Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kendinize Özgü Bir Sofra Düzeni Oluşturmanızı Sağlayacak Çeyizlik Yemek Takımları

etiket Kendinize Özgü Bir Sofra Düzeni Oluşturmanızı Sağlayacak Çeyizlik Yemek Takımları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 18:50

Hem göz alıcı tasarımlarıyla hem de kaliteli malzemeleriyle öne çıkan bu takımlar, her bir yemeği bir sanat eserine dönüştürecek.  Evinizi dizerken misafirlerinizi etkilemek ve unutulmaz anılar oluşturmak için gelin bu çeyizlik yemek takımlarına beraber göz atalım.👇🤗

Bu içerik 07.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amboss HARE 12 Kişilik 53 Parça Porselen Yemek Takımı, sofralarınıza altın rengiyle bir lüks ve gösterişli atmosfer getirir.

Amboss HARE 12 Kişilik 53 Parça Porselen Yemek Takımı, sofralarınıza altın rengiyle bir lüks ve gösterişli atmosfer getirir.

Her yemeği bir bayram yemeği haline getiren bu takım, hem modern hem de klasik dekorasyon stillerine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Zamansız ve zarif bir tasarıma sahip olan bu yemek takımı, her yemekte özel bir dokunuş katmak için idealdir.

53 Parça:12 adet çukur tabak (22,5 cm), 12 adet kase (15 cm), 12 adet tatlı tabağı (20 cm), 12 adet servis tabağı (25,5 cm), 2 adet kayık tabak (25 cm), 1 adet büyük kayık tabak (30 cm), 1 adet tuzluk (7,5 cm ) ve 1 adet biberlik (7,5 cm ) içerir.

Hare 53 Parça Porselen Yemek Takımı

Hepsiburada

Güral Porselen'in ATINA65781 modeli, 54 parçadan oluşan ve 12 kişilik bir porselen yemek takımı.

Güral Porselen'in ATINA65781 modeli, 54 parçadan oluşan ve 12 kişilik bir porselen yemek takımı.

Bu takım, modern gümüş detayları ve pürüzsüz yüzeyi ile dikkat çeker. Yüzeyinin pürüzsüz oluşu, leke oluşumunu engeller ve bu sayede takımınız uzun süre ilk günkü gibi kalır. Bu özellikleriyle ATINA65781 modeli, çeyiz takımınıza hemen eklemeniz gereken bir parça.

Set İçeriği :12 Adet - Kase, 12 Adet - Çukur Yemek Tabağı, 12 Adet - Pasta Tabağ, 12 Adet - Servis Tabağı, 2 Adet - 21 cm Kayık Tabağı, 1 Adet - 24 cm Kayık Tabağı, 1 Adet - 29 cm Kayık Tabağı, 1 Adet - Tuzluk, 1 Adet - Biberlik'ten oluşmaktadır.

Güral Porselen ATINA-65781

Hepsiburada

Rossev Yemek Takımı Avola 46 Parça 6 Kişilik

Rossev Yemek Takımı Avola 46 Parça 6 Kişilik

Rossev markasının Avola serisinden olan bu 46 parçalık yemek takımı, 6 kişilik bir aileye hitap ediyor. Renkli ve uyumlu desenlere sahip olan bu takım, gold detaylarıyla da göz alıcı bir estetik sunuyor. Bu özellikleriyle, desen ve renk uyumunu sevenlerin favorisi olmaya aday.

46 Parça Set İçeriği ; 6 Adet Amerikan Servis, 6 Adet Servis Tabak, 6 Adet Yemek Tabak, 6 Adet Pasta Tabak, 6 Adet Çorba Kasesi, 6 Adet Meşrubat Bardak, 2 Adet Oval Sunum Tabak, 2 Adet Kayık Sunum Tabak, 1 Adet Salata Kasesi, 1 Adet 5 Parça Sosluk Kepçe Seti

Rossev Yemek Takımı Avola

Hepsiburada

Korkmaz Bone Selection 60 Parça A8428 Kare Yemek Takımı

Korkmaz Bone Selection 60 Parça A8428 Kare Yemek Takımı

Korkmaz'ın Bone Selection serisinden olan 60 parçalık kare yemek takımı, sade ve klasik tasarımlara ilgi duyanlar için mükemmel bir seçenek. Çeyiz hazırlığı sürecindeyseniz, bu takımın sunduğu geniş ürün çeşitliliği sizi memnun edecektir. 

