Trafikte Ölümlü Kazaya Karışan Zehra Kınık Hakim Karşısına Çıktı: "Adli Tıp’ın Raporunu Kabul Etmiyorum"

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık trafikte seyir halindeyken motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olmuştu.

Tutuksuz olarak yargılanan Fatma Zehra Kınık bugün hakim karşısında çıktı ve Adli Tıp Kurumu tarafından kendisi için “Asli kusurlu” olarak verilen raporu kabul etmediğini söyledi.

Hayatını kaybeden gencin annesi ise “O hala aynı arabayı kullanıyor, ben oğlumun öldüğü yerden bile geçemiyorum” dedi.

Mahkeme davayı eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs tarihe erteledi.