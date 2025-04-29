Günde Yarım Kilo Mama Yiyor: 130 Santimetre Boyuyla Sosyal Medya Fenomeni Kedi

Kendisi, cinslerine göre oldukça büyük. Bu nedenle de sosyal medyada büyük ilgi gören Zeus, birçok kişi tarafından da merak ediliyor.

Şu an 13 kilo ve hala büyümeye devam ediyor. Arka ayaklarının üzerine kalktığında 130 santimetreyi buluyor. Yani neredeyse 7 yaşında bir çocukla aynı boyda.