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Prime Fırsatları’ndan Seçtik: Levi’s İndirimli Ürünler

etiket Prime Fırsatları’ndan Seçtik: Levi’s İndirimli Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 04:24

Prime Day heyecanı hala tüm hızıyla sürüyor. Levi's markasının indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler bu fırsatı değerlendirmeli. Her zevke ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ile Levi's, gardıroplarınızı yenileme fırsatı sunuyor.

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Bu içerik 08.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Levi's 511 Slim Jean Pantolon modeli, %94 pamuk içeriği ve zarif tasarımıyla, her türden günlük kombinlerinizi tamamlayacak bir seçenek sunuyor. 

Prime fırsatıyla 1.518,90TL.

Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

Prime Alışveriş Fırsatı

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın modeli, geniş paça tasarımı ile dikkat çekiyor.

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon Kadın modeli, geniş paça tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bu kot pantolon, spor ve rahat bir görünüm elde etmek isteyen kadınlar için ideal bir seçenek. Özellikle t-shirt kombinlerinde çok şık duran bu pantolon, geniş paçası sayesinde hem konforlu hem de trend bir giysi olma özelliği taşıyor. 

İndirimli fiyatı  1.350,34TL.

Levi's Ribcage Straight Jeans Kot Pantolon

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Levi's Original Housemark Tee Tişört Erkek

Levi's Original Housemark Tee Tişört Erkek

Levi's Original Housemark Tee Erkek Tişört, minimalizm ve şıklığı bir arada arayan erkeklerin tercihi olacak. Bu tişört, sade tasarımının yanı sıra, kaliteli malzemesi ve rahat kalıbıyla da beğeni topluyor. 

İndirimli fiyatıyla 501,90TL.

Levi's Original Housemark Tee Tişört Erkek

Prime Alışveriş Fırsatı

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Bu jean pantolon, koyu rengi ve yüksek kalitedeki tasarımı ile gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olacak. 

Prime fırsatıyla 1.284,68TL.

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Prime Alışveriş Fırsatı

Levi's Standard Crew Sweatshirt Kadın

Levi's Standard Crew Sweatshirt Kadın

Levi's Standard Crew Sweatshirt, kadınlar için özel olarak tasarlanmış ve yüzde yüz pamuk kullanılarak üretilmiş. Bisiklet yaka tasarımı, bu sweatshirt'ün hem spor hem de günlük kullanım için ideal bir seçenek olmasını sağlar. 

Prime fırsatlarıyla fiyatı 749,52TL.

Levi's Standard Crew Sweatshirt Kadın

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Prime Alışveriş Fırsatı
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Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Levi's markasının erkekler için ürettiği Barstow Western modeli kot gömlek, tamamen pamuklu kumaştan yapılmış olup, gardırobunuzun en şık parçalarından biri olmaya aday.

İndirimli fiyatı 1.941,90TL.

Levi's Herren Barstow Western Standard Shirt

Prime Alışveriş Fırsatları

Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek Gömlek Erkek

Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek Gömlek Erkek

Levi's Battery Housemark slim fit erkek gömleği, özel günlerinizin vazgeçilmez tercihi olmaya aday. Bu gömlek, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak, sizlere mükemmel bir deneyim sunacak.

İndirimli fiyatı  1.374,79TL.

Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek

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Levi's Graphic Lone Star Hoodie Sweatshirt

Levi's Graphic Lone Star Hoodie Sweatshirt

Bu sweatshirt, sadece sıcak tutmakla kalmayıp aynı zamanda tarzınıza da tarz katacak. Levi's, kalite ve konforu bir arada sunan bu ürünüyle kış aylarında bile şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. 

Prime fırsatıyla şuanda 1.365,90TL.

Levi's Graphic Lone Star HoodieSweatshirt

Prime Alışveriş Fırsatı

Levi's Graphic Set-InTişörtErkek

Levi's Graphic Set-InTişörtErkek

Bu ikonik markanın, her gardıroba uyum sağlayabilen ve zamansız bir parça olan bu t-shirt'ü, şu anda daha uygun bir fiyatla satın alabilirsiniz. 

İndirimli fiyatıyla 467,90TL.

Levi's Graphic Set-InTişörtErkek

Prime Alışveriş Fırsatları

Levi's 511 Slim Jeans, Erkek Kot Pantolon

Levi's 511 Slim Jeans, Erkek Kot Pantolon

Bu pantolon, slim kesimi ve rahat kalıbı ile hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor. Günlük kombinlerinize de çok yakışacak.

İndirimli fiyatıyla 1.228,82TL.

Levi's 511 Slim Jeans, Erkek Kot Pantolon

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Levi's 502 Taper Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 502 Taper Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 502 Taper Jeans Erkek Kot Pantolon, yüzde yüz pamuklu kumaşı sayesinde konforlu bir kullanım sunar. Şık ve modern tasarımı ile gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları arasında yer alacak. 

Prime fırsatıyla şuanda 1.249,40TL.

Levi's 502 Taper Jeans Kot Pantolon Erkek

Prime Alışveriş Fırsatı

Levi's Relaxed Graphic Sweatshirt Erkek

Levi's Relaxed Graphic Sweatshirt Erkek

Bu özel tasarım sweatshirt, sadece sizi sıcak tutmakla kalmayacak, aynı zamanda tarzınıza da bir o kadar katkı sağlayacak. Üstün kalite kumaşı ve rahat kesimi ile bu sweatshirt, kışın soğuk günlerinde vazgeçilmeziniz olacak. 

İndirimli fiyatıyla 976,90TL.

Levi's Relaxed Graphic Sweatshirt Erkek

Amazon Prime Alışveriş Festivali'ndeki indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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Prime Alışveriş Fırsatı
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