BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Marka Saatler

Casio'nun en beğenilen erkek saatlerinden olan bu model klasikler arasında yerini alıyor. Hem şık hem kaliteli bu kol saatini hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Saati kullandıktan sonra yorum yapmak istedim. İlk izlenimlerim çok güzel şık Casio markası zaten tartışılmaz kaliteli faturası garanti belgesi ile geldi güzel paketlenmiş sağlam geldi beklediğimden birgün önce teslim ettiler. Hepsijet kargo'ya ve satıcı firmaya çok teşekkür ederim.

Bu saat 2.749 TL.

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