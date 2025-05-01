İlişkiniz Aşk Üzerine mi Kurulu Mantık Üzerine mi?
İlişkiler kimi zaman kalbin çılgın atışlarıyla, kimi zaman aklın sakin hesaplamalarıyla şekillenir. Peki ya sen? İlişkinin temelleri duygularının coşkusuna mı dayanıyor, yoksa bilinçli kararların etkisiyle mi ilerliyor? Gerçek aşkı mı yaşıyorsun, yoksa hayatını sağlam bir ortaklıkla mı inşa ediyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerin sana sürpriz bir hediye aldığında ne hissediyorsun?
4. İlişkinizin en güçlü yanı sence ne?
5. Gelecek planı yapıyor musunuz?
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6. Onun hatalarını nasıl karşılıyorsun?
7. İlişkinizde romantizm oranı nasıl?
8. Onunla olan ilişkinin en zor yanı ne?
9. Aşk hakkında genel görüşün?
10. Birlikte yaşlanma fikri sana nasıl geliyor?
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Sizin ilişkiniz aşk üzerine kurulu!
Sizin ilişkiniz mantık üzerine kurulu!
Sizin ilişkiniz aşk ve mantığın birleşiminin üzerine kurulu!
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