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8 Bin 463 Yıl 4 Aylık Hapis Cezası Onanan Adnan Oktar'ın Son Hali Ortaya Çıktı

8 Bin 463 Yıl 4 Aylık Hapis Cezası Onanan Adnan Oktar'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:08

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Televizyona çıktığı dönemde boyalı siyah saçları ve yoğun makyajı ile tanınan Adnan Oktar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Adnan Oktar’ın onanan cezası; toplam 8 bin 463 yıl 4 ay!

Adnan Oktar’ın onanan cezası; toplam 8 bin 463 yıl 4 ay!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamladı. Daire, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022'de karar verdiği 215 sanıklı davada, yerel mahkeme kararını temyiz eden 91 sanık yönünden inceleme yaptı.

Buna göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Oktar'a, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan verilen hapis cezası ise 'dava yokluğu' gerekçesiyle bozuldu.

Adnan Oktar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Adnan Oktar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Adnan Oktar’ın zaman içindeki değişimi dikkat çekti. Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla hüküm giyen Oktar’ın zaman içinde çok değiştiği gözlendi. Halen çeşitli davalardan yargılanmaya devam eden Oktar’ın son görüntüsü de ortaya çıktı.

İşte Adnan Oktar'ın değişimi:

İşte Adnan Oktar'ın değişimi:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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