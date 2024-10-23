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En İyi Mutfak Robotu Hangi Marka? En Çok Tercih Edilen Mutfak Robotu Öneri ve Tavsiyeleri

etiket En İyi Mutfak Robotu Hangi Marka? En Çok Tercih Edilen Mutfak Robotu Öneri ve Tavsiyeleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2024 - 10:01

'En kaliteli mutfak robotu hangi marka?' sorusuna yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Mutfakta zaman ve enerji tasarrufu sağlayan, aynı zamanda yemek yapmayı daha keyifli hale getiren mutfak robotları, birçok marka ve modeliyle seçimimizi biraz zorlaştırıyor. İşte bu noktada sizin için hazırladığımız, en çok tercih edilen mutfak robotları arasında kullanıcıların beğenisini kazanmış en iyi mutfak robotu tavsiyeleri ve mutfak robotu fiyatları ile seçmeniz çok kolay. Gelin, hep birlikte en iyi mutfak robotu yorumlarının bulunduğu marka ve modellere birlikte bakalım.

Bu içerik, 22.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik, marka iş birliği içeriyor.”

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Karaca Mutfak Robotu

Karaca Mutfak Robotu

Karaca Mastermaid Power Max 11 in 1 Mutfak Robotu, 2500 W motor gücü ile mutfakların en çok tercih edilen bir diğer mutfak robotu tavsiyeleri arasında yer alıyor. 

  • Narenciye aparatı 

  • Çift katlı 4 kanatlı keskin bıçaklar ile tarhana ve kıyma gibi lezzetleri kolayca hazırlama 

  • 5 farklı rende başlığı 

  • Hamur karıştırma aparatı 

  • Yumurta çırpma aparatı 

  • Güçlü bıçaklara sahip blender ile buz kırabilme

  • Öğütücü 

Linki burada.

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Arzum Mutfak Robotu

Arzum Mutfak Robotu

Arzum AR1004 Blender Seti, çift taraflı paslanmaz çelik bıçak sayesinde et, sebze, soğan, meyve, fındık parçalama ve kıyma imkanı sunuyor.

  • Doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma ve el blender işlemleri yapmanızı sağlayan 5 fonksiyonu

  • Turbo düğme

  • Isıya dayanıklı metal öğütücü ve karıştırıcı

  • Sebze ve meyveleri kolayca ezip, püre ve ayran yapmaya uygun 800 ml kapasiteli özel ölçü kabı

  • 1500 ml doğrayıcı hazne kapasitesi 

  • Çırpırıcı aparatı 

  • 1000 W

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Blender setini 6 yıldır kullanıyorum kayınvalideme de hediye aldım bu fiyata bu performans harika.

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Bosch Mutfak Robotu

Bosch Mutfak Robotu

Kullanıcıların en iyi mutfak robotu yorumlarından yola çıkarak seçtiğimiz Bosch MCM3501M Mutfak Robotu, en çok tercih edilen mutfak robotları arasında yer alıyor. 

  • Güçlü 800 Watt motor

  • Karıştırma başlığı ve bıçak ile 50'den fazla fonksiyon

  • Dayanıklılık ve güvenli kullanım sağlayan vantuzlu ayaklar

  • Haznede kolayca saklanabilen aksesuarlar

  • Kompakt tasarım

  • Kahve çekirdekleri ve baharatları öğütebilme

  • 1 litrelik dahil karıştırma başlığı sayesinde smoothie hazırlama

Linki burada.

Çok iyi bir ürün ihtiyacım olduğu için hemen açıp kullandım pratik ve çoklu iş yapıyor Bosch'tan şaşmayın ömürlük kendisi.

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Arçelik Mutfak Robotu

Arçelik Mutfak Robotu

Paslanmaz çelik malzemeleri ve 1500 W gücü ile öne çıkan Arçelik Rhb 6050 S Resital, kalitesiyle kendinden söz ettiren blender setlerinden biri. 

  • Tek tuşla kontrol ve turbo özelliği

  • Rendeleme ve dilimleme için iki farklı disk

  • Doğrayıcı hazne 1,75 litre ve ölçü kabı 900 ml 

  • Aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir

  • Plastik doğrama kabı haznesi bulunuyor.

Linki burada.

Almadan çok araştırdım alınabilecek en iyi cihazlardan tereddütsüz alabilirsiniz.

