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17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık, Aileye Para Teklif Etmiş!

17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık, Aileye Para Teklif Etmiş!

Kızılay Kerem Kınık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 11:47

Deprem döneminde yaptığı çadır satışı ile gündeme oturan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın Temmuz ayında arabayla çarparak ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin teyzesinden gelen video gündeme bomba gibi düştü. 

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık’ın kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/yasamini...
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Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin teyzesinden gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin teyzesinden gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Batın Barlasçeki'nin ailesi adına açıklama teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

Teyze Kübra Doğan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları:

Tutuklanmayan Zehra Kınık geçtiğimiz günlerde bir kez daha kaza yaptı.

Tutuklanmayan Zehra Kınık geçtiğimiz günlerde bir kez daha kaza yaptı.

3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da Kınık ailesine ait olan 34 FKJ 390 plakalı otomobil maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kayıtlara göre araçta yaklaşık 152 bin TL’lik hasar oluşurken otomobili yine Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları kazanın ardından Kerem Kınık’ın kaza yerine geldiğini ifade ederken 9 Temmuz 2024’teki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kaza da yine 34 FKJ 390 plakalı araçla gerçekleşmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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