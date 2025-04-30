Terör Örgütü PKK’dan Yeni Açıklama: “PKK’nın Feshini Gerçekleştireceğiz”

Medya Haber TV'de konuşan Karasu şu ifadeleri kullandı:

'Önderliğin bu verdiği emek, tabii ki bizim tarafımızdan gerekleri yerine getirilecektir. Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız.

PKK çağrıya uyacaktır. PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor.'