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Şok’a Gelen Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesi Alınır mı?

etiket Şok’a Gelen Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesi Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 16:39

Vücut tıraş makineleri çok sık tercih ediliyor. Evde rahatça kullanılabilen bu cihazlar genelde vücudun her bölgesine uygun başlıklar içeriyor. Bu hafta Şok'a vücut tıraş makineleri arasında beğenilen modellerden olan Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesi geliyor. Peki nedir bu vücut tıraş makinesinin özellikleri, birlikte bakalım mı?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Şok'a gelen tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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Erkeklerin tercih ettiği vücut tıraş makineleriyle vücuttaki tüm tüyleri almak mümkün!

Erkeklerin tercih ettiği vücut tıraş makineleriyle vücuttaki tüm tüyleri almak mümkün!

Vücudunun pürüzsüz olmasını isteyen erkekler için ideal makinelerden olan Bodygroom Series 3000, hassas bölgelerde bile güvenli şekilde kullanılabiliyor. Cilt konforundan ödün vermeden tüyleri almak bu cihazla mümkün.

Hassas ciltler için bile kullanılabilen tıraş makinesi cilt dostu.

Hassas ciltler için bile kullanılabilen tıraş makinesi cilt dostu.

Tıraş başlığı sayesinde cildinizi kesiklerden ve çiziklerden koruyor. Cildinizde güvenli ve rahat bir tıraş yapmak için patentli, yuvarlak uçlu ve hipoalerjenik folyosu var. Aynı zamanda çift yönlü düzelticisi ve 3 mm tarağı her yönden düzeltme yapmanızı sağlıyor. Yüz hatlarına uyumlu teknolojisi ile kullanmak çok kolay.

50 dakika boyunca kablosuz kullanabiliyorsunuz.

50 dakika boyunca kablosuz kullanabiliyorsunuz.

Yani sürekli kabloyu nereye takayım derdi olmuyor. Çünkü neredeyse 1 saat boyunca kablo olmadan tıraş yapabiliyorsunuz. Tüm vücutta kullanabileceğiniz tıraş makinesinin yüksek güçlü şarj edilebilir pili sizi hiç yarı yolda bırakmıyor. Ni-MH pili olan tıraş makinesi maksimum 5 Watt güç tüketiyor. Bu cihazın şarj olma süresi ise 8 saat.

Ergonomik tutuşu onu rahatça kullanmanızı sağlıyor.

Ergonomik tutuşu onu rahatça kullanmanızı sağlıyor.

Kauçuk ergonomik tutma yeri bakım setini ideal makinelerden biri yapıyor. Düzeltme yaparken kontrol hep sizde oluyor ve hareket ettirmesi oldukça rahat. En güzel özelliği ise %100 su geçirmez. Yani duşta gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Bakımı ise çok kolay. Yağ gerektirmeyen cihazı uzun yıllar kullanabiliyorsunuz.

Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesini incelemek istiyorsanız sizin için linkini bıraktık!

Bodygroom Series 3000 Erkek Vücut Tıraş Makinesini incelemek istiyorsanız sizin için linkini bıraktık!

Bodygroom Series 3000

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