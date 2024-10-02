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A101’e Gelen Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti Alınır mı?

etiket A101’e Gelen Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 16:23

Bu yenilikçi ürün, teknoloji ve evcil hayvan bakımını birleştirerek, kedi sahiplerine zamandan tasarruf etme ve daha hijyenik bir çözüm sunma imkanı sağlıyor. Diğer detaylarını gelin yakından inleyelim.👇

Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kiwi'nin Otomatik Kedi Tuvaleti, kedi kumunu otomatik olarak süzme özelliği sayesinde, evcil hayvan bakımında büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kiwi'nin Otomatik Kedi Tuvaleti, kedi kumunu otomatik olarak süzme özelliği sayesinde, evcil hayvan bakımında büyük bir kolaylık sağlıyor.

Dahası, telefon uygulaması sayesinde uzaktan bağlantı kurabilir, zaman ayarlarını düzenleyebilir ve temizlik işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, cihazın üzerinde bulunan fiziksel düğmeler ile de kontrol edilebilir.

Bu ürün, akıllı sensörlerle donatılmış ve bu sensörler sayesinde kediniz tuvalete yaklaştığında otomatik olarak durur, böylece kedinizin güvenliğini sağlar.

Bu ürün, akıllı sensörlerle donatılmış ve bu sensörler sayesinde kediniz tuvalete yaklaştığında otomatik olarak durur, böylece kedinizin güvenliğini sağlar.

Kiwi Kedi Tuvaleti, 65 litrelik geniş iç hacmi sayesinde tüm kedi cinslerinin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Bu geniş hacim, kedinizin tuvalet ihtiyacını rahatça karşılar ve aynı zamanda temizliği de kolaylaştırır.

Kiwi marka kedi tuvaleti, aktif karbon koku giderici özelliği sayesinde evinizde hoş olmayan kokuların yayılmasını da engelliyor.

Kiwi marka kedi tuvaleti, aktif karbon koku giderici özelliği sayesinde evinizde hoş olmayan kokuların yayılmasını da engelliyor.

Ultra sessiz çalışma prensibi ile ev halkını rahatsız etmez.

Dahası, akıllı gece modu özelliği sayesinde cihaz gece boyunca bekleme moduna geçer ve sabah tekrar aktif hale gelir. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlar, hem de kedinizin rahat bir uyku çekmesine yardımcı olur.

Telefon uygulaması, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izlemenize olanak sağlar ve hatta siz evde olmadığınız zamanlarda bile tuvaletini uzaktan temizlemenize yardımcı olur.

Telefon uygulaması, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izlemenize olanak sağlar ve hatta siz evde olmadığınız zamanlarda bile tuvaletini uzaktan temizlemenize yardımcı olur.

Uygulama ile entegre edilmiş 8 litrelik bir atık toplama haznesi bulunmaktadır. Bu hazne, kedi kumu poşetlerini takmanızı ve kolayca atmanızı sağlar. 

Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti'ni  Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kiwi  Kedi Tuvaleti'ni Trendyol güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer otomatik kedi tuvaletlerini incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Kiwi'nin Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti, evcil hayvan bakımında yeni bir dönem başlatıyor. Bu kedi tuvaletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Kiwi'nin Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti, evcil hayvan bakımında yeni bir dönem başlatıyor. Bu kedi tuvaletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Ürün oldukça güzel. Diğer markaların ilk modelleri ile kıyaslandığında aynı hacme ve kullanıma sahip. Fiyat olarak uygun. Koku problemi tamamen ortadan kalktı. Kedi iki kullanımdan sonra alıştı. Çıkarken dökülen kumları toparlamak için bir basamağı da mevcut. Çok memnun kaldım. Appi hakkında iyileştirmeye ihtiyaç var.

  • Market kataloğnda gördüm hepsiburada da aynı fiyat olunca buradan aldım muadilleri çok pahalı 3 kedim var kum ciddi bi sorundu benim kedilerimden biri şişko biraz o bile rahatlıkla sığıyor içine 1 haftadır kullanıyoruz 2 günde geldi çok güzel paketlemeydi kedilerim ilk basta korktu ama 2 güne alıştılar iyice çok büyük rahatlık.

  • Şahane ürün, şimdiye kadar neden almadım dedim. Kedim hemen alıştı, kumisrafı filan da yapmıyor hatta bence normal tuvalete göre çok az israf ediyor.

  • Uzaktan bağlantı olması harika koku olur mu diye düşünmüştüm ama kokusuzmuş içi de baya geniş, uzun zamandır kedi tuvaleti araştırıyordum ama fahiş fiyatlara fonksiyonsuz ürünler görüyordum kiwipets’i görünce fiyatı da artmadan hemen almak istedim. Kedi sahipleri düşünmeden alsın çok büyük rahatlık.

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