Şok’a Gelen Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesi Alınır mı?

Tıraş başlığı sayesinde cildinizi kesiklerden ve çiziklerden koruyor. Cildinizde güvenli ve rahat bir tıraş yapmak için patentli, yuvarlak uçlu ve hipoalerjenik folyosu var. Aynı zamanda çift yönlü düzelticisi ve 3 mm tarağı her yönden düzeltme yapmanızı sağlıyor. Yüz hatlarına uyumlu teknolojisi ile kullanmak çok kolay.