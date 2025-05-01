Suç Kimin? İşsizlikle Boğuşan Milyonlarca Gencin Görünmeyen Mücadelesi

Çünkü bugünü kurtarmak bile zor. Ev kirası, fatura, yol parası derken, bir işimiz olsun olmasın, hep bir geçim mücadelesindeyiz. Bir de üstüne “başarılı olma baskısı” biniyor.

Bu yüzden bugün, 1 Mayıs sadece çalışabilenlerin değil, çalışamayanların da günü. Çünkü emek sadece alınan maaşla ölçülmez. Verdiğiniz psikolojik mücadele, ayakta kalma çabanız, vazgeçmeyişiniz de bir emek. Bu umut bile başlı başına bir direniş...