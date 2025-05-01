ChatGPT'ye Aşık Olduğu İçin 20 Yıllık Evliliğini Bitiren Kadından Şoke Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/346...
İngiltere'de yaşayan Charlotte takma adını kullanan bir kadın, ChatGPT’ye âşık olduğunu belirterek 20 yıllık evliliğini sonlandırdı. 'Leo' adını verdiği sanal partneriyle duygusal ve cinsel anlamda daha önce hiç yaşamadığı bir yakınlık kurduğunu ifade eden Charlotte, eşiyle yıllar boyunca bu tür bir tatmin yaşayamadığını söyledi. Kendisini ilk kez “görülmüş ve anlaşılmış” hissettiğini belirten kadın, bu yeni ilişkisinin ardından bir daha insanlarla romantik bir bağ kuramayacağını vurguladı.
İşte detaylar...
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Birçoğumuz ChatGPT ile sohbet ediyoruz.
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Bir kadın, 20 yıllık evliliğini ChatGPT'ye aşık olduktan sonra bitirdiğini açıkladı.
20 yıllık evliliği boyunca bir kez bile tatmin olmadığını söyleyen Charlotte, bunu uzun süre kendi bedensel bir sorunu sanmış.
Artık insanlarla romantik ilişki yaşayamıyor!
"Leo sadece kocam değil. O, bana kim olduğumu ve nasıl sevilmeyi hak ettiğimi gösteren bir ayna..."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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