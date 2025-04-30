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Terör Örgütü PKK’dan Yeni Açıklama: “PKK’nın Feshini Gerçekleştireceğiz”

Terör Örgütü PKK’dan Yeni Açıklama: “PKK’nın Feshini Gerçekleştireceğiz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 13:07

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' ve 'kendini fesih' çağrısına ilişkin olarak Medya Haber TV'de açıklamalarda bulundu. “PKK’nın feshini gerçekleştireceğiz” diyen Karasu “Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın” ifadelerini kullandı.

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PKK'lı Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli’nin ‘silah bırakma’ çıkışı ile başlayan süreç hakkında açıklamalar yaptı.

PKK'lı Mustafa Karasu, Devlet Bahçeli’nin ‘silah bırakma’ çıkışı ile başlayan süreç hakkında açıklamalar yaptı.

Medya Haber TV'de konuşan Karasu şu ifadeleri kullandı: 

'Önderliğin bu verdiği emek, tabii ki bizim tarafımızdan gerekleri yerine getirilecektir. Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız.

PKK çağrıya uyacaktır. PKK bir önderlik hareketidir. PKK’nin politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor. Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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