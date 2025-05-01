CHP İlçe Başkanı Olduğu Zaman Çekilmiş: Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir aydan fazla süredir “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu 2013 yılında 1 Mayıs’ta Taksim yürüyüşüne katıldığı görüntüler bugün sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu siyasetin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Olaylı 1 Mayıs 2013’te Taksim meydanında yürümüş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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