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KitchenAid Mutfak Robotu

KitchenAid Mutfak Robotu

Mutfakta günlük kullanım için ideal boyutu ile öne çıkan KitchenAid Mutfak Robotu, paslanmaz çelik çok amaçlı bıçağı, 2 hızı ve titreşim seçeneği ile istediğiniz gibi doğrayabilir, karıştırabilir ve püre yapabilirsiniz.

  • 830 ml BPA içermeyen kase

  • Tek dokunuşla kolay çalıştırma 

Linki burada.

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Tefal Mutfak Robotu

Tefal Mutfak Robotu

Activflow Professional'ın 4 bıçaklı teknolojisi ile kolay ve güçlü doğrama sunan Tefal, 1,5 litrelik doğrayıcı haznesi ile öne çıkıyor.

  • 1000 W motor

  • 1250 ml karıştırma kabı

  • Buz kırma

  • Dilimleyici, rende ek doğrayıcı işlevleri

Linki burada.

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Philips Mutfak Robotu

Philips Mutfak Robotu

Philips HR2695/01 Mutfak Robotu Seti, SpeedTrigger Teknolojisi sayesinde yemeğinizi tam istediğiniz kıvama getirmenizi sağlıyor.

  • 1200 W motor

  • 1,7 litre mutfak robotu aksesuarı

  • Çift çırpıcı aksesuarı 

  • 0,5 litre kapasiteli BPA içermeyen hazne 

  • Tek tuşla çalıştırma 

Linki burada.

Ürün çok güzel. Philips markasını zaten herkes bilir. Evimizde başkaca Philips marka aletler de bulunmaktadır. Yıllardır kullanıyoruz, bir sıkıntı yok. Çok memnunuz. Bu mutfak robotu da beklediğimiz gibi. Canavar gibi maşallah. İşlerimizi bir çırpıda hallediyor. Gelir gelmez 130 kilo domates parçaladı. Fiyat performans olarak en makul ürün. Herkese tavsiye ediyorum.

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Fakir Mutfak Robotu

Fakir Mutfak Robotu

Doğrama, dilimleme, rendeleme ve çırpma gibi işlemleri kolaylıkla halletmeyi sağlayan Fakir Mr.Chef Quadro, 1000 W gücü ile maksimum verim elde etmeyi sağlıyor.

  • BPA içermeyen doğrama haznesi ve ölçü kabı 

  • 900 ml ölçü kabı ve 1500 ml doğrayıcı hazne kapasitesi

  • Kaymaz özellikli taban ve güvenli kullanım kilidi

  • Buz kırma özelliği 

  • Rendeleme, dilimleme ve çelik doğrayıcı 

  • Turbo fonksiyonu bulunuyor.

Linki burada.

Fakir gerçekten kalitesini konuşturmuş. Birincisi ürün çok kaliteli. İkincisi motorun sesi tiz değil bu yüzden rahatsız etmiyor. Parçalama kısmını nasıl çözdüklerini anlamadım ama domatesi rondoladığım zaman hızla yukarılara falan atmadığı için hepsi eşit parçalandı hiç büyük parça kalmadı. rendeleme kısmında iki kademe var ince ve kalın malzeme için ayrı kullanım yapabiliyorsunuz. Ürünü kesinlikle tavsiye ederim.

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Arnica Mutfak Robotu

Arnica Mutfak Robotu

Arnica Prokit 444 Plus Kompakt Mutfak Robotu, ergonomik kullanımının yanı sıra birbirinden farklı özellikleri de bir arada kullanmanızı sağlıyor.

  • 1,5 litre kapasite

  • 800 W motor gücü

  • 3 hız seviyesi

  • Paslanmaz çelik dilimleme bıçağı

  • Rendeleme diskleri

  • Hamur karıştırıcı

  • Otomatik emniyet sistemi

  • Katı meyve sıkacağı

  • Narenciye sıkacağı

  • Krema aparatı

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

 Anneme aldık, süt kaymağından tereyağ çıkarttı, harika. Haşlanmış patatesleri rendeledik. Rondosu da gayet kullanışlı, en çok tereyağını plastik bıçakla kolaylıkla çıkarmasına hayran kaldık, severek kullanıyor.

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Beko Mutfak Robotu

Beko Mutfak Robotu

Beko BKK 1391 Mutfak Robotu, 1000 W motor gücü, çeşitli hız kademeleri ve pulse özelliği ile her tür tarif için ideal bir performans sunuyor.

  • 4 hız seviyesi 

  • 1,2 litre kapasiteli plastik doğrama haznesi ve 1 litrelik blender haznesi

  • Çift bıçaklı sistemi sayesinde doğrama, rendeleme ve dilimleme işlemleri

Linki burada.

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