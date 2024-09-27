BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Kahve Makineleri

Lezzetli kahveler yapmak istiyorsanız almanız gereken ürün bu. Aynı anda 2 tane kahve yapabilen makine ile birçok kahve çeşidi yapmak mümkün. Tek tuşla lezzetli kahveler hazırlayabileceğiniz Siemens kahve makinesinin yüksek kaliteli seramik öğütücüsü var.

Ev kullanımı için yeterli, ayrıca sıcak su ile süt aldığı boruyu temizleme olayı harika.

30 günün en düşük fiyatı ile satışta olan makine 24.472 TL.

Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.