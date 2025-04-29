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Günde Yarım Kilo Mama Yiyor: 130 Santimetre Boyuyla Sosyal Medya Fenomeni Kedi

Günde Yarım Kilo Mama Yiyor: 130 Santimetre Boyuyla Sosyal Medya Fenomeni Kedi

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 22:25

Moldova’da yaşayan Daniela isimli bir kadın, 13 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğundaki Maine Coon cinsi kedisi Zeus sayesinde kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle boyutlarıyla dikkat çeken Zeus, ayakta durduğunda neredeyse bir okul öncesi çocukla aynı boya ulaşabiliyor. Günde yarım kilo mama tüketen dev kedi, sadece fiziksel özellikleriyle değil, insanlarla kurduğu iletişimle de takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videolarıyla Zeus, şimdiden bir internet fenomenine dönüşmüş durumda.

Gelin, dünyalar tatlısı Zeus'a beraber bakalım...

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
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Maine Coon cinsi kedi Zeus ile tanışın.

Maine Coon cinsi kedi Zeus ile tanışın.

Kendisi, cinslerine göre oldukça büyük. Bu nedenle de sosyal medyada büyük ilgi gören Zeus, birçok kişi tarafından da merak ediliyor.

Şu an 13 kilo ve hala büyümeye devam ediyor. Arka ayaklarının üzerine kalktığında 130 santimetreyi buluyor. Yani neredeyse 7 yaşında bir çocukla aynı boyda.

Günde yarım kilo mama yiyor!

Günde yarım kilo mama yiyor!

Zeus’un büyüklüğüyle doğru orantılı bir iştahı var. Günde tam 500 gram mama tüketiyor; bunun yarısı da çiğ dana eti. Uyuduğu yatak ise normal kedilere göre biraz fazla lüks. Kendisine bir Husky cinsi köpeklere uygun bir yatak alınsa da kuyruğu hala dışarıda kalıyor.

Sadece boyuyla değil, zekasıyla da dikkat çekiyor.

Sadece boyuyla değil, zekasıyla da dikkat çekiyor.

komutla pati verebiliyor ve hatta ödül maması için düğmelere basıyor. Sahibi Daniela’nın söylediğine göre Zeus’un bakımı da ekstra uğraş gerektiriyor. Günde birkaç kez taranıyor, mama masrafıysa klasik bir kedininkinin üç katı.

Bu kadar ünlü olmasının sebebi sadece büyüklüğü değil.

Bu kadar ünlü olmasının sebebi sadece büyüklüğü değil.

Özellikle çocuklarla çekilen videoları çok ilgi çekiyor. Neredeyse bir çocukla aynı boyda olduğu için herkes şaşıp kalıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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