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Yves Saint Laurent Black Opium'dan Dior Homme Intense'e Sevilen Parfümlerde Büyük İndirim Fırsatı

etiket Yves Saint Laurent Black Opium'dan Dior Homme Intense'e Sevilen Parfümlerde Büyük İndirim Fırsatı

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 14:27

Birbirinden özel parfümlerde sizi bekleyen büyük indirim fırsatlarını bir araya getirdik. Versace Eros'tan Lancome La Vie Est Belle'ye kadar birçok popüler markada yer alan bu indirimlerle, en sevdiğiniz kokuları kaçırmadan edinebilirsiniz. Bu fırsatlarla kendinizi ya da sevdiklerinizi mis gibi kokularla şımartma şansını yakalayın. En sevdiğiniz parfümleri uygun fiyatlarla almanın keyfini çıkarın.

Bu içerik 20.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Versace Eros EDT 200 ml Erkek Parfüm

Versace Eros EDT 200 ml Erkek Parfüm

Tutkunun ve gücün bir ifadesi olan bu parfüm, taze, oryantal ve ağaçsı bir karaktere sahiptir. Tepe notalarında nane yağı, İtalyan limon kabuğu ve yeşil elma ile ferah bir başlangıç sunar. Kalıcı etkisi ve büyüleyici kokusuyla, güçlü ve kendine güvenen erkeklerin favorisi olmaya aday. 

8.169,30TL yerine sepette 4.084,65 TL.

Versace Eros EDT 200 ml Erkek Parfüm

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Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Yves Saint Laurent Black Opium Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Kahvenin enerjik ferahlığını yasemin çiçeğinin tutkulu kokusuyla birleştiren bu parfüm, kendine özgü ve yenilikçi bir deneyim sunuyor. İlk sıkıldığı andan itibaren, kahvenin canlı notaları ile çiçeklerin cezbedici etkisi harmanlanarak, güne enerjik ve çekici bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Sepette 2.624,54 TL.

Yves Saint Laurent Black Opium  Parfüm

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Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Bir aşk hikayesinin tutkusunu ve erkeğin güçlü karakterini simgeleyen bu parfüm, sofistike ve yoğun bir koku deneyimi sunar. Üst notalarda pembe biber ve menekşe yapraklarının enerjik karışımı, orta notalarda lavanta, adaçayı ve tarçın esansı ile dengelenirken, alt notalarda vanilya esansı, kristalleşmiş kestane ve tonka fasulyesi esansıyla sıcak ve etkileyici bir kapanış sağlar.

8.179,51TL yerine sepette 4.089,75 TL.

Emporio Armani  Parfüm

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Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Fas’tan gelen portakal çiçeğinin ateşli dokunuşu ile Fransız lavantasının zarif uyumundan oluşan bu parfüm, modern kadının özgür ruhunu yansıtan eşsiz bir koku sunar.

6.274,73TL yerine sepette 3.137,36 TL.

Kullanıcı yorumu;

2024 ün en iyi parfümü seçilmişti zaten. Kokuya diyecek yok. Ürün orijinal. Tek problem beyaz kıyafetlerde leke bırakıyor dikkat edilmeli kullanırken.

Yves Saint Laurent Libre Intense Edp 30 ml

Hepsiburada external

Emporio Armani Stronger With You EDT 100 ml Erkek Parfüm

Emporio Armani Stronger With You EDT 100 ml Erkek Parfüm

Öngörülemez ve her zaman orijinal olan bu parfüm, güçlü bir karaktere sahip erkekler için tasarlandı. Üst notalarında kakule, pembe biber ve menekşe yapraklarının dinamik karışımıyla enerjik bir başlangıç sunar. Çekici ve modern yapısıyla, her kullanıldığında etrafınızdakileri şaşırtacak özgün bir iz bırakır. 

7.520,17TL yerine sepette 3.760,08 TL.

Emporio Armani Stronger Erkek Parfüm

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Prada Parfüm 50 ml

Prada Parfüm 50 ml

Çiçeksi ve tatlı notaların zarif bir uyumla buluştuğu bu parfüm, sofistike bir duruş sergiliyor. Hafif çiçeksi dokunuşlar tatlı bir sıcaklıkla birleşerek feminen ve modern bir koku sunar. 

10.523,83TL yerine sepette 5.261,91 TL.

Prada Parfüm 50 ml

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Lancome La Vie Est Belle Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Lancome La Vie Est Belle Edp 100 Ml Kadın Parfüm

Çiçeksi ve hafif kokuların zarif uyumunu sevenler için ideal bir seçim.

11.183,15TL yerine sepette 5.591,57 TL.

Kullanıcı yorumu;

Alışveriş internetten olunca korkmuştum. Ama koku orjinal. Bildiğimiz koku.

Kalıcılık 3 gün sürüyor. Tabi ki, ilk gün ki gibi olmuyor. Ama hanım sıkıp odadan çıktıktan saatler sonra odaya girince odada kokuyor. Biz bayıldık, sizi bilmem:)

Lancome La Vie Est Belle  Parfüm

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Dior Homme Intense Edp 100 Ml Erkek Parfüm

Dior Homme Intense Edp 100 Ml Erkek Parfüm

Oryantal kokuların eşsiz uyumuyla hazırlanmış bu parfüm, Dior Homme'un yoğun ve etkileyici yeni versiyonunu sunuyor. Zevkli, duyarlı ve bir o kadar tahrik edici bu koku, üst düzey sofistike bir deneyim arayan erkekler için ideal. Kalıcılığıyla iz bırakan ve her ortamda fark yaratmanızı sağlayacak bir seçim!

8.904,97TL yerine sepette 4.452,48 TL.

Dior Homme Intense Edp 100 Ml Erkek Parfüm

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Calvin Klein Free Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Calvin Klein Free Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Odunsu aromaların modern bir yorumuyla hayat bulan bu parfüm, özgürlüğü ve sınır tanımayan bir yaşam tarzını temsil ediyor. Calvin Klein Free, enerjik ve modern insan ruhundan esinlenerek tasarlanmış bir koku. Günlük kullanıma uygun olan bu parfüm, hafif ama etkileyici yapısıyla hayatı dolu dolu yaşayan erkeklerin favorisi olacak.

3.337,99 TL yerine sepette 1.668,99 TL.

Kullanıcı yorumu;

Müthiş bir koku efsane alın aldırın.

Calvin Klein Free Edt 100 Ml Erkek Parfümü

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Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Esansı oryantal olan bu büyüleyici koku, sonsuz bir yolculuğun ve yeni keşfedilen özgürlüğün simgesi. Calvin Klein Euphoria, provokatif, seksi, duygusal ve şık kadınlar için tasarlanmış bir parfüm. Egzotik meyvelerle zenginleştirilmiş notalarıyla sizi büyülü bir dünyaya taşırken, kendinizi güçlü ve çekici hissetmenizi sağlayacak. 

 6.609,17 TL yerine 3.304,59 TL.

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

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Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Şekerli ve çiçeksi notalarıyla zarif ve etkileyici bir koku deneyimi sunar. Armani My Way, feminenliği ve özgürlüğü simgeleyen, kalıcı ve baş döndürücü bir parfümdür.

5.175,84TL yerine 2.587,92 TL.

Giorgio Armani My Way Edp 30 Ml Kadın Parfüm

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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