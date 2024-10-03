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Hayatınıza Biraz Eğlence Katmak İstiyorsanız Ciddiyeti Bir Kenara Bıraktıracak 13 Ürün

etiket Hayatınıza Biraz Eğlence Katmak İstiyorsanız Ciddiyeti Bir Kenara Bıraktıracak 13 Ürün

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 16:40

Eğer hayatınıza bir tutam neşe ve eğlence katmayı arzuluyorsanız, sizi ciddiyetten uzaklaştıracak ve gülümsemenizi sağlayacak 13 özel ürünü sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu ürünler, sıradanlıktan sıkılanlar ve hayatlarına farklılık katmayı sevenler için ideal.🤗👇

Bu içerik 03.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kuzu Peluş Oyuncak

1. Kuzu Peluş Oyuncak

Bu sevimli ve tıraşlı koyun peluş oyuncak, hayatınıza eğlence katmak için mükemmel bir seçenek. Yünleri, fermuarı çektiğinizde dökülen bu oyuncak, hem yetişkinlerin hem de çocukların beğenisini kazanacak.

Kuzu Peluş Oyuncak

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2. Yüz Yıkama Saç Bandı Salyangoz, yüz bakımı sırasında saçlarınızın yüzünüze düşmesini engellemek için tasarlanmış bir ürün.

2. Yüz Yıkama Saç Bandı Salyangoz, yüz bakımı sırasında saçlarınızın yüzünüze düşmesini engellemek için tasarlanmış bir ürün.

Sevimli salyangoz tasarımı ile dikkat çekiyor. Yüz bakımı sırasında sadece işlevsel değil, aynı zamanda stil sahibi bir aksesuar olarak da kullanılabilir. 

Kullanıcı yorumu;

 Çok sevimli. Kesinlikle bir arkadaş için harika bir hediye! Mükemmel kalite. 

Yüz Yıkama Saç Bandı, Avuç İçi ve Salyangoz

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3. Emaye iğne seti, yeşil kurbağa, karikatür hayvan broş

3. Emaye iğne seti, yeşil kurbağa, karikatür hayvan broş

Bu kurbağa broş seti, günlük stilinize eğlenceli bir dokunuş eklerken, aynı zamanda bir aksesuar olarak da işlev görecek. Her bir broş, farklı bir duyguyu veya ruh halini temsil eder, bu nedenle her gün hangi broşu takacağınıza karar vermek eğlenceli bir ritüel haline gelebilir.

Karikatür hayvan broş

Amazon

4. OUKEYI Beyaz Kuğu Doldurulmuş Hayvan

4. OUKEYI Beyaz Kuğu Doldurulmuş Hayvan

Eğer uykularınızı daha konforlu ve sevimli bir hale getirecek bir yastığın peşindeyseniz, Beyaz Kuğu Doldurulmuş Hayvan yastığı tam size göre olabilir. 

Kullanıcı yorumu;

Geldiğinden beri, arabamda mutlu bir şekilde yaşıyor, yolcu tarafında.

OUKEYI Beyaz Kuğu Doldurulmuş Hayvan

Amazon

5. GWAWG 100 adet komik kedi çıkartma seti

5. GWAWG 100 adet komik kedi çıkartma seti

Bu 100 adet eğlenceli kedi çıkartma seti, renkli ve canlı tasarımlarıyla sizi güldürmeyi vaat ediyor. Sıkıcı ve monoton günlerinizi neşelendirecek bu çıkartmalar, hayatınıza biraz oyun ve eğlence katmak için ideal.

GWAWG 100 adet komik kedi çıkartma seti

Amazon
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6. PH PandaHall 48 Delikli Akrilik Küpe Tutucu Raf

6. PH PandaHall 48 Delikli Akrilik Küpe Tutucu Raf

Küpelerinizi hem sergilemek hem de düzenli bir şekilde saklamak için ideal bir çözüm olan bir küpe tutucu standı. 

Bu şirin ve kullanışlı standı, odanızın en çekici köşesine yerleştirerek, kişisel stilinizi ve zevkinizi yansıtabilirsiniz. 

