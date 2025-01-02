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Günün İndirimlerinden: Merell’den Salomon’a Fırsat Ayakkabılar

etiket Günün İndirimlerinden: Merell’den Salomon’a Fırsat Ayakkabılar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 17:35

Eğer hem konforlu, hem sağlam, hem de şık bir ayakkabı peşindeyseniz, doğru yerdesiniz. Günün İndirimlerinde, Merell'den Salomon'a kadar birçok markanın fırsat ayakkabılarını sizin için bir araya getirdik. Bu seçenekler arasında, ihtiyaçlarınıza ve zevkinize en uygun olanı bulmanız artık çok daha kolay. 

Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bu hafif ve gün boyu kullanıma uygun Adidas yürüyüş ayakkabısı ile her yeri keşfe çık!

Bu hafif ve gün boyu kullanıma uygun Adidas yürüyüş ayakkabısı ile her yeri keşfe çık!

Zorlu zeminler için özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve aşınmaya karşı dayanıklı file yapısıyla, ormanlık alanlarda ya da kırsal yollarda yürürken ayaklarının her adımda güven içinde olmasını sağlar. Keşfetmeye hazırsan, bu ayakkabı seninle! 

İndirimli fiyatıyla 2.744,90TL .

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Shoes

Amazon external

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Her adımda güven ve denge sunuyor. Yukarı çıkarken çevik, aşağı inerken ise dengeli ve kavrayıcı yapısıyla, bu orta kesimli GORE-TEX versiyonu yokuşları ve inişleri kolayca aşmanıza yardımcı olacak. Zorlu parkurlarda bile maksimum performans sağlamak için tasarlanmış olan bu bot, her keşif için ideal bir seçim!

İndirimli fiyatıyla 5.497,63TL.

Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Amazon external

Salomon X ULTRA 360 GTX OUTDOOR AYAKKABI

Salomon X ULTRA 360 GTX OUTDOOR AYAKKABI

Salomon Ayakkabı, yastıklı orta tabanı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile konfor sağlar. Gore-Tex koruması ise suya dayanıklılık sunarak, her türlü hava koşulunda ayaklarınızı kuru tutar. Zorlu parkurlarda bile üstün performans sergileyen bu ayakkabı, keşif yaparken ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor! 

Kullanıcı yorumu;

Ayakkabıyı çok beğendim çok rahat ve sıcak tutuyor.

Salomon X

Amazon external

Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı Erkek

Üst kısmındaki deri, dengenizi sağlayarak her adımda güven verirken, alt kısmındaki kanallar hareket özgürlüğü tanır. Charged Cushioning teknolojisi ise darbeleri emer, böylece antrenmanlarınızda maksimum konfor ve destek sunar. Güçlü performans ve rahatlık bir arada! 🏋️‍♂️👟

Fiyatı 2.034,75TL.

Under Armour Ayakkabısı Erkek

Amazon external

MERRELL MOAB SPEED 2 GTX Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

MERRELL MOAB SPEED 2 GTX Spor AyakkabıUnisex Yetişkin

Yapışkan kauçuk dış tabanı sayesinde farklı zeminlerde üstün tutuş sağlar, böylece her adımda güvenle ilerleyebilirsiniz. FloatPro köpük orta tabanı ise hafiflik sunarak koşularınızda rahatlık sağlar. Hızlı ve dinamik koşular için tasarlanmış bu ayakkabı, konfor ve performansı bir arada sunuyor! 🏃‍♂️👟

MERRELL MOAB SPEED 2 GTX Spor Ayakkabı

Amazon external
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Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE LOW M Ayakkabı Erkek

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE LOW M Ayakkabı Erkek

Bu klasik su geçirmez ayakkabı, dağlık alanlarda keşif yaparken mükemmel bir seçim. Tabanı, üstün yastıklama ve güçlü kavrama özellikleriyle her adımda denge sağlar. Ayrıca, su geçirmez yapısı sayesinde ayaklarınızı kuru tutarak, zorlu arazilerde uzun süreli rahatlık sunar.

Jack Wolfskin VOJO 3 TEXAPORE LOW M Ayakkabı

Amazon external

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı

Vibram TC5+ kauçuk tabanı ile üstün çekiş sağlar, böylece her zemin tipiyle rahatça başa çıkabilirsiniz. Ayak altında artan köpük miktarı, koşu ve yürüyüşlerde ekstra konfor sunarak uzun süreli kullanımda bile rahatlık sağlar. 

Fiyatı 2.953,32TL.

MERRELL SPEED ECO WP Spor Ayakkabı

Amazon external

Tommy Hilfiger TH COURT LEATHER Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger TH COURT LEATHER Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger Spor Ayakkabı, klasik kombinlerinize zarif bir dokunuş katacak şıklıkta. Deri yapısı ve sade tasarımıyla hem şık hem de rahat bir seçenek sunuyor. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün kaliteli, çok rahat ve anın modasını takip ediyor.

Tommy Hilfiger TH COURT LEATHER Spor Ayakkabı

Amazon external

MERRELL MOAB 3 MID GTX Ayakkabı Erkek

MERRELL MOAB 3 MID GTX Ayakkabı Erkek

GORE-TEX su geçirmez membranı sayesinde zorlu hava koşullarında ayaklarınızı kuru tutar. Yeni, daha destekleyici iç tabanı ve daha yumuşak yastıklı orta tabanı ile her adımda mükemmel konfor sunar.

Fiyatı 4.282,32TL. 

MERRELL MOAB 3 MID GTX Ayakkabı Erkek

Amazon external

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabisi

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabisi

adidas RAIN.RDY teknolojisi ile tasarlanan bu su geçirmez yürüyüş ayakkabısı, yağışlı outdoor gezileri için mükemmel bir seçenek. Hafif yapısı sayesinde gün boyu konfor sunar, böylece keşifleriniz boyunca rahatça hareket edebilirsiniz. Yağmurlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kuru tutarak, en sevdiğiniz arazi parkurlarını keşfetme şeklinizi tamamen değiştirecek! 

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabisi

Amazon external

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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