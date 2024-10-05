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Yürümeyi Seviyorsanız İşte Bu Sonbaharda Koleksiyonunuza Ekleyeceğiniz Harika Ayakkabılar

etiket Yürümeyi Seviyorsanız İşte Bu Sonbaharda Koleksiyonunuza Ekleyeceğiniz Harika Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 15:35

Bu dönemde, konfor ve şıklığı bir arada sunan ayakkabılar tercih edilir. İşte bu sonbaharın en gözde ayakkabıları, yürüyüş tutkunlarının beğenisine sunuyoruz.

Bu içerik 04.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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UGG M NEUMEL, bu sonbaharın en gözde parçası olacak.

UGG M NEUMEL, bu sonbaharın en gözde parçası olacak.

Süet deri kullanılarak üretilen bu model, şıklığınızı ve konforunuzu bir adım öteye taşıyacak. Ayrıca, pamuklu malzeme ile tasarlanmış bağcıkları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. 

UGG M NEUMEL

Kullanıcı yorumu;

Bu fiyata başka yerden almanız mümkün değil. Çok kalite, çok sıcak tutuyor. Tam beden alınız. Daha once outdoor ayakkabı kullanıyordum, bunlara aşık oldum.

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UGG M TASMAN Slip-On terlikErkek

UGG M TASMAN Slip-On terlikErkek

UGG M TASMAN SlipOn terlik, erkekler için özel olarak tasarlanmış ve hakiki süet deriden üretilmiştir. UGG Tasman, özgün bir dokunuş olan şerit örgü detayına sahiptir. Ayakkabının iç kısmı, 17mm UGGpure marka hakiki yün ile kaplanmış.

UGG M TASMAN Slip-On terlikErkek

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DELSON - RALCON

DELSON - RALCON

Skechers, ayak sağlığı ve konforunu önemseyenlerin tercihi olan Air Cooled Memory Foam teknolojisiyle donatılmıştır. Bu teknoloji, ayakkabının iç tabanına entegre edilmiş bir yastık sistemi ile ayaklarınıza mükemmel bir konfor sunar. Ayrıca, hava alabilme özelliği sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlar, bu da uzun süreli kullanımlarda bile konforunuzu korur.

DELSON - RALCON

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JACK WOLFSKIN VOJO 3 TEXAPORE LOW

JACK WOLFSKIN VOJO 3 TEXAPORE LOW

Orman yolları, asfalt ve çakıl üzerindeki performansı: Klasik VOJO 3 Texapore Low yürüyüş ayakkabısı oldukça çok yönlü bir ürün. Görünümü oldukça geleneksel olmasına rağmen, sağlam tutuşu ve her adımda sunduğu rahatlıkla dikkat çekiyor. Üstelik sağlam yürüyüş tabanı mevcut.

JACK WOLFSKIN VOJO 3 TEXAPORE LOW

Kullanıcı yorumu;

Ürün mükemmel sağlam ve tam kalite çok beğendim. şimdiye kadar aldığım en sağlam ve kaliteli ayakkabı.

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SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş ayakkabısı Kadın

SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş ayakkabısı Kadın

SALOMON Alphacross  Kadın Yürüyüş Ayakkabısı, çok yönlülüğü ve yüksek performansı sayesinde hem spor hem de günlük kullanım için mükemmel bir seçenektir.

SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş ayakkabısı Kadın

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Harley Davidson Versay Erkek Siyah Bot Deri

Harley Davidson Versay Erkek Siyah Bot Deri

Harley Davidson 025M100717 Versay erkek siyah bot, dayanıklı deri yapısı ve konforu ile bu sonbahar sezonunun en gözde ayakkabısı olacak. Bu bot, hem şık tasarımı hem de sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

Versay Erkek Siyah Bot Deri

Hepsiburada

Harley Davidson Beige Deri Kadın Bot

Harley Davidson Beige Deri Kadın Bot

Harley Davidson Beige Deri Kadın Bot, krem rengi tonlarıyla hem sonbaharın soğuk ve yağmurlu günlerinde ayaklarınızı sıcak ve kuru tutacak hem de şıklığınızı tamamlayacak bir seçim olacak. 

Harley Davidson Beige Deri Kadın Bot

Kullanıcı yorumu;

Çok çok iyi rengi duruşu her şeyle giyesim geliyor 😂

Hepsiburada

Camper Karst Erkek Beyaz Sneaker

Camper Karst Erkek Beyaz Sneaker

Camper Karst Erkek Beyaz Sneaker, zarif tasarımı ve konforu ile yürüyüşlerinizi daha keyifli hale getirecek bir seçim. Bu spor ayakkabı, kalın ve yuvarlak bir dış taban ile birlikte, koruyucu ve ergonomik bir yapıya sahip. 

Camper Karst Erkek Beyaz Sneaker

Hepsiburada

adidas Terrex Unıty Lea Mı Siyah Erkek Outdoor

adidas Terrex Unıty Lea Mı Siyah Erkek Outdoor

Adidas'ın Terrex Unity Lea Mi modeli, siyah renkteki erkek outdoor ayakkabısı, soğuk hava koşullarında tercih edebileceğiniz bir seçenektir. Bu model, sadece fonksiyonel bir outdoor ayakkabısı olmanın ötesinde, stilinizi tamamlayacak bir tasarıma sahiptir. 

adidas Terrex Unıty Lea Mı Siyah Erkek Outdoor

Hepsiburada

adidas Tracerocker

adidas Tracerocker

Adidas'ın Tracerocker 2.0 GoreTex Trail modeli, kadınlar için özel olarak tasarlanmış bir outdoor ayakkabıdır. Bu ayakkabı, hafif EVA orta tabanı sayesinde ayaklarınızı rahat ettirirken, Traxion dış tabanı ile de zorlu arazi koşullarında bile mükemmel bir tutuş sağlar.

adidas Tracerocker

Hepsiburada
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Cat Caterpillar Colorado Unisex Bot

Cat Caterpillar Colorado Unisex Bot

Cat Caterpillar Colorado unisex bot, deri tasarımı ve sağlamlığı ile gardırobunuzun en sevilen parçası olmaya aday. Bu bot, hem erkekler hem de kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilir ve her türlü hava koşuluna dayanıklı yapısıyla dikkat çeker.

Cat Caterpillar Colorado Unisex Bot

Hepsiburada

Greyder Vizon Erkek Outdoor Bot

Greyder Vizon Erkek Outdoor Bot

Bu bot, hem fonksiyonelliği hem de estetiği bir arada sunan bir ürün olarak öne çıkıyor. Su geçirmez özelliği sayesinde her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılabilir. Şık tasarımı, kullanıcısına tarz bir görünüm kazandırırken, konforlu yapısı da uzun süreli kullanımlarda bile rahat etmenizi sağlar.

Greyder Vizon Erkek Outdoor Bot

Hepsiburada
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