteamGlide tabanı var. 110 g/dk sürekli buharı olan ütünün su tankı kapasitesi ise 1,5 litre. Otomatik kapanma özelliği ile oldukça güvenli buhar kazanlı ütünün 1,8 metre kablosu var. Kireç önleme özelliği olan ütü 400 gr/dk şok buhar veriyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü

2200 Watt kazanlı ütünün buhar gücü 5 bar. 100 g/dk kesintisiz buhar veren ütü, 55 dakika boyunca çalışıyor. 30 dakika sonra otomatik kapanan Singer buhar kazanlı ütünün dikey buhar modu da var. 1,7 litre çıkartılabilir su tankı olan kazanlı ütünün 2 metre kablosu var.

Nano seramik tabana sahip ütü için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Vestel V-Press Serisi 2000 Mavi Buhar Jeneratörlü Ütü

Vestel V-Press Serisi 2000 Mavi Buhar Jeneratörlü Ütü

Kırışık kıyafetlerinizi kolayca açmanızı sağlayacak ütünün seramik tabanı var. Buhar basıncı 3 bar olan ütünün su kapasitesi 1,1 litre. 2200 Watt gücü olan ütü her kumaşa uygun. 

Ürünü detaylı bir şekilde denedim. 1.1 litrelik su haznesi var. Zaten ürünün üstünde de yazıyor 1 litreden fazla su koymayınız şeklinde. Bu talimata uyarak yaklaşık 10 parça kıyafet ütüledim. Hiç su akıtması yapmadı. 10 parça kıyafet ütüledim ve içinde hala su vardı. Diğer yorumların aksine su haznesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet yeniden su koymak için yaklaşık 30 dakika soğumasını beklemek gerekiyor fakat o kadar ütü yaptıktan sonra o sürede dinlenerek geçirilebilir. Çeşitli kazansız ütüler kullandım Tefal vs. Bu ütüyse onlar ütü değil, geçekten çok fark var.

%2 indirime giren ütü 4.577 TL'den 4.477 TL'ye düşmüş.

Rahatlıkla ütü yapmanızı sağlayacak ütüye ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü

Giysilerde kırışıklık bırakmayan Fakir ütünün yüksek buhar gücü var. 2000 Watt gücündeki ütünün buhar kilitleme sistemi bulunuyor. 250 gram/dk buhar veren ütünün 2 litre su kapasitesi var. 2 litre kapasitesi sayesinde ütünüzü kesintisiz yapabiliyorsunuz. 2 metre güç kablosu ile ütü yapmayı kolaylaştırıyor.

Otomatik kapanma özelliği olan ütü için tıklayın.

HEPSİBURADA

Philips PSG8130/80 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG8130/80 Buhar Kazanlı Ütü

Hız modu olan buhar kazanlı ütü, ütüleme hızınıza göre ideal buhar miktarını ayarlıyor. Dikey buhar özelliği sayesinde askıdaki giysileri veya perdeleri kolayca ütüleyebilirsiniz. 1,8 litre çıkarılabilir su haznesi olan ütü, en kalın kumaşlardaki inatçı kırışıklıklara bile etkili.

Bu ütü şu an 16.262 TL.

Geldi ütüm. 🥰 Evet denemek için kullandım az önce ve bütün ütüyü yaptım, harika bir ütü ve yok gibi hafif.. Su damlatma yapmadı bende ve çok korunaklı geldi çok şükür. 🙏 Ömürlük bir ütü, faturası da elektronik olarak geldi mailime daha iyi kaybetmem. 👌 Gücü olan herkes almalı, ben 3 ay ertelemeli ve 6 taksitle aldım iyi ki almışım.

Sıfır yanık riski olan ütü için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Philips PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü

2100 Watt gücü olan ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmuyor. Güçlü buharı sayesinde çok uğraşmadan kıyafetlerinizin kırışıklıklarını açabiliyorsunuz. Isı ayarı gerektirmeyen ütü oldukça hafif. 1,8 litre çıkarılabilir su haznesi ile 2 saate kadar ütü yapmak mümkün.

Güvenli taşıma kilidi sayesinde rahatça bir yerden bir yere götürebileceğiniz ütü için tıklayın.

HEPSİBURADA

Philips Perfectcare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü

Philips Perfectcare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü

2700 Watt gücündeki ütünün T-ionic Glide tabanı var. 8 bar buhar basıncı olan ütünün otomatik kapanma özelliği de var. 1,8 litre su tankı olan ütünün kablo uzunluğu ise 2 metre. Kireç önleme özelliği de olan kazanlı ütü 165 gr/dk sürekli buhar çıkışı var.

Ürün bugün elime ulaştı, hemen denedim. Buhar gücü çok iyi ütüyü kolaylaştırıyor. Kargolama süreci de çok hızlıydı.

Damlama önleme özelliği olan ütü için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın