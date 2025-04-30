Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Açıklaması: "Bakalım Daha Kaçı Siyaset Yolunda Telef Olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP’yi sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı, “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin grup toplantısında yaptığı sert açıklamalar gündemde.
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Cumhurbaşkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için izlediği siyaseti de sert dille eleştirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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