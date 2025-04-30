Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Açıklaması: "Bakalım Daha Kaçı Siyaset Yolunda Telef Olacak"

Siyasi rakip olarak CHP’den memnun olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzahı olmayanının mizahı olur. CHP’de olanları başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP’den şikayetçi değiliz. Sürekli tekzip yiyen, yalanlanan bir CHP başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP’ye umut bağlayan vatandaşlarımıza üzülüyoruz.” ifadelerini kullandı.