onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Oral-B Şarjlı Diş Fırçasından Topuklu Kadın Çizmeye 6 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Oral-B Şarjlı Diş Fırçasından Topuklu Kadın Çizmeye 6 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 13:24

6 Ocak 2025'in en cazip fırsatlarına hoş geldiniz! OralB'nin kalitesini ve rahatlığını sunan şarjlı diş fırçası, ağız sağlığınızı koruma konusunda size yardımcı olacak mükemmel bir ürün. Ayrıca, şıklığınızı tamamlayacak olan topuklu kadın çizmeleri de bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu eşsiz ürünlerdeki indirimleri kaçırmayın. İndirimlerle dolu bu günün tadını çıkarın!

Bu içerik 06.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası

1. Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası

İndirimle 931,96 TL.

Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası

Hepsiburada external

2. LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500

2. LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500
app.hb.biz

2.349,00 TL yerine şimdi 1.996,65 TL.

LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500

Hepsiburada external

3. Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

3. Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

12.221,11 TL'den 10.999,00 TL'ye düştü.

Ezviz RE4 Plus Akıllı Robot Süpürge

Hepsiburada external

4. Varol Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık 50x70cm

4. Varol Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık 50x70cm

329,90 TL yerine şimdi 263,92 TL.

Varol Gold Serisi 1200Gr Nano Jel Yastık 50x70cm

Hepsiburada external

5. Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

5. Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

899,00 TL'den 629,00 TL'ye düştü.

Mac M·A·CXIMAL Silky Matte Lipstick Nemlendirme Etkili Yoğun Renk Sağlayan Ruj - Kinda Sexy

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. New Balance Ml565 Nb Bej Erkek Spor Ayakkabı

6. New Balance Ml565 Nb Bej Erkek Spor Ayakkabı

1.969,99TL yerine şimdi 1.870,90TL.

New Balance Ml565 Nb Lifestyle Mens Shoes Bej Erkek Spor Ayakkabı

Amazon external

7. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

7. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Prime fırsatı ile 242,10TL.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Amazon external

8. Chicco Rüyaların Yanında Dönence

8. Chicco Rüyaların Yanında Dönence

2.400,00TL'den 1.680,00TL'ye düştü.

Chicco Rüyaların Yanında Dönence

Amazon external

9. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere, Yuvarlak, 28 cm

9. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere, Yuvarlak, 28 cm

Prime fırsatı ile 2.778,93TL.

Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere, Yuvarlak, 28 cm

Amazon external

10. HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi Detox Kahve 2x 150 gr

10. HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi Detox Kahve 2x 150 gr

2. ürüne %50 indirim fırsatını sakın kaçırmayın!

HARMANA 2 Adet Hindiba Kahvesi Detox Kahve 2x 150 gr

Trendyol external
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. HAKKE Kruvaze Yaka Trençkot

11. HAKKE Kruvaze Yaka Trençkot

Tüm ürünlerde %30'a varan indirim. 

HAKKE Kruvaze Yaka Trençkot

Trendyol external

12. Defacto Regular Fit 2'li Takım Kalın Bisiklet Yaka Sweatshirt Esnek Belli Jogger Eşofman Altı

12. Defacto Regular Fit 2'li Takım Kalın Bisiklet Yaka Sweatshirt Esnek Belli Jogger Eşofman Altı

Defacto’da kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. 

Defacto Regular Fit 2'li Takım Kalın Bisiklet Yaka Sweatshirt Esnek Belli Jogger Eşofman Altı

Trendyol external

13. Capone Outfitters Oval Burunlu Yandan Fermuarlı Topuklu Kadın Çizme

13. Capone Outfitters Oval Burunlu Yandan Fermuarlı Topuklu Kadın Çizme

2. ürüne %15 indirim, 50TL mağaza takip kuponu!

Capone Outfitters Oval Burunlu Yandan Fermuarlı Topuklu Kadın Çizme

Trendyol external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın