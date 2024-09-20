BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Çay Makineleri

Çay demlemeyi kolaylaştıran Arzum çay makinesi 1800 Watt gücünde. Paslanmaz çelik demliği ve su ısıtıcısı olan çay makinesinin demlik kapasitesi 1 litre, ısıtıcı kapasitesi ise 1,8 litre. Sıcak tutma özelliği olan çay makinesi ile uzun sohbetlerde çayınız hep sıcak kalacak.

Arzum Deminde Inox Çay Makinesi

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