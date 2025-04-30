Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş ‘Parti Aracında Çocuk Tacizi’ İddiasıyla Tutuklandı
Kaynak: https://www.kocaelihakimiyet.com/habe...
İzmit’te, Zafer Partisi İlçe eski Başkanı İbrahim Demirtaş hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sonrası tutuklama kararı verildi.
Kocaeli Hakimiyet Gazetesi’nden Arzu Çabuk Yazıcı’nın haberine göre; İbrahim Demirtaş'ın bir parti çalışmasının ardından parti aracında 14 yaşındaki parti gönüllüsü genç kızı taciz ettiği iddia edildi.
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Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş tutuklandı.
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Yaşanan süreci eşi Emina Bal Demirtaş anlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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