Terör Örgütü PKK’dan Yeni Açıklama: “PKK’nın Feshini Gerçekleştireceğiz”
Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' ve 'kendini fesih' çağrısına ilişkin olarak Medya Haber TV'de açıklamalarda bulundu. “PKK’nın feshini gerçekleştireceğiz” diyen Karasu “Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın” ifadelerini kullandı.
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PKK'lı Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli’nin ‘silah bırakma’ çıkışı ile başlayan süreç hakkında açıklamalar yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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