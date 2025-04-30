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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Açıklaması: "Bakalım Daha Kaçı Siyaset Yolunda Telef Olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Açıklaması: "Bakalım Daha Kaçı Siyaset Yolunda Telef Olacak"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 14:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP’yi sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı, “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin grup toplantısında yaptığı sert açıklamalar gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin grup toplantısında yaptığı sert açıklamalar gündemde.

Siyasi rakip olarak CHP’den memnun olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzahı olmayanının mizahı olur. CHP’de olanları başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP’den şikayetçi değiliz. Sürekli tekzip yiyen, yalanlanan bir CHP başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP’ye umut bağlayan vatandaşlarımıza üzülüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için izlediği siyaseti de sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için izlediği siyaseti de sert dille eleştirdi.

Özgür Özel için, “Perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başladı” diyen Erdoğan, “Bunların eski başkanı (Kemal Kılıçdaroğlu) aynı hevesle kurmadık masa bırakmadı. Ama sonucu gördük. Güya Cumhurbaşkanı olacaktı, tarih oldu. Şimdi kapısını kimse çalmıyor. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi; göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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