Trafikte Ölümlü Kazaya Karışan Zehra Kınık Hakim Karşısına Çıktı: "Adli Tıp’ın Raporunu Kabul Etmiyorum"
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık trafikte seyir halindeyken motosikletli Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olmuştu.
Tutuksuz olarak yargılanan Fatma Zehra Kınık bugün hakim karşısında çıktı ve Adli Tıp Kurumu tarafından kendisi için “Asli kusurlu” olarak verilen raporu kabul etmediğini söyledi.
Hayatını kaybeden gencin annesi ise “O hala aynı arabayı kullanıyor, ben oğlumun öldüğü yerden bile geçemiyorum” dedi.
Mahkeme davayı eksikliklerin giderilmesi için 26 Mayıs tarihe erteledi.
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra KınıK yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.
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Zehra Kınık asli kusurlu olduğunu söyleyen Adli Tıp raporunu kabul etmedi.
Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin acılı annesi Zehra Kınık’a tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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