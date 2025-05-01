onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1 Mayıs Tedbirleri İşe Gidenleri Vurdu: Kapatılan Yollar Nedeniyle İşe Yürüyerek Gittiler

1 Mayıs Tedbirleri İşe Gidenleri Vurdu: Kapatılan Yollar Nedeniyle İşe Yürüyerek Gittiler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 09:36

İstanbul’un bazı ilçelerinde 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yollar trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin dün aldığı karar gereği bazı ilçelerde yollar sabah saat 05.00 itibari ile trafiğe kapatıldı.

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı da sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar elektrikli araçları tercih ederken bazı vatandaşlar ise motosiklet ile iş yerlerine ulaşmaya çalıştı.

İşte İstanbul'dan sabah işe gidiş manzaraları:

İşte İstanbul'dan sabah işe gidiş manzaraları:

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın