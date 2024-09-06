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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Marka Saatler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Marka Saatler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 21:21

Marka saat tutkunuysanız sizin için en beğenilen modelleri seçtik. Gelin bu marka saatlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 06.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Casio MTP-1374D-1AVDF Standart Erkek Kol Saati

Casio MTP-1374D-1AVDF Standart Erkek Kol Saati

Casio'nun en beğenilen erkek saatlerinden olan bu model klasikler arasında yerini alıyor. Hem şık hem kaliteli bu kol saatini hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Saati kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. İlk izlenimlerim çok güzel şık Casio markası zaten tartışılmaz kaliteli faturası garanti belgesi ile geldi güzel paketlenmiş sağlam geldi beklediğimden birgün önce teslim ettiler. Hepsijet kargo'ya ve satıcı firmaya çok teşekkür ederim.

Bu saat 2.749 TL.

Hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Guess GUU1393G1M Erkek Kol Saati

Guess GUU1393G1M Erkek Kol Saati

Guess markasının sevilen modellerinden biri olan bu saat erkeklere özel bir model. Metalik gri rengiyle takım elbise ya da spor tarza uygun. Hasır kordon tipi olan kol saatinin kasa çapı 42 mm. 

Su geçirmez özelliği de olan saat için tıklayın.

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Tory Burch TBW1070 Kadın Kol Saati

Tory Burch TBW1070 Kadın Kol Saati

Kadınlar için üretilen saat altın rengiyle çok şık ve kaliteli duruyor. Çelik kordon tipi olan kol saati klasik bir model. Kasa çapı 25 mm olan saatin kasa kalınlığı ie 8 mm.

10.814 TL olan kol saati şık bir ürün.

Bu ürün için tıklayın.

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Lacoste 2011073 Erkek Kol Saati

Lacoste 2011073 Erkek Kol Saati

Lacoste'nin saatlerinin kalitesini bilmeyen yoktur. Şık spor tarzı olan Lacoste saatlerden olan model erkeklere özel bir ürün. Lacoste'nin timsahı da saatte yer alıyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Casio F-91W-1DG Digital Erkek Kol Saati

Casio F-91W-1DG Digital Erkek Kol Saati

Dijital saatler arasında en beğenilen modellerden biri olan Casio kol saati çok tarz duruyor. Dayanıklı yapısıyla herkesin severek kullandığı kol saati spor tarza uygun bir model.

Ürünü İsviçre Saatçilikten aldım gerçekten işlerini iyi yapan bir firma sağ olsunlar kutusuyla, garanti belgesiyle geldi. Saat zaten efsane bir seri orijinal ürün saatin arkasında Made in Thailand yazıyor ayrıca sağ taraftaki tuşa basılı tuttuğunuzda Casio yazısı çıkıyor. Hepsiburada ve İsviçre Saatçiliğe kaliteli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Slazenger Erkek Kol Saati

Slazenger Erkek Kol Saati

Çelik kordonlu kol saati şıklığıyla öne çıkan modellerden. 5 ATM su geçirmezliği olan kol saati oldukça kaliteli. Her kombine uyan saat kutusu ve çantasıyla birlikte geliyor.

Normalde 5.449 TL olan kol saati sepette 4.949 TL'ye düşüyor.

Bu ürün için tıklayın.

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Lacoste LAC2001283 Kadın Kol Saati

Lacoste LAC2001283 Kadın Kol Saati

Kadınlar için ideal saat modellerinden biri olan kol saati kırmızı rengiyle çok şık duruyor. Her kombine yakışacak kol saati Lacoste kalitesiyle geliyor. Kasa çapı 36 mm olan saat yuvarlak modellerden.

Çok şık ve kaliteli.

Bu saati almak için tıklayın.

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Slazenger Sarı Silikon Kordonlu Erkek Kol Saati

Slazenger Sarı Silikon Kordonlu Erkek Kol Saati

Sarı rengiyle tarzınızı konuşturacağınız Slazenger saat hediye olarak da düşünülebilir. Su geçirmez yapısıyla kullanışlı saat sepette 2.699 TL'ye düşüyor. Farklı tarza sahipseniz bu saati kaçırmayın deriz!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Tommy Hilfiger TH1792054 Erkek Kol Saati

Tommy Hilfiger TH1792054 Erkek Kol Saati

Metalik gri kordonu olan kol saati çok şık duruyor. Kaliteli bir saat arıyorsanız bu kol saatini alabilirsiniz. 5 ATM su geçirmezliği olan kol saatinin çelik kordonu var. Yuvarlak kol saati bileğinize çok yakışacak!

Gayet güzel kaliteli ve orijinal. Şık duruyor hediye olarak aldık, umarım güzel günlerde kullanılır.

Bu ürün için tıklayın.

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Slazenger Yeşil Silikon Kordonlu Erkek Kol Saati

Slazenger Yeşil Silikon Kordonlu Erkek Kol Saati

Yeşil silikon kordonlu bu saat çok tarz duruyor. Su geçirmez özelliğiyle güvenle kullanabileceğiniz saat farklı tarza sahip olanların beğenebileceği bir model. Herkesin dikkatini çekecek bu saat hem günlük kombinlere hem de şık kombinlere uygun.

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Lacoste LAC2011095 Kol Saati

Lacoste LAC2011095 Kol Saati

Lacoste'nin beğenilen modellerinden olan bu saat turuncu rengiyle çok şık duruyor. Silikon kordon tipi olan kol saatinin kasa kalınlığı 11 mm, kasa çapı ise 44 mm. 

Üründe siyah ve turuncu uyumu şahane olmuş. Kordon esnekliği çok güzel.

Su geçirmez özelliği de olan kol saatine ulaşmak için tıklayın.

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Slazenger SL.09.2208.2.04 Erkek Kol Saati

Slazenger SL.09.2208.2.04 Erkek Kol Saati

Silikon kordonu olan kol saati kırmızı renkli. Dikdörtgen kasa tipi olan kol saati su geçirmez özelliğe sahip. Takvimi de olan saatin size çok yakışacağı kesin!

Sepette 2.960 TL'ye düşen kol saati kaçırılmayacak bir fırsat.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Versace VRSCVEOCA0424 Kadın Kol Saati

Versace VRSCVEOCA0424 Kadın Kol Saati

Versace'nin saat modellerinden biri olan kol saatinin 3 ATM su geçirmezliği var. Çelik kasa malzemesi olan kol saatinin kadran rengi yeşil. Kadınlara özel bu kol saati çok zarif duruyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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