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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahve Makineleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahve Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 16:55

Kahve içmeden uyanamayanlar için kahve makinesi şart. Türk kahvesi yapan makinelerden filtre kahve makinelerine en beğenilen cihazları sizin için derledik. Gelin seçtiğimiz kahve makinelerine birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Siemens TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Siemens TE657319RW Tam Otomatik Kahve Makinesi

Lezzetli kahveler yapmak istiyorsanız almanız gereken ürün bu. Aynı anda 2 tane kahve yapabilen makine ile birçok kahve çeşidi yapmak mümkün. Tek tuşla lezzetli kahveler hazırlayabileceğiniz Siemens kahve makinesinin yüksek kaliteli seramik öğütücüsü var.

Ev kullanımı için yeterli, ayrıca sıcak su ile  süt aldığı boruyu temizleme olayı harika.

30 günün en düşük fiyatı ile satışta olan makine 24.472 TL.

Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Delonghi Combi Kahve Makinesi

Delonghi Combi Kahve Makinesi

Espresso Macchiato makinesi olarak geçen kahve makinesinin cam haznesi var. 1750 Watt gücündeki kahve makinesinin süt köpürtücü özelliği de bulunuyor. 1,9 litre su kapasitesi olan makine ile lezzetli kahveler yapmak mümkün.

Makinanın kullanımı gayet keyifli. Çok hızlı gönderdiler. İyiki almışım diyorum gerçekten ilk yaptığım Cortado kahve de bile inanılmaz keyifli bir kahve tadı alarak içtim. Muhtemelen uzun süre böyle keyifli kahvelerle devam edicem. Ürün kalitesiyle, tasarımıyla kesinlikle parasını sonuna kadar hakediyor.

Delonghi Combi Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinesi

Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinesi

Siyah rengiyle mutfaklara çok yakışan Tchibo kahve makinesinin beyaz rengi de var. Evde mükemmel kahveler yapmak istiyorsanız almanız gereken makine kapsüllü modellerden. Kapsül haznesi ise 4 kapsül.

Tchibo Cafissimo Easy Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Karaca Coffee Art 1353 Kahve Makinesi

Karaca Coffee Art 1353 Kahve Makinesi

Her şeyi yapabilen bu kahve makinesi ile hem sade hem sütlü kahveler yapabiliyorsunuz. Süt köpürtücüsü olan makinenin 20 bar basıncı var. Latte, Cappuccino veya Americano yapılabilen makineye kahve tiryakileri bayılacak.

Uzun ömürlü olmasını diliyorum. Güzel ürün, tam bir fiyat performans cihazı.

Karaca Coffee Art Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Sinbo Cezve

Sinbo Cezve

Gün içinde Türk kahvesi vaktiniz hiç şaşmıyorsa bu elektrikli cezve şart. Paslanmaz çelik gövdesi ile uzun ömürlü cezve sayesinde hem kendinize hem misafirlerinize mis gibi kahveler yapacaksınız. 1000 Watt gücü olan makine ile tek seferde 5 fincan kahve yapılabiliyor. 

491 TL olan cezve çok işinize yarayacak.

Sinbo Cezve

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Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi

Kahve makinesi arayanların bakabileceği Homend kahve makinesi filtre kahve yapmaya yarıyor. 40 dakika sıcak tutma özelliği sayesinde kahveyi yaptıktan sonra da sıcak içebiliyorsunuz. Tek seferde 12 fincan kahve yapabilen makine kalabalık arkadaş grupları için de ideal.

Ürün çok güzel kullanışlı tavsiye ederim kargo iyi gelmişti.

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi

Misafiri çok gelenler için ideal makinelerden biri olan Arzum Okka, nar çiçeği rengiyle çok tarz. 880 Watt gücü olan kahve makinesinin iki cezvesi var. 8 fincan kapasitesi olan makine ile kalabalıklar için kahve yapmak kolaylaşıyor.

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 Essential Kahve Makinesi

Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 Essential Kahve Makinesi

5 ayrı içecek için kullanabileceğiniz kahve makinesinde çay da yapabiliyorsunuz. Közde Türk kahvesi, filtre kahve, çay ve sütlü içecek yapabileceğiniz makinede aynı zamanda süt kaynatabiliyorsunuz. Hatta bu makinede 2 içeceği aynı anda hazırlayabiliyorsunuz.

