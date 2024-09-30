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Hayvanlar Gününe Özel Mamadan Tasmaya Evcil Hayvan Ürünlerinde Harika Fırsatlar

etiket Hayvanlar Gününe Özel Mamadan Tasmaya Evcil Hayvan Ürünlerinde Harika Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 13:37

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak, hayvan severler için birbirinden çeşitli ürünlerde indirimli fırsatları derledik. Oyuncaklardan hayvan bakım malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatlarla, sevimli dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Bu özel günde, hayvanlarınıza olan sevginizi ve ilginizi göstermenin en güzel yolu olacak!

Bu içerik 30.09.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pedigree Büyük Irk Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu

Pedigree Büyük Irk Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu

Pedigree Büyük Irk Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu, köpekler için özel olarak tasarlanmış bir besleyici ödül çeşididir. Bu ürün, köpeklerin ağız ve diş sağlığını korumak için özel olarak formüle edilmiştir. Köpeğinizi hem ödüllendirebilir hem de diş sağlığını koruyabilirsiniz.  

İndirimli fiyatıyla 84,54TL.

Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu

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Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yavru Kedi Maması 2 KG

Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yavru Kedi Maması 2 KG

Kito'nun Doğal Besi Kuzu Etli Yavru Kedi Maması, doğallığını koruyan, hipoalerjenik özelliklere sahip, antibiyotik ve genetiği değiştirilmiş organizma içermeyen taze et kaynağıdır. Kito'nun bu özel maması, yavru kedilerin kas gelişimine katkı sağlar ve aynı zamanda bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yavru Kedi Maması

Evcil hayvan ürünlerindeki diğer fırsatlara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 7 KG

Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması 7 KG

Kito, evcil hayvanlarımızın, özellikle de yetişkin köpeklerimizin, dengeli ve besleyici bir mama tüketmeleri gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle, Karkas Çiftliği'nde doğal koşullarda yetiştirilen kuzulardan elde edilen yüksek kaliteli malzemelerle en iyi mamayı üretiyor.

Kito Doğal Besi Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

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ByPet Elekli Kedi Kumu Paspası Küçük Boy

ByPet Elekli Kedi Kumu Paspası Küçük Boy

Pet Elekli Kedi Kumu Paspası, kedinizin tuvalet sonrası ayağına yapışan kumları pratik bir şekilde toplar. Bu paspas, özel olarak tasarlanmış iki katmanlı ve petek şeklindeki yapısı sayesinde, kumları iç katmanda biriktirir. Bu birikmiş kumlar, daha sonra kolaylıkla kedinizin kum kabına geri boşaltılabilir.

İndirimli fiyatıyla  110,00TL.

ByPet Elekli Kedi Kumu Paspası Küçük Boy

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Kito Balık Yağı 200 ml

Kito Balık Yağı 200 ml

Bu ürün, Omega 3 ve 6 içerir ve bu yüzden evcil hayvanınızın sağlığına çeşitli yollarla katkıda bulunabilir. Kito Balık Yağı, kuru mama, yaş mama ve taze mamaların içine eklenerek kullanılabilir. Önerilen miktarda ekleyerek, evcil hayvanınızın öğünlerini daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Kito Balık Yağı 200 ml

Kullanıcı yorumu;

Köpeğim hem yemeğini iştahla yiyor hem de tüylerini parlatıyor ve dökülmeyi azaltıyor memnun kaldım.

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BY PET Kedi Kaşıma Ve Tırmalama Tahtası

BY PET Kedi Kaşıma Ve Tırmalama Tahtası

BY PET, kedi sahiplerinin evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir Kedi Kaşıma ve Tırmalama Tahtası sunmakta. Bu ürün, tek bir platformda kedilerin kaşıma ve tırmanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış. Zemin kaplaması, kedilerin tırnaklarını kaşıyabilmesi için ideal bir yüzey sağlar.

BY PET Kedi Kaşıma Ve Tırmalama Tahtası

Evcil hayvan ürünlerindeki diğer fırsatlara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Bypet Kedi Taşıma Çantası Şeffaf Seyahat Evcil Hayvan Çantası

Bypet Kedi Taşıma Çantası Şeffaf Seyahat Evcil Hayvan Çantası

BYPET'in Büyük Boy Şeffaf Kedi Taşıma Çantası, evcil hayvanınızı her an gözlemlemenize olanak sağlar. Bu özelliği sayesinde, evcil hayvanınız çevreyi rahatça görebilir ve seyahatler sırasında panik ya da korku yaşamaz. 

Bypet Kedi Taşıma Çantası

Amazon

Company of Animals Halti Köpek Gezdirme Kayışı

Company of Animals Halti Köpek Gezdirme Kayışı

Halti Active Tasma Kayışı, koşu esnasında köpeğini kontrol altında tutmak isteyen sahiplerine geniş bir kullanım çeşitliliği sunar. Bu çok amaçlı tasma kayışı, bir kemer gibi de kullanılabilir ve koşarken ya da ellerinizi serbest bırakmanız gereken durumlarda idealdir. Ayrıca, köpeğinizi ve kendinizi ani hareketlerden kaynaklanan sarsıntılardan korumak adına son derece dayanıklı bir lastik malzeme içerir.

İndirimli fiyatıyla 135,44TL.

Company of Animals Halti Köpek Gezdirme Kayışı

Amazon

Whiskas Sos İçinde Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi

Whiskas Sos İçinde Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi

Whiskas'ın soslu ve tavuklu yetişkin kedi konservesi, evcil dostlarınızın damak zevkini fethedecek bir yaş mama seçeneği sunuyor. Bu ürün, kedinizin sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni için ideal bir seçimdir. 

Whiskas Sos İçinde Tavuklu Yetişkin Kedi Konservesi

Evcil hayvan ürünlerindeki diğer fırsatlara da göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Chuckit! Ultra Tug Köpek Çekiştirmeli Oyun Topu

Chuckit! Ultra Tug Köpek Çekiştirmeli Oyun Topu

Bu oyun topu, köpeğinizin enerjisini atabileceği, çekiştirebileceği ve üzerinde uzun süreler boyunca oynayabileceği bir oyuncaktır. Ürünün sağlam yapısı, köpeğinizin güçlü çene yapısına ve enerjik oyun stiline dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Ultra Tug Köpek Çekiştirmeli Oyun Topu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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