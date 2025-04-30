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Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş ‘Parti Aracında Çocuk Tacizi’ İddiasıyla Tutuklandı

Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş ‘Parti Aracında Çocuk Tacizi’ İddiasıyla Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 12:38

İzmit’te, Zafer Partisi İlçe eski Başkanı İbrahim Demirtaş hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sonrası tutuklama kararı verildi. 

Kocaeli Hakimiyet Gazetesi’nden Arzu Çabuk Yazıcı’nın haberine göre; İbrahim Demirtaş'ın bir parti çalışmasının ardından parti aracında 14 yaşındaki parti gönüllüsü genç kızı taciz ettiği iddia edildi.

Kaynak: https://www.kocaelihakimiyet.com/habe...
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Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş tutuklandı.

Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş tutuklandı.

Kocaeli Hakimiyet Gazetesi’nden Arzu Çabuk Yazıcı’nın haberine göre; 17 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan bir parti çalışmasının ardından, Demirtaş'ın 14 yaşındaki bir parti gönüllüsü genç kızı parti aracında taciz ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili genç kızın bir ses kaydı aldığı da iddialar arasında yer aldı.

İddiaların kamuoyuna ve basına yansımasının ardından, Zafer Partisi tarafından Demirtaş’ın yaklaşık bir ay önce görevden alındığı açıklandı. İlçe Başkanlığı görevine avukat Selman Gürpınar atanırken, parti yönetimi süreci yakından takip ettiklerini bildirdi. İbrahim Demirtaş ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağını ifade etti ve savcılığa başvurdu.

Yaşanan süreci eşi Emina Bal Demirtaş anlattı.

Yaşanan süreci eşi Emina Bal Demirtaş anlattı.

İbrahim Demirtaş’ın eşi Emine Bal Demirtaş’ın açıklamasına göre; Demirtaş çocuk şubede verdiği ifadenin ardından nöbetçi savcılığa sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik, mahkeme gününe kadar delillerin toplanabilmesi için Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Demirtaş, işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, yargı sürecinin sonunda çıkacak karara göre hakkındaki nihai durum netlik kazanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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