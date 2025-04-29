Günde Yarım Kilo Mama Yiyor: 130 Santimetre Boyuyla Sosyal Medya Fenomeni Kedi
Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
Moldova’da yaşayan Daniela isimli bir kadın, 13 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğundaki Maine Coon cinsi kedisi Zeus sayesinde kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle boyutlarıyla dikkat çeken Zeus, ayakta durduğunda neredeyse bir okul öncesi çocukla aynı boya ulaşabiliyor. Günde yarım kilo mama tüketen dev kedi, sadece fiziksel özellikleriyle değil, insanlarla kurduğu iletişimle de takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videolarıyla Zeus, şimdiden bir internet fenomenine dönüşmüş durumda.
Gelin, dünyalar tatlısı Zeus'a beraber bakalım...
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Maine Coon cinsi kedi Zeus ile tanışın.
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Günde yarım kilo mama yiyor!
Sadece boyuyla değil, zekasıyla da dikkat çekiyor.
Bu kadar ünlü olmasının sebebi sadece büyüklüğü değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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