Takım İçeriği: 12 Servis Tabağı, 12 Yemek Tabağı, 12 Tatlı Tabağı, 12 Çorba Kasesi, 1 Adet 33 cm Kayık Tabak, 3 Adet 23 cm Kayık Tabak, 1+1 Adet Çorbalık + Kapak, 2+2 Tuzluk ve Biberlik, 2 Kürdanlık

Korkmaz Bone Selection 60 Parça A8428 Kare Yemek Takımı

Hepsiburada

Aryıldız Bone China 54 Parça Platin Yemek Takımı

Aryıldız Bone China 54 Parça Platin Yemek Takımı

Aryıldız'ın Bone China koleksiyonundan olan 54 parça platin yemek takımı, minimalist tasarım anlayışını ve gümüş detaylarına olan ilgiyi bir araya getiriyor. Sade ve zarif çizgileriyle dikkat çeken bu takım, modern mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday.

Ürün İçeriği; 2 Adet 27 cm servis tabağı 12 Adet 23 cm çukur tabak 12 Adet 21 cm pasta tabağı 12 Adet 15 cm kase 2 Adet 24 cm kayık tabak 1 adet 28 cm kayık tabak 1 adet biberlik 1 adet tuzluk 1 adet kürdanlık

Aryıldız Bone China 54 Parça Platin Yemek Takımı

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güral Porselen'in Caroline serisi, 61 parçadan oluşan, 12 kişilik kare bone yemek takımı, şeffaf ve dayanıklı bir yapıya sahip.

Güral Porselen'in Caroline serisi, 61 parçadan oluşan, 12 kişilik kare bone yemek takımı, şeffaf ve dayanıklı bir yapıya sahip.

Işığı geçirebilen bu zarif krem rengi bone porselen takım, mükemmel sunumlar için özel olarak tasarlanmış. Üstelik pürüzsüz yüzeyi, leke oluşumunu engeller. Bu takım, hem kullanışlılığı hem de estetik tasarımı ile dikkat çekiyor.

Takım Detayları: 12 ADET SERVİS TABAĞI, 12 ADET YEMEK TABAĞI, 12 ADET ÇORBA KASESİ, 12 ADET PASTA TABAĞI, 2 ADET TUZLUK, 2 ADET BİBERLİK, 2 ADET KÜRDANLIK 2 ADET KÜRDANLIK KAPAĞI, 2 ADET KÜÇÜK BOY KAYIK TABAK, 1 ADET BÜYÜK BOY KAYIK TABAK, 1 ADET ÇORBALIK,1 ADET ÇORBALIK KAPAĞI

Güral Porselen Caroline

Hepsiburada

Acar Menessa 58 Parça 12 Kişilik Porselen Yemek Takımı

Acar Menessa 58 Parça 12 Kişilik Porselen Yemek Takımı

Acar Menessa'nın 58 parçadan oluşan ve 12 kişilik bir yemek takımı olan bu ürün, beyazın asaletini yansıtıyor. Çiçek desenleriyle süslenmiş olan bu takım, zarafeti ve şıklığıyla göz dolduruyor. Sofranızda yer alacak bu takım, misafirlerinizi etkileyecek ve favori yemek takımınız olacak.

Ürün İçeriği;12 adet servis tabak: 27 cm, 12 adet çukur tabak: 21 cm, 12 adet pasta tabak: 20 cm, 12 adet kase: 14,5 cm, 1 adet bol kase: 20 cm, 1 adet büyük boy kayık tabak: 31 x 18,5 cm ,2 adet orta boy kayık tabak: 25 x 15 cm, 2 adet küçük boy kayık tabak: 20 x 12,5 cm, 4 adet tuzluk / biberlik

Acar Menessa 58 Parça 12 Kişilik Porselen Yemek Takımı

Hepsiburada

Kütahya Porselen Milenda 83 Prç Mat File Yaldızlı Krem Yemek Tkm

Kütahya Porselen Milenda 83 Prç Mat File Yaldızlı Krem Yemek Tkm

Kütahya Porselen'in Milenda serisinden olan 83 parça mat file yaldızlı krem yemek takımı, geniş ailelerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu takım, zarif tasarımı ve kaliteli malzemesi ile favoriniz olacak.

