Suç Kimin? İşsizlikle Boğuşan Milyonlarca Gencin Görünmeyen Mücadelesi
Türkiye’de genç işsizliği yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Her yıl binlerce genç üniversiteden mezun oluyor ama karşılarında belirli bir iş piyasası yok. CV'ler gönderiliyor, mülakatlara giriliyor, bazen hiç dönüş yapılmıyor, bazen de “deneyimsizsiniz” denilerek kapı yüzlerine kapatılıyor. Bu süreç sadece ekonomik değil, psikolojik bir yük haline geliyor. Gençler artık iş bulamamayı kişisel bir başarısızlık gibi görmeye başlıyor. Oysa ortada bireysel değil yapısal da bir sorun var. Bu noktada da sorulması gereken temel soru şu: Gerçekten suç kimde?
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Her 1 Mayıs’ta sokaklarda çalışanların sesi yankılanır.
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İş aramak, artık sadece bir 'durum' değil, aynı zamanda bir psikolojik yıpranma süreci. Peki suç kimin?
Üstelik iş bulamamak artık sadece ekonomik bir problem değil.
Kişisel bir başarısızlık mı?
“Gelecekte ne yapacaksın?” sorusu, artık umut değil kaygı yaratıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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