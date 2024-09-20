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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çay Makineleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çay Makineleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 11:36

Çay makineleri ile çay demlemek kolaylaşıyor. Evde hâlâ bir çay makineniz yoksa çok satan modelleri derledik. Gelin beğenilen çay makinelerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Arzum AR3129 Deminde Inox Çay Makinesi

Arzum AR3129 Deminde Inox Çay Makinesi

Çay demlemeyi kolaylaştıran Arzum çay makinesi 1800 Watt gücünde. Paslanmaz çelik demliği ve su ısıtıcısı olan çay makinesinin demlik kapasitesi 1 litre, ısıtıcı kapasitesi ise 1,8 litre. Sıcak tutma özelliği olan çay makinesi ile uzun sohbetlerde çayınız hep sıcak kalacak.

Arzum Deminde Inox Çay Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Kiwi KTM-2907 Cam Demlikli Çay Makinesi

Kiwi KTM-2907 Cam Demlikli Çay Makinesi

Fiyat-performans ürünü olan çay makinesinin otomatik kapanma özelliği var. 2200 Watt gücü olan çay makinesi ile evde mis gibi çaylar yapabileceksiniz. Misafirlerinize rahat rahat çay demleyebileceğiniz çay makinesi paslanmaz çelikten üretilmiş.

İş yerinde büroda kullanmak için aldık, satıcısı Hepsiburada olanı aldım. Paketleme güzel,  teslimat sağlam ve hızlı,  fiyatı uygun.  Teşekkürler Hepsiburada.

799 TL olan çay makinesinin demliği cam.

Kiwi Cam Demlikli Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Fakir Chailand Inox Çay Makinesi

Fakir Chailand Inox Çay Makinesi

Çay demlemeyi kolaylaştıran bir başka çay makinesi olan Fakir çay makinesi 1650 Watt gücünde. Paslanmaz çelik olduğu için güvenli çay makinesi aynı zamanda su ısıtıcısı olarak kullanılabiliyor. Kablo saklama haznesi sayesinde ortalıkta kablo olmuyor.

Fakirin ürünleri çok güzel yıllardır kullandığım ürünleri var çaydanlık ilk kez kullanacağım görünüşte güzel büyük olması ayrıca iyidi hızlı geldi tavsiye ederim emeği geçen herkese teşekkürler 🙏

Fakir Chailand Inox Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

Homend Royaltea 1709H Konuşan Çay Makinesi

Hem çay hem kahve hem de mama suyu hazırlayan çay makinesi aynı zamanda konuşabiliyor. 1800 Watt gücüyle oldukça yeterli çay makinesi su hazır olduğunda konuşarak size haber veriyor. Sıcak tutma özelliği sayesinde çayınız hep sıcak kalıyor!

Uzun zamandır takip ettiğim bir üründü sonunda aldım ve çokkkk güzel bayıldım şık duruyor. 

Homend Royaltea Çay Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi

Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi

4 parçalık set her eve lazım. Ev dışında iş yerleri için de uygun çay makinesi cam olduğu için içini görebiliyorsunuz. 2200 Watt ısıtma gücü olan çay makinesinin susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi var.

Aslında çok yorum okudum, işte eksik parça var falan filan diye ama öyle bir şey olmadı. Çok teşekkür ederim kaliteli güzel hemen çalıştırdım kaynatması falan çok iyi tavsiye ederim. 🌸

Schafer Gourmemaxx Cam Çay Makinesi

HEPSİBURADA
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Philips HD7301/00 Cam Demlikli Çay Makinesi

Philips HD7301/00 Cam Demlikli Çay Makinesi

1700 Watt gücündeki çay makinesinin demliği cam. 1,9 litrelik büyük su ısıtıcısı haznesi ile kalabalık misafirlere çay demlemek hiç zor değil. Otomatik sıcak tutma fonksiyonu ile çayınız uzun süre soğumuyor.

1.600 TL olan çay makinesi işleri çok kolaylaştırıyor.

Philips Cam Demlikli Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Karaca Tea Break Silver Inox Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

Karaca Tea Break Silver Inox Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

Su ısıtıcısı ve çay makinesini bir arada sunan bu cihazı evde ya da iş yerinde kullanmak mümkün. 0,95 litre demlik kapasitesi ve 1,8 litre su ısıtıcı kapasitesi var. Evde çay demleme işini kolaylaştıran çay makinesini kaçırmayın!

