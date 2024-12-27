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Bütçenize Uygun Seçeneklerle Spor ve Outdoor Aktivitelerinizi Daha Keyifli Hale Getirin

etiket Bütçenize Uygun Seçeneklerle Spor ve Outdoor Aktivitelerinizi Daha Keyifli Hale Getirin

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 14:08

Spor ve outdoor etkinliklerinizi daha eğlenceli hale getirecek, bütçenize uygun seçeneklerle donatılmış 1000 TL altı spor ve outdoor ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Bu ürünler, hem kalitenin hem de uygun fiyatın bir arada bulunduğu, her bütçeye hitap eden seçenekler sunuyor.

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 27.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Contigo Üniseks Byron içecek şişesi

Contigo Üniseks Byron içecek şişesi

%100 sızdırmaz ve damlatmaz tasarımıyla güvenli ve pratik bir kullanım sunar. Vakum yalıtımlı çift duvarlı termos yapısı sayesinde içeceklerinizi saatlerce sıcak veya soğuk tutar. Hem işlevsel hem de şık tasarımıyla günlük kullanımın vazgeçilmezi olacak!

Fiyatı 597,83TL.

Contigo Üniseks Byron içecek şişesi

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir),Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Champion İşlemeli C-Logo Bere

Champion İşlemeli C-Logo Bere

Champion İşlemeli C-Logo Bere, kış aylarında hem şıklık hem de sıcaklık arayanlar için mükemmel bir tercih! Modern ve ikonik tasarımıyla stilinizi tamamlarken, kaliteli yapısıyla sizi soğuk havalardan korur.

Fiyatı 502,90TL.

Champion İşlemeli C-Logo Bere

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Under Armour Undeniable 5.0 Duffle

Under Armour Undeniable 5.0 Duffle

Under Armour Spor Çantası, son derece su itici kaplamasıyla eşyalarınızı koruma altına alırken, şık ve modern tasarımıyla dikkat çeker. Geniş iç hacmi ve kullanışlı bölmeleri sayesinde spora giderken tüm ihtiyaçlarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. Hem dayanıklı hem de stil sahibi bir spor çantası arayanlar için ideal bir seçim!

Fiyatı 969,90TL.

Under Armour Undeniable 5.0 Duffle

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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5 Adet Farklı Dirençte Pilates Squat Aerobik Bandı

5 Adet Farklı Dirençte Pilates Squat Aerobik Bandı

Dirençte Pilates Squat Aerobik Bandı, hafif, orta ve sert direnç seviyelerinde sunulan 5 adet bandıyla egzersizlerinizi özelleştirme imkanı tanır. Esnek ve dayanıklı yapısıyla pilates, squat ve aerobik hareketlerinizi destekleyerek antrenman verimliliğinizi artırır. Her seviyeden kullanıcı için ideal bir yardımcı!

Fiyatı 249,99TL.

5 Adet Farklı Dirençte Pilates Squat Aerobik Bandı

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UNDER ARMOUR Erkek Tech 2.0 1/2 Zip Uzun Kol Tişört

UNDER ARMOUR Erkek Tech 2.0 1/2 Zip Uzun Kol Tişört

Bol ve rahat kesimiyle hareket özgürlüğü sunarken, hafif ve serin tutan yapısıyla antrenmanlarınızı daha konforlu hale getirir. Dayanıklı ve esnek tasarımı sayesinde her türlü spor ihtiyacına uygun bir ekipman olarak öne çıkıyor.

Fiyatı 999,90TL.

UNDER ARMOUR Erkek Tech

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Ecgspor 32 KG Multifonksiyonel Halter Seti ve Dambıl Seti Ağırlık Fitness Seti

Ecgspor 32 KG Multifonksiyonel Halter Seti ve Dambıl Seti Ağırlık Fitness Seti

Ecgspor  Dambıl Seti, fitness tutkunları için ideal bir çözüm sunar. Set içerisinde bulunan 30 kg ağırlık plakaları ve 150 kg dayanımlı, krom kaplama barlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Hem halter hem de dambıl olarak kullanılabilen bu set, çok yönlü antrenmanlar için mükemmel bir tercih!

Fiyatı 992,61TL.

Ecgspor  Ağırlık Fitness Seti

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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DeFactoFit NBA Wordmark Kapüşonlu Kalın Sweatshirt

DeFactoFit NBA Wordmark Kapüşonlu Kalın Sweatshirt

DeFactoFit Sweatshirt, hem günlük kombinlerinizde hem de spor tarzınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz konforlu bir parça. Yumuşak dokusu ve şık tasarımıyla hem şıklık hem de rahatlık sunarak gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak!

DeFactoFit Sweatshirt

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Sky Socks 4'lü Yılbaşı Ağaç Noel Baba Kokulu Soket Çorap

Sky Socks 4'lü Yılbaşı Ağaç Noel Baba Kokulu Soket Çorap

Pamuklu ve kokulu yapısıyla hem konforlu hem de keyifli bir kullanım sunar. Yılbaşı ruhunu yansıtan eğlenceli desenleriyle her yaştan kullanıcı için ideal bir hediye seçeneği!

Fiyatı 179,99TL.

Sky Socks 4'lü Çorap

Spor ve Outdoor ürünlerin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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USR tenis topu

USR tenis topu

Masa Tenisi Topu, mükemmel sıçrama ve tutuş özellikleriyle hem profesyonel oyuncuların hem de orta seviye oyuncuların beğenisini kazanmış. Dengeli performansı sayesinde antrenmanlarda ve maçlarda üstün bir deneyim sunar. 

Fiyatı 94,07TL .

USR

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Stanley Adventure All-In-One Kamp Pişirme Seti, doğrudan kamp ateşi veya ocakta kullanıma uygun, dayanıklı paslanmaz çelik tasarımıyla kamp keyfinizi artırır.

Stanley Adventure All-In-One Kamp Pişirme Seti, doğrudan kamp ateşi veya ocakta kullanıma uygun, dayanıklı paslanmaz çelik tasarımıyla kamp keyfinizi artırır.

6 parçadan oluşan bu set, 1,0 litrelik paslanmaz çelik tenceresiyle iki kişilik lezzetli yemekler hazırlamanız için idealdir. Yemek zamanı geldiğinde, set içerisindeki 2 kase ve 2 kaşık kolayca bölünebilir ve paylaşımı pratik hale getirir. 

Fiyatı 955,00TL.

Stanley Adventure All-In-One Kampingkochset

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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