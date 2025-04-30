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Trafikte Ölümlü Kazaya Karışan Zehra Kınık Hakim Karşısına Çıktı: "Adli Tıp’ın Raporunu Kabul Etmiyorum"

Trafikte Ölümlü Kazaya Karışan Zehra Kınık Hakim Karşısına Çıktı: "Adli Tıp’ın Raporunu Kabul Etmiyorum"

Kerem Kınık
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 15:07

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık trafikte seyir halindeyken motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Tutuksuz olarak yargılanan Fatma Zehra Kınık bugün hakim karşısında çıktı ve Adli Tıp Kurumu tarafından kendisi için “Asli kusurlu” olarak verilen raporu kabul etmediğini söyledi.

Hayatını kaybeden gencin annesi ise “O hala aynı arabayı kullanıyor, ben oğlumun öldüğü yerden bile geçemiyorum” dedi.

Mahkeme davayı eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs tarihe erteledi.

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra KınıK yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra KınıK yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Beykoz’da 9 Temmuz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. 

Çeki’nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık’ın yargılanmasına devam edildi.

Zehra Kınık asli kusurlu olduğunu söyleyen Adli Tıp raporunu kabul etmedi.

Zehra Kınık asli kusurlu olduğunu söyleyen Adli Tıp raporunu kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Zehra Kınık, 'Şunu belirtmek isterim ki bu kaza üzücü bir kaza. Kimse başına gelsin istemez. Ben değerli ailenin üzüntüsünü paylaşıyorum. Kaza sonrası ailemle evine gidip taziyelerimi paylaştım. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kesinlikle kabul etmiyorum. Kontrollerimi yaptım. Üç tane araç geçti, o şekilde yola çıktım. Ben yolun ortasına geldiğimde motosikleti o esnada gördüm. Ben durmadığım için yargılanıyorum ancak ben durdum. Süratli şekilde geliyordu, kaskı yoktu. Avukatımız da arz ettiği gibi kazada o sürtme sadece maddi hasarlı kazaydı, ölüm o esnada meydana gelmedi. Orada yaralandı. Ben hızlı bir şekilde arabamı park edip kaza yerine gittim. ‘Ambulans çağırın’ dedim. Keşke bu kaza olmasaydı. Kimse başına gelsin istemez.' ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin acılı annesi Zehra Kınık’a tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin acılı annesi Zehra Kınık’a tepki gösterdi.

Maktul Batın Barlas Çeki’nin annesi ise, 'Kendisi motor önündeyken birden hızlanıyor. O ara neyle uğraşıyordu bilmiyoruz. Motoru görmemesi imkansız. Oğlumun düştüğü yeri izleyemiyorum. Minibüs yolcu indirdiğini söylüyordu. Yüzde yüz kusurlu, üzgün olduğuna da inanmıyorum. Aynı araca binebiliyor ama ben aynı caddeden geçemiyorum. Ben 10 aydır stresten acımı yaşayamıyorum. Bu kadın serbestçe hala arabayla gezebiliyor. İkinci kazayı yapmış yine birisi ölebilirdi. Oğlum kask taksa da sonuç değişmiyordu. Ölümünün sebebi genel travma.' ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs tarihine erteledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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