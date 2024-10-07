Kendinize Özgü Bir Sofra Düzeni Oluşturmanızı Sağlayacak Çeyizlik Yemek Takımları
Kendinize Özgü Bir Sofra Düzeni Oluşturmanızı Sağlayacak Çeyizlik Yemek Takımları
Hem göz alıcı tasarımlarıyla hem de kaliteli malzemeleriyle öne çıkan bu takımlar, her bir yemeği bir sanat eserine dönüştürecek. Evinizi dizerken misafirlerinizi etkilemek ve unutulmaz anılar oluşturmak için gelin bu çeyizlik yemek takımlarına beraber göz atalım.👇🤗
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Amboss HARE 12 Kişilik 53 Parça Porselen Yemek Takımı, sofralarınıza altın rengiyle bir lüks ve gösterişli atmosfer getirir.
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Güral Porselen'in ATINA65781 modeli, 54 parçadan oluşan ve 12 kişilik bir porselen yemek takımı.
Rossev Yemek Takımı Avola 46 Parça 6 Kişilik
Korkmaz Bone Selection 60 Parça A8428 Kare Yemek Takımı
Aryıldız Bone China 54 Parça Platin Yemek Takımı
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Güral Porselen'in Caroline serisi, 61 parçadan oluşan, 12 kişilik kare bone yemek takımı, şeffaf ve dayanıklı bir yapıya sahip.
Acar Menessa 58 Parça 12 Kişilik Porselen Yemek Takımı
Kütahya Porselen Milenda 83 Prç Mat File Yaldızlı Krem Yemek Tkm
Aryıldız Bone Square Porselen 60 Parça Yemek Takımı
Kütahya Porselen Inci Bone Kalipso 53 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı Altın File
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Kütahya Porselen Moderna Pearl Yemek Takımı Yavruağzı 24 Parça 6 Kişilik
Güral Porselen Alfa 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı
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