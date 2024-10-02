A101’e Gelen Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti Alınır mı?
A101’e Gelen Kiwi Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti Alınır mı?
Bu yenilikçi ürün, teknoloji ve evcil hayvan bakımını birleştirerek, kedi sahiplerine zamandan tasarruf etme ve daha hijyenik bir çözüm sunma imkanı sağlıyor. Diğer detaylarını gelin yakından inleyelim.👇
Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kiwi'nin Otomatik Kedi Tuvaleti, kedi kumunu otomatik olarak süzme özelliği sayesinde, evcil hayvan bakımında büyük bir kolaylık sağlıyor.
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Bu ürün, akıllı sensörlerle donatılmış ve bu sensörler sayesinde kediniz tuvalete yaklaştığında otomatik olarak durur, böylece kedinizin güvenliğini sağlar.
Kiwi marka kedi tuvaleti, aktif karbon koku giderici özelliği sayesinde evinizde hoş olmayan kokuların yayılmasını da engelliyor.
Telefon uygulaması, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izlemenize olanak sağlar ve hatta siz evde olmadığınız zamanlarda bile tuvaletini uzaktan temizlemenize yardımcı olur.
Kiwi'nin Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti, evcil hayvan bakımında yeni bir dönem başlatıyor. Bu kedi tuvaletine gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇
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