ÜRÜN İÇERİĞİ: 12 Adet Servis Tabağ, 12 Adet Çukur Tabağı, 12 Adet Pasta Tabağı,12 Adet Kase, 1 Adet Büyük Kayık, 2 adet Küçük Kayık, 1 Adet Çorbalık, 1 Adet Çorbalık Kapağı, 2 Adet Tuzluk, 2 Adet Biberlik, 1 Adet Peçetelik, 6 Adet Kahve Fincanı, 6 Adet Kahve Fincan Tabağı, 6 Adet Çay Fincanı, 6 Adet Çay Tabağı,1 Adet Kürdanlık'tan oluşmaktadır.

Kütahya Porselen Milenda 83 Prç Mat File Yaldızlı Krem Yemek Tkm

Hepsiburada

Aryıldız Bone Square Porselen 60 Parça Yemek Takımı

Aryıldız Bone Square Porselen 60 Parça Yemek Takımı

Aryıldız'ın Bone Square adlı porselen yemek takımı, tam 60 parçadan oluşuyor. Bu takım, zarif altın detaylarıyla dikkat çekiyor ve bu yüzden de özellikle şık ve gösterişli ürünlerden hoşlananlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Her bir parçası özenle tasarlanmış olan bu takım, sofralarınıza hem şıklık hem de kalite katacak. 

Ürün İçeriği;12 Servis Tabak, 12 Yemek Taba, 12 Çorba Kase, 12 Pasta Tabak, 1 Çorba Tenceresi 1 Kapak, 1 Adet Büyük Servis, 2 Adet Küçük Servis, 2 Adet Orta Boy Servis, 1 Adet Kürdanlık, 2 Adet Tuzlu, 2 Adet Biberlik

Aryıldız Bone Square Porselen 60 Parça Yemek Takımı

Hepsiburada

Kütahya Porselen Inci Bone Kalipso 53 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı Altın File

Kütahya Porselen Inci Bone Kalipso 53 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı Altın File

Kütahya Porselen tarafından üretilen 12 kişilik, 53 parça yemek takımı, 2 adet orta ve 1 adet büyük boy kayık tabaklarıyla birlikte, günlük kullanımınıza uygun bir seçenektir. Şık ve sade tasarımıyla göz dolduran bu 1. sınıf porselen yemek takımı, çeyizinizin en beğenilen parçası olmaya aday. 

Yemek Takımının İçersinde; 27 cm düz tabak 12 adet, 23 cm çukur tabak 12 adet, 21 cm pasta tabak 12 adet, 16 cm kase 12 adet, 24 cm kayık tabak 2 adet, 28 cm kayık tabak 1 adet, tuzluk 1 adet,biberlik 1 adet

Kütahya Porselen Inci Bone Kalipso

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kütahya Porselen Moderna Pearl Yemek Takımı Yavruağzı 24 Parça 6 Kişilik

Kütahya Porselen Moderna Pearl Yemek Takımı Yavruağzı 24 Parça 6 Kişilik

Kütahya Porselen'in Moderna Pearl yemek takımı, yavruağzı rengiyle mutfak dekorasyonunuza benzersiz bir dokunuş katacak. Bu 24 parçalık takım, 6 kişilik bir aile veya misafirlerinizi ağırlamak için idealdir. Yemeklerinizi bu zarif takımla sunarak hem görsel bir şölen yaratın hem de yemek deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

Takım İçeriği; 27 Cm Servis Tabağı 6 Adet, 19 Cm Çukur Tabak 6 Adet, 15 Cm Kase 6 Adet, 19 Cm Pasta Tabağı 6 Adet

Kütahya Porselen Moderna Pearl Yemek Takımı

Hepsiburada

Güral Porselen Alfa 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Güral Porselen Alfa 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Güral Porselen'in Alfa serisinden olan 24 parçalık, 6 kişilik yemek takımı, estetik zevkleri sade ve şık olanlar için mükemmel bir seçenek. Bu set, düz beyaz rengi ve minimal tasarımıyla, her türlü yemek masasına asalet katabilir. 6 Adet Çorba Kasesi

Ürün içeriği; 6 Adet Pasta Tabağı, 6 Adet Yemek Tabağı, 6 Adet Servis Tabağı

Güral Porselen Alfa 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın