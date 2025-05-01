CHP İlçe Başkanı Olduğu Zaman Çekilmiş: Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada “yolsuzluk” iddiasıyla yakın çalışma arkadaşları ile birlikte tutuklanmıştı.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlanırken, Ekrem İmamoğlu’nun eski görüntüleri de gündem oldu.