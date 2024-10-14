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Denemeyen Bir Sen Kaldın! Son Dönemlerde Adeta Gönlümüzü Fetheden Popülerleşmiş Dubai Çikolataları

etiket Denemeyen Bir Sen Kaldın! Son Dönemlerde Adeta Gönlümüzü Fetheden Popülerleşmiş Dubai Çikolataları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 12:57

Son zamanlarda herkesin dilinden düşmeyen, herkesin tadına bakmak için can attığı ve bir kez denedikten sonra vazgeçemediği en sevilen Dubai Çikolatalarını sizin için derledik.👇🤗

Bu içerik 14.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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3chocolate Dubai Chocolate

3chocolate Dubai Chocolate

3chocolate Dubai Chocolate, incecik kadayıf telleri, seçkin kalitedeki çikolata ve fıstıkla birleştirerek damağınızda silinmeyecek bir lezzet oluşturuyor. Bu eşsiz tat birliği, çikolata severlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. 

3chocolate Dubai Chocolate

Hepsiburada

Güllüoğlu Künefe Çikolata

Güllüoğlu Künefe Çikolata

Güllüoğlu Dubai Çikolata, en taze kadayıf, taze fıstık ve yüksek kaliteli kakao kullanılarak özenle hazırlanmış bir lezzet şölenidir. Kadayıfın çıtır dokusu, fıstığın aromatik lezzeti ve kakaonun yoğun çikolata notası, bu ürünü tatlı severler için vazgeçilmez kılıyor.

Güllüoğlu Künefe Çikolata

Kullanıcı yorumu;

El kadar çikolataya bu parayı verdiğime inanamıyorum ama çokta merak ediyordum😂 tadı o kadar güzelki kıtır kıtır çok taze bayıldım. Satıcının paketlemeside çok iyiydi.

Hepsiburada

Liva Çikolata Dubai Çikolatası

Liva Çikolata Dubai Çikolatası

Liva Çikolata'nın Dubai Çikolatası, Dubai'nin büyülü atmosferinden esinlenerek oluşturulmuş. Bu çikolata, benzersiz tadı ve zarif sunumu ile damaklarınıza silinmeyecek bir deneyim sunmayı hedefler. 

Liva Çikolata Dubai Çikolatası

Kullanıcı yorumu;

Çikolatası, kadayıfı lezzetli. Birbirleri ile uyumu çok iyi.

Hepsiburada

Büyük Boy Dubai Çikolata Tablet %50 Antep Fıstığı

Büyük Boy Dubai Çikolata Tablet %50 Antep Fıstığı

Kadayıfın ince tellerinin çıtırtısı, çikolatanın yoğun lezzeti ve fıstığın verdiği doygunluk hissi bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu tat, adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Dubai Çikolata Tablet

Hepsiburada

Bolçi Dubai Çikolatası 100 gr

Bolçi Dubai Çikolatası 100 gr

Bolçi'nin 100 gram Antep Fıstıklı Kadayıf Çikolatası, seçkin ve leziz Antep fıstıkları ile birleştirilmiş muhteşem bir tatlı seçeneği. İnce ve çıtır kadayıfın keyifli lezzeti, Antep fıstığının benzersiz aroması ve çikolatanın hoş dokusu, bu ürünü adeta bir tatlı bağımlılığına dönüştürüyor. 

Bolçi Dubai Çikolatası

Hepsiburada
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Ülker Meşhur Dubai Lezzeti Dubai Çikolatas

Ülker Meşhur Dubai Lezzeti Dubai Çikolatas

Ülker'in sunduğu, adeta bir lezzet patlaması olan 'Meşhur Dubai Lezzeti Dubai Çikolatası'nı denemekten kendinizi alıkoyamayacaksınız. İster kendinize bir ödül olarak alın, ister sevdiklerinize hediye edin; bu çikolata, kahve keyfinize keyif katacak. 

Ülker Lezzeti Dubai Çikolatas

Hepsiburada

Sultan Al Sultan Sweets Dubai Çikolatası 200 gr

Sultan Al Sultan Sweets Dubai Çikolatası 200 gr

Birinci kalite kakao yağı ve Gaziantep'in eşsiz fıstıklarının, usta sanatçıların becerikli ellerinde birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan, lüks ve premium Dubai çikolatası, damaklarınızda unutulmaz bir lezzet bırakacak. 

Sultan Al Sultan Sweets Dubai Çikolatası

Hepsiburada

Fix Chocolate Fıstıklı Kadayıflı Gerçek Dubai Çikolatası

Fix Chocolate Fıstıklı Kadayıflı Gerçek Dubai Çikolatası

Bu özgün ürün, gerçek ve çıtır çıtır bir kadayıfın, bol miktarda Antep fıstığı ile birleşimi ve üzerine eklenen sütlü çikolatanın mükemmel uyumu ile hazırlanıyor. Bu birleşim, size adeta gerçek bir Dubai çikolatası deneyimini yaşatırken, aynı zamanda künefenin benzersiz lezzetini de hissettiriyor. 

Fix Chocolate Fıstıklı Kadayıflı Gerçek Dubai Çikolatası

Hepsiburada

Bebek Çikolatası Dubai Çikolatası, Antep Fıstıklı Kadayıflı

Bebek Çikolatası Dubai Çikolatası, Antep Fıstıklı Kadayıflı

Antep fıstığının minik parçaları ve sütlü çikolatanın eşsiz birlikteliği, her bir lokmada hem çıtır bir his hem de zengin bir lezzet deneyimi vadediyor.

Kullanıcı yorumu;

Ürün çok kaliteli, iç malzemesi oldukça yoğun. Kargo hızlı. Misafirlerimiz çok beğendi. Soğutucu buz kalıbı ile birlikte kutulanmış ve dışında soğuk zincir alüminyum paketleme ile kargoya verilmiş.

Bebek Çikolatası Dubai Çikolatası, Antep Fıstıklı Kadayıflı

Hepsiburada

Pınar Kuruyemiş Dubai Çikolatası

Pınar Kuruyemiş Dubai Çikolatası

Pınar Kuruyemiş'in Dubai Çikolatası, kahve molalarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak. 

Kullanıcı yorumu;

Çok güzel, tavsiye ediyorum.

Pınar Kuruyemiş Dubai Çikolatası

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Konak El Yapımı Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı

Konak El Yapımı Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı

Konak markasının özenle hazırladığı, El Yapımı Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı, lezzetli bir deneyim sunuyor. Bu sütlü çikolatanın içerisinde, Antep fıstığı püresi ve kadayıf parçacıkları bulunuyor. Bu eşsiz birleşim, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor ve adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. 

Konak El Yapımı Dubai Çikolatası Antep Fıstıklı

Hepsiburada

Miskets Dubaı Cıkolatası

Miskets Dubaı Cıkolatası

Miskets'in Dubai çikolatası, Antep fıstığı, çıtır kadayıf ve dolgulu sütlü tablet çikolata, tatlı severlerin ağzını sulandıracak bir lezzet kombinasyonu sunuyor. 

Miskets Dubaı Cıkolatası

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