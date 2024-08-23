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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Okulda İhtiyaç Duyacağınız Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Okulda İhtiyaç Duyacağınız Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 17:38

Okulun açılmasına az kaldı. Herkesi bir okul alışverişi telaşı aldı. Okula giderken ihtiyacınız olabilecek ürünleri derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Dudo Giyim Beyaz Polo Yaka Basic Uzun Kollu Kız - Erkek Çocuk Tişört

Dudo Giyim Beyaz Polo Yaka Basic Uzun Kollu Kız - Erkek Çocuk Tişört

Polo yaka tişört okula giderken en gerekliler arasında yer alıyor. Uzun kollu tişörtü çocuğunuz okulda kış boyu giyebilir. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına uygun tişörtten bir tane almakla yetinmek zor.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Edding Fosforlu Kalem

Edding Fosforlu Kalem

5 tane gelen fosforlu kalemler her öğrencinin ihtiyacı. Önemli yerlerin altını çizmek için ihtiyacınız olacak kalemler mavi, turuncu, yeşil ve pembe renkte. Hızlı kuruduğu için bulaşmayan kalem su bazlı mürekkep içeriyor.

Ürün gayet güzel, renkler canlı. Satıcıya teşekkür ediyoruz, alabilirsiniz. 🙂

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

DeFacto Erkek Çocuk Uzun Kollu Gömlek

DeFacto Erkek Çocuk Uzun Kollu Gömlek

Gömlek, okul zamanı çok lazım. Bu uzun kollu gömlek dik yaka. Çocuğunuzun okulda rahatça giymesi için bir gömlek arıyorsanız bu gömleği inceleyin deriz!

Sepette 269 TL'ye düşen gömlekten birkaç tane alabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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Kinetix Helıum J 4fx Siyah Spor Ayakkabı

Kinetix Helıum J 4fx Siyah Spor Ayakkabı

Okula giderken siyah ayakkabı şart. Rahat ayakkabı ile çocuğunuz okulda istediği gibi koşabilir. Çocuğunuzun rahatlığını düşünüyorsanız okul için bu ayakkabıyı tercih edebilirsiniz.

Çok hafif tam kalıp oğlum da ben de çok beğendik.

Fiyat performans ürünü olan ayakkabı sepette 449 TL'ye düşüyor.

Bu ayakkabıyı beğendiyseniz tıklayın.

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Faber-Castell No:24 Orta Boy Mavi Sınav Silgisi

Faber-Castell No:24 Orta Boy Mavi Sınav Silgisi

Silgiler okulda en çok ihtiyaç duyulanlardan. Sürekli kaybolan silgileri toplu almak çok daha mantıklı. 24 tane gelen bu sınav silgisi en sevilen silgilerden. Kaliteli silgi ile okul hayatınız rahat geçecek. 

Bu silgiyi almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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PLM Kalem Kutusu

PLM Kalem Kutusu

Kalem kutusuz bir okul çantası olmaz. Turuncu rengiyle tarz bu kalem kutusunun tek bölmesi var. İçinde eşyalarınızı sığacak yeterli alan bulunan kalem kutusunun malzemesi oldukça kaliteli.

Sepette 99 TL'ye düşen kalem kutusuna bayılacaksınız.

Bu kalem kutusunu beğendiyseniz hemen buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Faber-Castell Kırmızı Kalem

Faber-Castell Kırmızı Kalem

12 tane gelen kırmızı kalem okul ihtiyaçlarının başında geliyor. Özellikle ilkokulda daha çok gerekli kırmızı kalemi toplu almak avantajlı. Bu kırmızı kalemin uç kırılmasına direnci artıran özel yapıştırma sistemi bulunuyor.

Bu kalemler sepette 78 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Çocuk Okul Pantolonu

Çocuk Okul Pantolonu

Beli lastikli olduğu için kullanışlı pantolon okul zamanı çok lazım. Kaliteli malzemesiyle okul için uygun pantolon çok yıkansa bile rengi solmuyor. Çocuklarınız için ideal okul pantolonunu okul başlamadan hemen alın!

Bu pantolon sepette 249 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Puma Black Siyah Unisex Çanta

Puma Black Siyah Unisex Çanta

Okula giderken en büyük ihtiyaç tabii ki bir çanta. İçine kitaplarınız ve defterleriniz rahat rahat sığacak. Geniş çantanın bir büyük cebi, bir de küçük cebi var.

Ay bayıldım valla çook güzel, duruşu kalitesi falan bayıldımm.

Kaliteli çanta sepette 649 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Rotring Visuclick Uçlu Kalem Seti

Rotring Visuclick Uçlu Kalem Seti

Uçlu kalemler okulda en çok kullanılan kalemlerden. Lisede özellikle tercih edilen uçlu kalemler arasında Rotring en iyilerden. Yanında uç ve silgi hediyesi gelen kalemin rengi de çok güzel.

Ürün güzel, güzel karne hediyesi, yalnız bastığın zaman ucu çıkaran iç küçük metal uç içine girip çıkanlardan, sabit dışarda değil.4.fotoğrafla daha yakından anlatmaya çalıştım.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Tupperware Eco Şişe

Tupperware Eco Şişe

Mavi renkli suluk 750 ml kapasiteli. Okula giderken yanınıza mutlaka almanız gereken suluk oldukça kaliteli. Kapaklı yapısıyla kullanışlı şişe ergonomik tasarıma sahip.

Bu ürün sepette 311 TL oluyor.

Hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Milk&moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası

Milk&moo Isı Yalıtımlı Beslenme Çantası

Isı yalıtımlı beslenme çantasının üzerinde ahtapot baskısı var. Çocuğunuz okulda kendi ellerinizle yaptığınız yemekleri yesin istiyorsanız bu çantayı alabilirsiniz. İçi tamamen termal malzemeyle döşendiği için sıcak yemekleri ve soğuk içecekleri uzun süre muhafaza ediyor.

Bu beslenme çantasına ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gıpta Fresco Spiralli PP Kapak Okul Defteri

Gıpta Fresco Spiralli PP Kapak Okul Defteri

A4 boyutundaki defterler sayesinde okul hayatınızda çok rahat edeceksiniz. Spiralli defterler 72 yaprak. Setin içinde 4 kareli ve 4 çizgili defter olan set tüm dersler için gayet yeterli.

Normalde 310 TL olan defterler sepette 210 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Kral Socks Penye Parfümlü Çorap

Kral Socks Penye Parfümlü Çorap

Penye çoraplar herkese lazım. İçinde 8 tane olan çorap ile okula giderken rahat edeceğiniz kesin. Farklı farklı renkleri olan çorap normalde 127 TL iken sepette 27 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Milk&moo Çocuk Sırt Çantası

Milk&moo Çocuk Sırt Çantası

Çocuğunuzun çok hoşuna gidecek çanta pırıltılarıyla çok güzel duruyor. Bir ana ve bir küçük bölmesi olan çanta sepette 100 lira indirimde. Kaliteli çantayı çocuğunuz uzun yıllar kullanabilecek.

Bu çantayı beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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