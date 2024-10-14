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ŞOK'a Philips Erkek Bakım Seti ve Vücut Tıraş Makinesi Geliyor! 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Erkek Bakım Seti ve Vücut Tıraş Makinesi Geliyor! 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.10.2024 - 13:41

ŞOK 16 Ekim - 23 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen Ankastre Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Ankastre Modelleri ve Fiyatları

  • Alpina Beyaz Ankastre Set 6.299 TL,

  • Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 6.999 TL 

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

  • Bebek Puzzle Çeşitleri 49,95 TL, 

  • Erken Eğitim Zeka Kartları 79,95 TL, 

  • İlk Arabam Aktiviteli İlk Adım Arabası 449 TL,

  • Aktiviteli İlk Adım Arabası 399 TL, 

  • Köpekçiğin Oyun Macerası 349 TL, 

  • Eğitici Köpekçiğin Oyun Macerası 399 TL, 

  • Eğitici Hikaye Kitabı 699 TL, 

  • Sevimli Kule 99,95 TL, 

  • Yumuşak Çıngıraklı Top 79,95 TL, 

  • İlk Yaş Aktivite Masası 399 TL,

  • Orman Hayvanlarım Oyun Halısı 299 TL

SÜPER FİYAT avantajlı ürünler burada.

Şok'a Gelen Bebek Ürünleri Oyuncak Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Bebek Ürünleri Oyuncak Modelleri ve Fiyatları

  • Bebek Nevresim Seti 199 TL,

  • Anne Yanı Bebek Yatağı 309 TL,

  • Bebek Yorganı 149 TL,

  • Peluş Çocuk Yastık 239 TL,

  • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL,

  • Bebek Kundak Banyo Havlusu 159 TL,

  • 2'li Bebek Çorabı 39,95 TL,

  • 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili 59,95 TL,

  • Figürlü Keçe Organizer 99,95 TL,

  • Bebek Yastığı 44,95 TL,

  • Bebek Lastikli Çarşaf 69,95 TL,

  • Askılı Organizer 59,95 TL,

  • Çocuk Panduf 129 TL,

  • 2'li Çocuk Çorabı 49,95 TL,

  • Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,

  • 3'lü Uzun Saplı Besleme Kaşığı 79,95 TL,

  • Kapaklı Mama Tabağı 99,95 TL,

  • Çok Amaçlı Sehpa 129 TL, 

  • Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL, 

  • Çift Renkli El Destekli Çocuk Klozet Adaptörü 99,95 TL, 

  • Penguen Organizer Sepet 279 TL, 

  • Keçe Organzer 59,95 TL, 

  • 3 Bölmeli Organizer 349 TL, 

  • 3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 699 TL, 

  • Çift Renkli Çift Katlı Çocuk Basamak Tabure 199 TL,

Şok'a Gelen Hijyen Ürünleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Hijyen Ürünleri ve Fiyatları

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Şok'a Gelen Gıda Ürünleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Gıda Ürünleri ve Fiyatları

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 310 gram Calve Ketçap 39 TL, 

  • 24x35 gram Ülker Dankek Pöti Fındıklı Kakaolu 89 TL, 

  • 810 gram Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 7'li Püskürtme 30 TL

  • 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 70 TL

Şokça İndirimler:

Şokça İndirimler:
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Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları

Mobilya modelleri:

Mobilya modelleri:

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

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