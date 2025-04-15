Japonya’da Google’a Yasaklama! Japon Rekabet Kurumu’ndan Google’a Durdurma Kararı
Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiasıyla yasaklanması emri verildiğini açıkladı. Daha önce de gündeme gelen haberlerde Google'ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin arama pazarında rekabeti haksız yere kısıtladığı belirtilirken yakın zamanda kararın duyurulacağı belirtilmişti.
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Google, Japonya’da yasaklandı. Gerekçe ise akıllı telefon üreticilerine uygulandığı iddia edilen baskı.
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Reuters’te yer alan habere göre; Japonya'nın rekabet denetim kurumu Google hakkında durdurma kararı verdi.
Daha önce de Google’ın Japonya’daki antimonopoli yasalarını ihlal ettiği iddia edilmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ha benim tosunuma!
Tosunuma yi japon ismi gibi okudum
daha iyisini yaparlar akıllı insanlar 😉