Çok beğendim gerçekten çok teşekkür ederim kaynarken sesi rahatsız etmiyor. Çabuk kaynıyor :)

Karaca Tea Break Silver Inox Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Grundig Tm 4422 I Çay Makinesi

Grundig Tm 4422 I Çay Makinesi

Evde çayları sizin yerinize hazırlayacak bir çay makinesine ihtiyacınız varsa bu modeli inceleyebilirsiniz. Paslanmaz çelik malzemeye sahip çay makinesinin sıcak tutma özelliği de var.

1.799 TL ile 30 günün en düşük fiyatı olan Grundig çay makinesi kaçmaz!

Grundig Tm 4422 I Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi

Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi

Beyaz rengiyle çok şık duran çay makinesi mutfağınıza çok yakışacak. Cam demliği sayesinde sağlıklı çaylar demleyebileceksiniz. 1,9 litre su, 0,9 litre demlik kapasitesi olan çay makinesi evde en sevdiğiniz cihazlardan biri olacak!

Tam istediğim beklediğim gibi. Hem büyük hem şık hem kullanışlı. Tefal kalitesi zaten.. Paketleme güzeldi. Sorunsuz ulaştı.

Tefal My Tea Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Altus Al 795 Çay Makinesi

Altus Al 795 Çay Makinesi

Su ve kireç filtresi olan çay makinesinin demlik ve gövde malzemesi çelik. Otomatik kapanma özelliği sayesinde oldukça güvenli. 1650 Watt gücü olan çay makinesinin çay filtresi de var.

Altus Al 795 Çay Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Beko Cfm 8147 I Dem® Deluxe Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Beko Cfm 8147 I Dem® Deluxe Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Çay ve filtre kahve makinesi olan bu cihaz ile hem lezzetli çaylar hem de kahveler yapabileceksiniz. Kırılmaya karşı dayanıklı cam demliği bulunan makinenin otomatik çay demleme özelliği var. Sesli uyarısı sayesinde size haber veriyor.

Severek kullanıyorum  harika çay yapıyor

Beko Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

King P-315 Lea Çay Makinesi

King P-315 Lea Çay Makinesi

1,2 demlik ve 1,8 litre su kapasitesi olan çay makinesi suyu kaynatınca otomatik kapanıyor. Akşamları evde çayı rahatça demlemenize yardımcı olacak çay makinesinin 360 derece dönebilen tabanı sayesinde kablosuz şekilde çay servisi yapmak mümkün.

2.682 TL olan çay makinesi tam fiyat-performans ürünü.

King P-315 Lea Çay Makinesi

HEPSİBURADA

Arçelik Cfm 9147 Otomatik Çay& Filtre Kahve Makinesi

Arçelik Cfm 9147 Otomatik Çay& Filtre Kahve Makinesi

Hem çay hem kahve yapan makinelerden biri olan Arçelik çay ve kahve makinesi her eve lazım. 1800 Watt gücündeki makinenin demliği kırılmaya karşı 4 kata kadar dayanıklı camdan üretilmiş. Su ısıtıcısının malzemesi de paslanmaz çelik. 

Sağlıklı ve lezzetli çaylar ve kahveler demlemek için alabileceğiniz makine 8.544 TL.

Arçelik Cfm 9147 Otomatik Çay& Filtre Kahve Makinesi

HEPSİBURADA

Karaca Çaysever 3 in 1 Konuşan Renkli Camlı Çay Makinesi

Karaca Çaysever 3 in 1 Konuşan Renkli Camlı Çay Makinesi

Konuşan çay makinesi evde size çok yardımcı olacak. Tek tuşla 15 dakikada çayınızı hazırlayacak makine ile artık istediğiniz her an çay yapabileceksiniz. Mama suyu fonksiyonu sayesinde bebeğinizin mama suyunu ideal şekilde hazırlıyor. 

Birçok özelliği ile favori makineniz olacak çay makinesi 2.802 TL.

Karaca Çaysever Renkli Camlı Çay Makinesi

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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