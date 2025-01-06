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Yeni Yılın İlk Marka Günleri Başladı! 2025 Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

etiket Yeni Yılın İlk Marka Günleri Başladı! 2025 Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 14:28

2025 yılının ilk marka günleri başlamış bulunuyor ve bu fırsatlarla beraber öne çıkan indirimleri sizler için bir araya getirdik. Philips Lumea'dan Miu Miu'ya kadar birçok farklı markanın sunduğu cazip indirimlerle yeni yılda alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. AVVA Erkek Gri Kaz Tüyü Su İtici ve Rüzgar Geçirmez Taşıma Askılı Çıkarılabilir Kapüşonlu Şişme Mont

1. AVVA Erkek Gri Kaz Tüyü Su İtici ve Rüzgar Geçirmez Taşıma Askılı Çıkarılabilir Kapüşonlu Şişme Mont

Fiyatı 8.999,99 TL.

Avva 2 ve üzerine %20'ye ek 250 TL kupon indirimi!

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2. Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

2. Cat Colorado Nubuk Sarı Erkek Bot

Sepete özel fiyatı 1.979,64 TL.

Cat ve Harley Davidson %60'a ek %10 net indirim!

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3. La Roche-Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli 400 ml- Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler İçin

3. La Roche-Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli 400 ml- Yağlı ve Akneye Eğilimli Ciltler İçin

İndirimli fiyatı 599,90 TL.

La Roche Posay, CeraVe,Vichy Markalı Ürünlerde 2.ye %15 indirim!

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4. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı

4. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici Yüz Kremi Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı

459,90 TL yerine 298,93 TL.

Cream Co. Marka Ürünlerde %35 indirim!

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5. Sleepy Natural Ultra Hassas Hijyenik Ped Gece 18 Adet Ped

5. Sleepy Natural Ultra Hassas Hijyenik Ped Gece 18 Adet Ped

Fiyatı 153,00 TL.

Sleepy hijyenik pedlerde 2 al 1 öde!

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6. Gliss Serum Deep Repair Onarıcı Şampuan - Protein Kompleksi ve Hint İnciri ile 500 ml

6. Gliss Serum Deep Repair Onarıcı Şampuan - Protein Kompleksi ve Hint İnciri ile 500 ml

Fiyatı 88,72 TL.

Gliss 500 ml şampuan çeşitleri 65 TL.

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7. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı- 009 Topaz

7. Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı- 009 Topaz

Fiyatı 455,94 TL.

L'Oréal Paris, Maybelline New York, NYX Professional Makeup ve Garnier Marka Ürünlerde 900 TL'ye 200 TL İndirim!

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8. Oral-B iO 10 Şarjlı Diş Fırçası - Kozmik Siyah

8. Oral-B iO 10 Şarjlı Diş Fırçası - Kozmik Siyah

16.666,90 TL yerine 12.500,17 TL.

Oral-B elektrikli diş fırçaları ve yedek başlıklarında 200TL'ye %25 indirim!

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9. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

9. Note 3 in 1 Healthy Skin Tinted Moisturizer 50 SPF Renk Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Krem

Sepete özel fiyatı 302,32 TL.

Note Cosmetique Markasında Fırsatlar

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10. FullaModa Çizgili Arkası Uzun Oversize Triko Kazak

10. FullaModa Çizgili Arkası Uzun Oversize Triko Kazak

Sepete özel fiyatı 186,99 TL.

Fullamoda Marka Günü

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11. Casper Excalibur G770.1270-BFJ0X-B Intel Core i7 12700H 16GB

11. Casper Excalibur G770.1270-BFJ0X-B Intel Core i7 12700H 16GB

Fiyatı 31.499,00 TL.

Casper Bilgisayar ve Ürünlerinde Marka Günü Fırsatları.

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12. LEGO ® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti

12. LEGO ® Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti

Sepete özel fiyatı 1.845,19 TL.

LEGO® Oyun Setlerinde sepette %25'e varan indirim!

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13. Kerastase Elixir Ultime Saç Bakım Yağı 75 ml

13. Kerastase Elixir Ultime Saç Bakım Yağı 75 ml

Fiyatı 1.811,00 TL.

Kerastase ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim!

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14. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL

14. Philips Lumea BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL

Fiyatı 16.424,10 TL.

Philips Kişisel Bakım Ürünlerinde Fırsatlar

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15. Huawei Watch GT 5 46MM Mavi

15. Huawei Watch GT 5 46MM Mavi

Fiyatı 8.999,00 TL.

Huawei Ürünlerinde 250 TL Kupon

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16. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum - Vegan-100 ml

16. Yves Rocher Kırılma Karşıtı/Isı Koruyucu (Reparation) Prebiyotik Serum - Vegan-100 ml

Fiyatı 359,93 TL.

Premium'a Özel Yves Rocher ürünlerinde %50'ye varan indirime ek 100 TL indirim.

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17. Fakir Mr.Chef Quadro Siyah 1000 W Blender Seti

17. Fakir Mr.Chef Quadro Siyah 1000 W Blender Seti

İndirimli  fiyatı 1.958,00 TL.

Fakir Küçük Ev Aletlerinde Süper Fırsatlar!

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18. Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge Beyaz

18. Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge Beyaz

Fiyatı  12.999,00 TL.

Dreame Küçük Ev Aletlerinde Avantajlı Fırsatlar

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19. Miu Miu 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

19. Miu Miu 09W 1AB-5S0 53 Kadın Güneş Gözlüğü

13.508,00 TL yerine 7.429,40 TL.

Rayban,Prada ve Miu Miu sepette %45 net indirim.

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20. Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

20. Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Sepete özel fiyatı 3.856,92 TL.

Versace,Yves Saint Laurent,Calvin Klein,Armani Marka Parfümlerde sepette %30 indirim.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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