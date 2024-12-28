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Buraya Bakmadan Alma! İhtiyaçlarını En Avantajlı Fiyatlarla Satın Alabileceğin Ürün Önerileri

etiket Buraya Bakmadan Alma! İhtiyaçlarını En Avantajlı Fiyatlarla Satın Alabileceğin Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.12.2024 - 16:17

Alışveriş yaparken en avantajlı fiyatları arayanlar için mükemmel bir öneri sunuyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli ürünler, en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik, daha düşük bir fiyat bulmanız durumunda, Hepsiburada'nın sunduğu benzersiz bir hizmetle, fiyat farkını iade alabilirsiniz. 👇

Bu içerik 28.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak

Stanley Termos Bardak, 4 saat boyunca soğuk, 6 saat boyunca ise sıcak içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutma özelliğiyle günlük kullanımda favoriniz olacak. Hafif ve dayanıklı tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve her ortamda kullanışlıdır.

İndirimli fiyatıyla 1.229,00TL.

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak

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Sleepy Easy Clean Lilyum Buketi Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

Sleepy Easy Clean Lilyum Buketi Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu , kullan-at özelliğiyle pratik ve hijyenik bir temizlik sunar. Ekstra büyük ve kalın yapısıyla, tek bir yaprakla mükemmel temizlik sağlar. Lilyum buketi desenli hoş kokusu, temizlik sırasında ferah bir atmosfer yaratırken, güçlü emiş gücü ve yumuşak dokusu ile yüzeyleri zahmetsizce temizler.

Fiyatı 91,99TL.

Sleepy Easy Clean Lilyum Buketi Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

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Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

Yedi farklı başlık seçeneğiyle çok amaçlı kullanım imkanı sunan bu set, cildinize hak ettiği bakımı sağlar. Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar, keskinlik ve dayanıklılık sunarak pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor. Set, yüzünüzdeki tüyleri ve saçları şekillendirmenize olanak tanıyan çeşitli başlıklarla geniş bir kullanım alanı sunar.

Fiyatı 879,00TL.

Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

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Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası, seyahatte veya tezgah üstü düzenleme amacıyla mükemmel bir seçenek sunar. Şık ve pratik tasarımıyla tüm cilt bakım ve makyaj ürünlerinizi düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.

İndirimli fiyatıyla 359,50TL.

Olalab Cilt Bakım ve Makyaj Çantası

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Silver Fırçalı Spor Ayakkabı Bakım Temizleme Köpüğü Güçlendirilmiş Formül

Silver Fırçalı Spor Ayakkabı Bakım Temizleme Köpüğü Güçlendirilmiş Formül

Temizleme Köpüğü, 150 ml’lik yeni güçlendirilmiş formülüyle tüm kumaş, deri, süet ve spor ayakkabılarınızda kullanılabilir. Kir ve leke izlerinden arındırarak ayakkabılarınızın doğal görünümünü geri kazandırır. Fırçalı tasarımı sayesinde kolayca uygulanır, ayakkabılarınızı derinlemesine temizler ve bakımını sağlar, böylece uzun süre temiz ve bakımlı kalmalarını sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Hem nubuk yüzey botuma hem de suni deri spor ayakkabıma uyguladım ve harika sonuç aldım. Köpüğü fırça ile birkaç tur sürtünce tertemiz yapıyor ayakkabıyı.

Silver Fırçalı Spor Ayakkabı Bakım Temizleme Köpüğü Güçlendirilmiş Formül

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Schafer Kitchenhouse Mimoza Cam Termos Siyah 1,5 lt

Schafer Kitchenhouse Mimoza Cam Termos Siyah 1,5 lt

İç kısmı cam, dış kısmı plastik olan yapısıyla hem dayanıklılık hem de üstün izolasyon sağlar. Ergonomik ağız yapısı sayesinde kolay ve dökülme olmadan kullanım sunar. Seyahatlerinizin favorisi olacak bu termos, sıcak ve soğuk içeceklerinizi ideal sıcaklıkta korur.

Sepette 297,41 TL.

Schafer Kitchenhouse Mimoza Cam Termos Siyah 1,5 lt

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Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık Siyah

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık Siyah

Güçlü sürücüleriyle derin ve zengin baslı bir ses deneyimi sunuyor. Tek bir şarjla 10 saat kesintisiz müzik keyfi yaşarken, şarj kutusuyla toplamda 30 saate kadar kullanım süresi sağlar. Şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle hem günlük kullanım hem de hareket halindeki anlarınız için mükemmel bir seçim!

Fiyatı 799,00TL.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık Siyah

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N&D Tropikal Selection Kuzulu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

N&D Tropikal Selection Kuzulu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

N&D Tropical Selection Kuzulu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, özenle seçilmiş malzemeleri ve lezzetli formülüyle kedilerinizin favorisi olacak. Özellikle kısırlaştırılmış kedilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilen bu mama, yüksek kaliteli kuzu eti ve dengeli besin içeriğiyle sağlıklı bir yaşam sunar.

Fiyatı 2.350,00TL.

N&D Yetişkin Kedi Maması

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Perwoll Yenileme Beyaz Sıvı Çamaşır Deterjanı, beyaz giysilerinizin renk ve dokularını ilk yıkamadan itibaren özenle korur.

Perwoll Yenileme Beyaz Sıvı Çamaşır Deterjanı, beyaz giysilerinizin renk ve dokularını ilk yıkamadan itibaren özenle korur.

Gelişmiş bakım formülü sayesinde beyazların parlaklığını yenilerken, renk yoğunluğunu uzun süre koruyarak giysilerinizin yeni gibi görünmesini sağlar. Hem hassas bir temizlik hem de üstün bakım için ideal bir seçim!

İndirimli fiyatıyla 182,00TL.

Çamaşır Detarjanı

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Maybelline New York Lash Sensational Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Maskara

Lash Sensational Mürdüm Kahve Maskara, tek tek ayrılmış, dolgun ve hacimli kirpikler için mükemmel bir seçim! Yenilenen ambalajı ve yaban gülü yağı içeren formülüyle kirpiklerinize hem etkileyici bir görünüm kazandırır hem de bakım yapar.

Maybelline New York Lash Sensational Maskara

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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