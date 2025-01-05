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Bugün İndirimde Neler Var? Urban Care Ürünlerinden LEGO Modellerine Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Urban Care Ürünlerinden LEGO Modellerine Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 20:40

Urban Care'in kaliteli ürünlerinden LEGO'nun eğlenceli modellerine kadar birçok seçenek sizlerle. Bugünün fırsatlarına göz atmak için daha fazla beklemeyin. Hem cebinizi hem de kalbinizi mutlu edecek bu indirimler, sizi bekliyor. Kaçırılmayacak bu fırsatlarla dolu günün keyfini çıkarın.

Bu içerik 05.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Primanova Lenox Çöp Kovası 6 Lt Beyaz

1. Primanova Lenox Çöp Kovası 6 Lt Beyaz

İndirimle 274,81 TL.

Primanova Lenox Çöp Kovası 6 Lt Beyaz

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2. LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi 10341

2. LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi 10341

12.019,00 TL yerine 10.196 TL. 

LEGO Icons NASA Artemis Uzay Fırlatma Sistemi 10341

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3. Karaca Orion Shiny Gold 30 Parça

3. Karaca Orion Shiny Gold 30 Parça

2.708,90 TL'den 1599 TL'ye düştü.

Karaca Orion Shiny Gold 30 Parça

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4. Colortouch Planner Sticker Set - 1500+ Adet Çıkartma

4. Colortouch Planner Sticker Set - 1500+ Adet Çıkartma

Fiyatı 118 TL.

Colortouch Planner Sticker Set - 1500+ Adet Çıkartma

Amazon external

5. Taç Soho Düz%100 Pamuk Pike Takımı, Mavi, Çift Kişilik

5. Taç Soho Düz%100 Pamuk Pike Takımı, Mavi, Çift Kişilik

İndirimle 1.580,61 TL.

Taç Soho Düz%100 Pamuk Pike Takımı, Mavi, Çift Kişilik

Amazon external
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6. MAC Macstack Maskara

6. MAC Macstack Maskara

999 TL yerine 699 TL.

MAC Macstack Maskara

Hepsiburada external

7. Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

7. Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

İndirimle sadece 115,95 TL.

Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

Hepsiburada external

8. İpekyol Terlik

8. İpekyol Terlik

1.109,99 TL yerine indirimle 554,99 TL.

İpekyol Terlik

Hepsiburada external

9. Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

9. Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

1.559,99 TL yerine 397,80 TL.

Bella Maison Rafe Amerikan Servis 6'lı Naturel (35 Cm)

Hepsiburada external

10. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g X 2 Adet

10. Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g X 2 Adet

Nutzilla'da alt limitsiz 100 TL kupon fırsatını kaçırmayın!

Züber Nutzilla Fındık Kreması Kakaolu 315g X 2 Adet

Trendyol external
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11. MAİ COLLECTİON Enzo Kahve Blazer Ceket

11. MAİ COLLECTİON Enzo Kahve Blazer Ceket

Mai Ocak ayında çok özel fırsatları kaçırmayın!

MAİ COLLECTİON Enzo Kahve Blazer Ceket

Trendyol external

12. Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

12. Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

Selective parfümler 250 TL'den başlayan fiyatlarla!

Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

Trendyol external

13. West Home Oyun Halısı Makinede Yıkanabilir

13. West Home Oyun Halısı Makinede Yıkanabilir

2 al 1 öde - 4.ürüne %30 indirim!

West Home Oyun Halısı Makinede Yıkanabilir

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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