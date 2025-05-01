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Suç Kimin? İşsizlikle Boğuşan Milyonlarca Gencin Görünmeyen Mücadelesi

Suç Kimin? İşsizlikle Boğuşan Milyonlarca Gencin Görünmeyen Mücadelesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.05.2025 - 09:57

Türkiye’de genç işsizliği yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen bir sorun. Her yıl binlerce genç üniversiteden mezun oluyor ama karşılarında belirli bir iş piyasası yok. CV'ler gönderiliyor, mülakatlara giriliyor, bazen hiç dönüş yapılmıyor, bazen de “deneyimsizsiniz” denilerek kapı yüzlerine kapatılıyor. Bu süreç sadece ekonomik değil, psikolojik bir yük haline geliyor. Gençler artık iş bulamamayı kişisel bir başarısızlık gibi görmeye başlıyor. Oysa ortada bireysel değil yapısal da bir sorun var. Bu noktada da sorulması gereken temel soru şu: Gerçekten suç kimde?

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Her 1 Mayıs’ta sokaklarda çalışanların sesi yankılanır.

Her 1 Mayıs’ta sokaklarda çalışanların sesi yankılanır.

Hak arayanların ve “artık yeter” diyenlerin günü olur. Ama o kalabalığın içinde bir grup hep görünmez kalır. Onlarda işsiz gençler. Ne meydanlarda duyulurlar, ne haberlerde yer bulurlar. Çünkü “çalışmıyor olmak”, hele ki gençseniz, çoğu zaman utanılacak bir şey gibi sunulur.

İş aramak, artık sadece bir 'durum' değil, aynı zamanda bir psikolojik yıpranma süreci. Peki suç kimin?

İş aramak, artık sadece bir 'durum' değil, aynı zamanda bir psikolojik yıpranma süreci. Peki suç kimin?

Her gün yeni bir ilana başvurup, saatlerce bekleyip, hiçbir geri dönüş almamak... Sonra sosyal medyada “Hayallerinizin peşinden gidin!” yazan postlara denk gelince bazı şeyleri kaçırıyormuş gibi gibi hissetmek. Halbuki o hayallerin çoğu, torpille, tesadüflerle ya da maddi destekle var olabiliyor.

Üstelik iş bulamamak artık sadece ekonomik bir problem değil.

Üstelik iş bulamamak artık sadece ekonomik bir problem değil.

Aile içinde suskunluk yaratıyor. Arkadaş ortamında geri çekilmenize sebep oluyor. İnsanların “şu an ne yapıyorsun?” sorusu sizi daraltıyor. Çünkü “hiçbir şey” demek istemiyorsunuz ama “hiçbir şey yapmamak” sizin tercihiniz değil. Sen her gün onlarca başvuru yapıyor, belki sabahlara kadar bir portfolyo hazırlıyor, belki de sırf mülakat sürecinde elenmemek için daha fazla dil öğrenmeye, daha fazla eğitim almaya çalışıyorsunuz. Ama yetmiyor. Sistem hep biraz daha istiyor.

Kişisel bir başarısızlık mı?

Kişisel bir başarısızlık mı?

Üniversiteler her yıl binlerce mezun verirken, iş alanları sabit. Herkes aynı alanlara yönlendirilmişken, farklı olmak da başarıya ulaşmak da zorlaşıyor. Adil bir başlangıç çizgisi yok. Bazılarımız 10 adım önden başlıyor, bazılarımız daha ilk adımda eleniyoruz. Ama bu eşitsizlik hiç konuşulmuyor.

“Gelecekte ne yapacaksın?” sorusu, artık umut değil kaygı yaratıyor.

“Gelecekte ne yapacaksın?” sorusu, artık umut değil kaygı yaratıyor.

Çünkü bugünü kurtarmak bile zor. Ev kirası, fatura, yol parası derken, bir işimiz olsun olmasın, hep bir geçim mücadelesindeyiz. Bir de üstüne “başarılı olma baskısı” biniyor.

Bu yüzden bugün, 1 Mayıs sadece çalışabilenlerin değil, çalışamayanların da günü. Çünkü emek sadece alınan maaşla ölçülmez. Verdiğiniz psikolojik mücadele, ayakta kalma çabanız, vazgeçmeyişiniz de bir emek. Bu umut bile başlı başına bir direniş...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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