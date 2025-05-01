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CHP İlçe Başkanı Olduğu Zaman Çekilmiş: Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

CHP İlçe Başkanı Olduğu Zaman Çekilmiş: Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs Görüntüleri Yeniden Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.05.2025 - 10:43

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir aydan fazla süredir “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu 2013 yılında 1 Mayıs’ta Taksim yürüyüşüne katıldığı görüntüler bugün sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu siyasetin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu siyasetin en çok konuşulan isimlerinden biri.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada “yolsuzluk” iddiasıyla yakın çalışma arkadaşları ile birlikte tutuklanmıştı.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlanırken, Ekrem İmamoğlu’nun eski görüntüleri de gündem oldu.

Olaylı 1 Mayıs 2013’te Taksim meydanında yürümüş.

Olaylı 1 Mayıs 2013’te Taksim meydanında yürümüş.

1 Mayıs 2013’te polis ekipleri Taksim’de kutlama yapmaya izin vermemiş ancak CHP ve sendikalar Taksim’e zorla çıkarak yürüyüş yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun da yürüyüşte CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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