BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Okulda İhtiyaç Duyacağınız Ürünler

Silgiler okulda en çok ihtiyaç duyulanlardan. Sürekli kaybolan silgileri toplu almak çok daha mantıklı. 24 tane gelen bu sınav silgisi en sevilen silgilerden. Kaliteli silgi ile okul hayatınız rahat geçecek.

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