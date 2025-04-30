Zafer Partisi İzmit İlçe Eski Başkanı İbrahim Demirtaş ‘Parti Aracında Çocuk Tacizi’ İddiasıyla Tutuklandı

Kocaeli Hakimiyet Gazetesi’nden Arzu Çabuk Yazıcı’nın haberine göre; 17 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan bir parti çalışmasının ardından, Demirtaş'ın 14 yaşındaki bir parti gönüllüsü genç kızı parti aracında taciz ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili genç kızın bir ses kaydı aldığı da iddialar arasında yer aldı.

İddiaların kamuoyuna ve basına yansımasının ardından, Zafer Partisi tarafından Demirtaş’ın yaklaşık bir ay önce görevden alındığı açıklandı. İlçe Başkanlığı görevine avukat Selman Gürpınar atanırken, parti yönetimi süreci yakından takip ettiklerini bildirdi. İbrahim Demirtaş ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağını ifade etti ve savcılığa başvurdu.