Ürün çok şık ve çok güzel çeyizim için aldım iyiki almışım teşekkürler ☺️

Karaca Hatır Plus Essential Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Lezzetli kahveler yapmak istiyorsanız bu makineyi alabilirsiniz. Dokunmatik ekranı olan kahve makinesi aynı anda 2 içecek yapabiliyor. Kireç temizliği yapmanız gerektiğini size hatırlatan kahve makinesinin bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları da var.

Ürün gayet kullanışlı ve lezzetli kahve veriyor. Kurulumu bana biraz karışık geldi ama iyi kötü kurdum vede kahveyi lezzetli veriyor. Teşekkür ederim.

9.879 TL olan makine, kahve severler için şart!

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi

HEPSİBURADA

Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi

Karaca Just Coffee Aroma 2 In 1 Filtre Kahve ve Çay Demleme Makinesi

Hem kahve hem çay demlemeye yarayan makine çok kullanışlı. Tek seferde 5 fincan kahve demleyebilen makine kahveyi en ideal sıcaklıkta demliyor. Aromasını yumuşak ya da sert içim olarak ayarlamanız mümkün. Kahve dışında çay ya da bitki çayı demleyebileceğiniz makine ile evde içecek hazırlamak kolaylaşıyor.

Karaca Just Coffee Kahve ve Çay Demleme Makinesi

HEPSİBURADA
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Arzum OK004-K Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Arzum OK004-K Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Evde devamlı Türk kahvesi yapılıyorsa o zaman size bu makine lazım. 480 Watt gücü olan makine ile 4 fincan kahve yapılabiliyor. Otomatik kapanan makinenin su kapasitesi 300 ml.

Arzum bu işi yapmış teşekkürler Arzum. Tek içimlik kahve 1.35 dk da hazır, 3+1 garantisini de yaptım artık afiyet le kahvenizi içebilirsiniz.

Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

HEPSİBURADA

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5547/90 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Lezzetli sıcak ve soğuk kahveler yapabilen makinede 20 farklı kahve yapabiliyorsunuz. Isınmayı beklemeden hızlıca kahve yapan makine ile canınız ne zaman isterse o zaman kahve içebileceksiniz. 

Ürün gayet kaliteli ve fiyat performans ürünü şu an Euro kuruna bakıldığı zaman Avrupa’dan daha uygun fiyata Türkiye’de satılıyor. Hem sıcak hem hem soğuk kahve yapabilmesi, sessiz çalışması ve Türkçe menü olması çok büyük bir avantaj. Bu fiyata alabileceğiniz ve memnun kalabileceğiniz en iyi ürün.

22.229 TL olan kahve makinesi ile hep lezzetli kahveler yapabileceksiniz.

Philips 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

Espresso kahve sevenlerin alabileceği makinenin süt köpürtücüsü var. Kapsül kahve ile çalışan makinenin 19 bar basınç gücü var. Damlama emniyeti sayesinde etraf kirlenmiyor. Su seviyesi göstergesi de olan makine ile evde lezzetli kahveler yapabiliyorsunuz.  

30 günün en düşük fiyatıyla satılan kahve makinesi 10.999 TL.

Nespresso S85 Atelier Süt Çözümlü Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Cam sürahili kahve makinesi ile her istediğiniz anda kahve içebileceksiniz. Zamanlayıcısı da olan kahve makinesi ile 15 fincana kadar kahve yapmak mümkün. 30 dakika sonra kapanan kahve makinesinin bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları var.

Öncelikle ürün 24 saatten az bir sürede elime ulaştı. 2nci olarak paketleme çift koliye koymaları gayet güzel resimlerde gördüğünüz üzere. Ürünü denedim benim içi gayet güzel bir kahve yapıyor emeği geçen herkese teşekkürler zamanlıyıcıyı daha denemedim ama sorun değil şu an için ilk kahvemi keyifle içtim...

Philips Daily Collection Kahve Makinesi

HEPSİBURADA
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