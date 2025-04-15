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Japonya’da Google’a Yasaklama! Japon Rekabet Kurumu’ndan Google’a Durdurma Kararı

Japonya’da Google’a Yasaklama! Japon Rekabet Kurumu’ndan Google’a Durdurma Kararı

Google Japonya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 11:04 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 11:19

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiasıyla yasaklanması emri verildiğini açıkladı. Daha önce de gündeme gelen haberlerde Google'ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin arama pazarında rekabeti haksız yere kısıtladığı belirtilirken yakın zamanda kararın duyurulacağı belirtilmişti.

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Google, Japonya’da yasaklandı. Gerekçe ise akıllı telefon üreticilerine uygulandığı iddia edilen baskı.

Google, Japonya’da yasaklandı. Gerekçe ise akıllı telefon üreticilerine uygulandığı iddia edilen baskı.

ABD’li teknoloji devi Google’ın başı Japonya’da dertte. 

Japonya Adil Ticaret Komisyonu, Google'ı daha önce ülkenin antimonopoli yasasını ihlal etmekten suçlu ilan etmeye hazırlanıyordu. Şimdi ise Google’ın Japonya’da yasaklanması kararı verildi.

Reuters’te yer alan habere göre; Japonya'nın rekabet denetim kurumu Google hakkında durdurma kararı verdi.

Reuters’te yer alan habere göre; Japonya'nın rekabet denetim kurumu Google hakkında durdurma kararı verdi.

Haberde alınan bu kararın gerekçesi olarak Google’ın akıllı telefon üreticilerine kendi hizmetlerini önceliklendirmeleri yönünde baskı yaptığı iddiası yer aldı. Bu karar, bir ABD’li teknoloji devine karşı Japonya’da alınan ilk bu tür karar oldu.

Daha önce de Google’ın Japonya’daki antimonopoli yasalarını ihlal ettiği iddia edilmişti.

Daha önce de Google’ın Japonya’daki antimonopoli yasalarını ihlal ettiği iddia edilmişti.

Aralık ayında gündeme gelen haberde; Japonya Adil Ticaret Komisyonu'nun Google'ı ülkenin antimonopoli yasalarını ihlal etmekten suçlu ilan edeceği iddia edilmişti. Google'ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin arama pazarında rekabeti haksız yere kısıtladığı belirtilirken yakın zamanda kararın duyurulacağı belirtildi.

Adil Ticaret Komisyonu Denetçileri, Amerikalı teknoloji firmasının sözleşmelerinin Android cihazlara Google'ın arama uygulamasını ve Chrome tarayıcısını yüklemek için ön koşullar içerdiğini ve bunun potansiyel olarak arama ve tarayıcı pazarındaki rekabeti sınırladığı söylendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Pickle Rick

Ha benim tosunuma!

Siqilacci

Tosunuma yi japon ismi gibi okudum

İrem Hazal TÜRK

daha iyisini yaparlar akıllı insanlar 😉