PH PandaHall 48 Delikli Akrilik Küpe Tutucu Raf

Amazon

7. Heykelcik Telefon Standı

7. Heykelcik Telefon Standı

Eğer uzun süreli video izlemeleri veya görüşmeler sırasında telefonunuzu elinizde tutmaktan yorulduğunuzu hissediyorsanız, size hem estetik bir aksesuar hem de pratik bir çözüm sunan Heykelcik Telefon Standı tam size göre olabilir. 

Heykelcik Telefon Standı

Amazon

8. yeemeen Elde çorap

8. yeemeen Elde çorap

Bu sevimli ve eğlenceli manyetik çorap çifti, hem sizin hem de en yakın arkadaşınızın bayılacağı bir hediye olacak. Bu çoraplar, birbirine yapışabilme özelliği sayesinde el tutma çorapları olarak da adlandırılıyor. 

yeemeen Elde çorap

Amazon

9. Tekrar kullanılabilir, plastik pipet.

9. Tekrar kullanılabilir, plastik pipet.

Tekrar kullanılabilir silikon pipet kapakları, su içme deneyiminizi daha keyifli bir hale getiriyor. Bu pipet kapakları, çilek, karpuz, gökkuşağı, yavru kedi ve gökkuşağı canavarı gibi çeşitli stillere sahip. Bu sevimli tasarımlar, sadece çocuklar tarafından değil, yetişkinler tarafından da büyük bir beğeni toplayacak.

Plastik pipet.

Kullanıcı yorumu;

Sevimli ve oldukça dayanıklı plastikten yapılmış. Yıkarken bozulmuyor.

Amazon

10. USB li Silikon Bardak Altı Isıtıcı

10. USB li Silikon Bardak Altı Isıtıcı

Bu ürün, içeceğinizin sıcaklığını sabit bir seviyede tutar ve böylece ısı kaybını önler. Bu özellik, özellikle uzun süreli çalışmalar sırasında içeceğinizin soğumasını engeller ve sıcak bir içecek keyfini kesintisiz olarak yaşamanızı sağlar. 

USB li Silikon Bardak Altı Isıtıcı

Amazon
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11. Coby True Wireless Hoparlör Bluetooth Hoparlör

11. Coby True Wireless Hoparlör Bluetooth Hoparlör

AirPod benzeri bir tasarıma sahip olan bu devasa Bluetooth hoparlör, hafifliği ve kompakt boyutu sayesinde her yere kolaylıkla taşınabilir. Gerçek Kablosuz Teknolojisi'ni kullanarak, iki Gerçek Kablosuz Hoparlörü eş zamanlı olarak kullanabilir ve etkileyici bir surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Coby True Wireless Hoparlör Bluetooth Hoparlör

Amazon

12. DRESSOOS Inciler Kolye Takı

12. DRESSOOS Inciler Kolye Takı

Evcil hayvanınızın zarifliğini vurgulamak için tasarlanmış olan bu sahte inci kolye, onların şıklığını bir adım öteye taşıyacak. Evcil hayvanlarının stilini önemseyen ve onları her daim şık görmek isteyen hayvanseverler için ideal bir hediye seçeneği olacaktır. 

DRESSOOS Inciler Kolye Takı

Amazon

13. 1 adet 14,2 cm Beyaz Seramik Mini Küvet

13. 1 adet 14,2 cm Beyaz Seramik Mini Küvet

Eğer biblolarınızı düzenlemek ve bozuk paralarınızı saklamak için biraz daha sevimli bir nesneye ihtiyaç duyuyorsanız, size ilginç ve küçük bir seramik küvet öneriyorum. Bu küvetin en dikkat çekici özelliği, ıslak süngerler ve sabun kalıpları için olan dahili drenaj delikleridir. 

Beyaz Seramik Mini Küvet

Kullanıcı yorumu;

İyi paketlenmiş çok sevimli geldi, şiddetle tavsiye ediyorum.

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