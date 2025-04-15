17 Yaşındaki Batın Barlasçeki’nin Ölümüne Neden Olan Zehra Kınık, Aileye Para Teklif Etmiş!
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/yasamini...
Deprem döneminde yaptığı çadır satışı ile gündeme oturan Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın Temmuz ayında arabayla çarparak ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin teyzesinden gelen video gündeme bomba gibi düştü.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Teyze Kübra Doğan, Fatma Zehra Kınık’ın kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.
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Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin teyzesinden gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
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Teyze Kübra Doğan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları:
Tutuklanmayan Zehra Kınık geçtiğimiz günlerde bir kez daha kaza yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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