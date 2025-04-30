8 Bin 463 Yıl 4 Aylık Hapis Cezası Onanan Adnan Oktar'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Televizyona çıktığı dönemde boyalı siyah saçları ve yoğun makyajı ile tanınan Adnan Oktar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Adnan Oktar’ın onanan cezası; toplam 8 bin 463 yıl 4 ay!
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Adnan Oktar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
İşte Adnan Oktar'ın değişimi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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